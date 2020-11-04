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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika: Otomobil vergileri, pasaport harçları ve trafik cezaları... Yeni harç ve cezalar belli oldu
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Ekonomi
Neşe KARANFİL
Haber Giriş: 04 Kasım 2020 - 07:00 | 

Son dakika: Otomobil vergileri, pasaport harçları ve trafik cezaları... Yeni harç ve cezalar belli oldu

Yeniden değerlendirme oranlarının belirlenmesinden sonra 2021 yılında pasaporttan, ehliyet ve kimlik harcına, motorlu taşıtlar vergisinden trafik cezalarına kadar birçok kalemde yaşanacak artış oranı da kesinleşti. 2021 yılında vergi, harç ve cezalar yüzde 9.11 oranında artacak. Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 288 liradan 314 liraya, emniyet kemeri takmamanın cezası 132 liradan 144 liraya çıkacak. Yurtdışından getirilecek cep telefonlarından 2 bin 5 lira harç alınacak.

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
1
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Yeniden değerlendirme oranlarının belirlenmesinden sonra 2021 yılında pasaporttan, ehliyet ve kimlik harcına, motorlu taşıtlar vergisinden trafik cezalarına kadar birçok kalemde yaşanacak artış oranı da kesinleşti.

2
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2021 yılında vergi, harç ve cezalar yüzde 9.11 oranında artacak. Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 288 liradan 314 liraya, emniyet kemeri takmamanın cezası 132 liradan 144 liraya çıkacak. Yurtdışından getirilecek cep telefonlarından 2 bin 5 lira harç alınacak.

3MOTORLU TAŞITLAR
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MOTORLU TAŞITLAR

Her yıl kasım ayında vergi, ceza ve harçların bir sonraki yıl ne kadar zamlanacağı belli oluyor. Kasım ayında ekim ayı itibariyle 12 aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artışı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanıyor. Yeniden değerleme oranı olarak kabul edilen bu oran daha sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan ediliyor. Bu oran değişik de uygulanabiliyor.

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TÜİK’in dün açıkladığı ÜFE 12 aylık ortalamasına göre 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren harç ve cezalar eğer değiştirilmezse yüzde 9.11 olarak uygulanacak. Geçen yıl TÜİK’in açıkladığı yüzde 22.58’lik oran yeniden değerleme oranı olarak resmileşmiş ancak motorlu taşıtlar vergisi için artış oranı yüzde 12 olarak uygulanmıştı.

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Eğer 2021 yılında yüzde 9.11’lik oran aynen uygulanırsa motor silindir hacmi 1.300 silindir hacmindeki bir otomobilin vergisi 964 liradan bin 52 liraya, 1.301-1.600 silindir hacmindeki otomobiller için bin 679 liradan bin 832 liraya, 1.601-1.800 silindir hacmindeki otomobiller için 2 bin 965 liradan 3 bin 235 liraya, 1.801-2.000 silindir hacmindeki otomobiller için de 4 bin 670 liradan 5 bin 95 liraya çıkacak.

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7PASAPORTLAR DA ARTACAK
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PASAPORTLAR DA ARTACAK

Harçlardaki artış yüzde 9.11 olacak. Buna göre 6 aylık pasaport harcı 208.3 liradan 227.2 liraya, 1 yıllık pasaport harcı 304.5 liradan 332 liraya, 2 yıllık harç 497 liradan 542 liraya, 3 yıllık harç 706 liradan 770 liraya çıkacak. Defter bedeli de 160 liradan 174.5 liraya yükselecek.

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9YURTDIŞINDAN TELEFON
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YURTDIŞINDAN TELEFON

Yurtdışından getirilen telefon harcı da yeniden değerleme oranında artacak. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren bin 838 liraya olarak uygulanan harç, 2021 yılı başından itibaren 2 bin 5 liraya yükselecek.. Kapalı alanda sigara içmenin cezasısı 188 liradan 205 liraya yükselecek.

10KIRMIZI IŞIK
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KIRMIZI IŞIK

Trafik cezaları da 2021 yılı başından itibaren zamlanacak. Emniyet kemeri kullanmayanların cezası 132 liradan 144 liraya, seyir halinde cep telefonu kullananların cezası 288 liradan 314 liraya, hız sınırını yüzde 10-30 aşanların cezası da 288 liradan 314 liraya çıkacak.

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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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