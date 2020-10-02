Son dakika... Otomobil markaları açıkladı… İşte Ekim ayı fiyatları! En ucuzu 110.900 lira

Sıfır otomobil fiyatları hemen her ay artış yaşıyor. 2020 yılının son aylarına yaklaşırken firmalar kampanya yapmak yerine fiyat artışına gidiyorlar. Buna rağmen talebin yüksek olmasından dolayı markalar otomobil yetiştiremiyor.



İşte Ekim ayının en ucuz sıfır otomobilleri