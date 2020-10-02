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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Otomobil markaları açıkladı… İşte Ekim ayı fiyatları! En ucuzu 110.900 lira
GeriEkonomi Son dakika... Otomobil markaları açıkladı… İşte Ekim ayı fiyatları! En ucuzu 110.900 lira
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 02 Ekim 2020 - 07:50 | 

Son dakika... Otomobil markaları açıkladı… İşte Ekim ayı fiyatları! En ucuzu 110.900 lira

Sıfır otomobil almak isteyenlerin sürekli takip ettiği fiyat listelerini Ekim ayı için otomobil firmaları güncelledi. Bazı markalar zam yaparken bazıları da Eylül ayında zam uyguladıkları için fiyatlarını sabit bıraktı.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
1
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Sıfır otomobil fiyatları hemen her ay artış yaşıyor. 2020 yılının son aylarına yaklaşırken firmalar kampanya yapmak yerine fiyat artışına gidiyorlar. Buna rağmen talebin yüksek olmasından dolayı markalar otomobil yetiştiremiyor.

İşte Ekim ayının en ucuz sıfır otomobilleri

2
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Audi A3 Sportback 373.141 lira

3
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Citroen C Elysee 179.000 lira

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Dacia Sandero 144.900 lira

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Fiat Egea 110.900 lira

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Honda Civic Sedan 220.100 lira

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Mercedes A Serisi 347.400 lira

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Mitsubishi Space Star 159.850 lira

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Opel Corsa 159.400 lira

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Peugeot 301 184.000 lira

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Renault Symbol 134.900 lira

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Seat Ibiza 185.000 lira

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Toyota Corolla 166.800 lira

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Volkswagen Polo 165.900 lira

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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