Son dakika... Otomobil markaları açıkladı… İşte Ekim ayı fiyatları! En ucuzu 110.900 lira
Sıfır otomobil almak isteyenlerin sürekli takip ettiği fiyat listelerini Ekim ayı için otomobil firmaları güncelledi. Bazı markalar zam yaparken bazıları da Eylül ayında zam uyguladıkları için fiyatlarını sabit bıraktı.
Sıfır otomobil fiyatları hemen her ay artış yaşıyor. 2020 yılının son aylarına yaklaşırken firmalar kampanya yapmak yerine fiyat artışına gidiyorlar. Buna rağmen talebin yüksek olmasından dolayı markalar otomobil yetiştiremiyor.