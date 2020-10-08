Son dakika... Osmanlı döneminde Fransızlar tarafından inşa edildi! Pandemi yüzünden 100 yıl sonra yeniden kullanılmaya başladı

100 YIL SONRA KARANTİNA İÇİN KULLANILDI Böyle bir adanın var olması ve insanlığın birdenbire koronavirüs sürecine dahil olmasının gözleri adaya çevirdiğini belirten Yılmaz, "Biz pandemi sürecinde de yaklaşık 6 ay boyunca burayı karantina için kullandık.