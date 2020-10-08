MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Osmanlı döneminde Fransızlar tarafından inşa edildi! Pandemi yüzünden 100 yıl sonra yeniden kullanılmaya başladı
GeriEkonomi Son dakika... Osmanlı döneminde Fransızlar tarafından inşa edildi! Pandemi yüzünden 100 yıl sonra yeniden kullanılmaya başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
Hande NAYMAN/ İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 08 Ekim 2020 - 11:03 | 

Son dakika... Osmanlı döneminde Fransızlar tarafından inşa edildi! Pandemi yüzünden 100 yıl sonra yeniden kullanılmaya başladı

İZMİR’in Urla ilçesinde Osmanlı İmparatorluğu döneminde bulaşıcı hastalıklarla mücadelede kullanılan ve yaklaşık 100 yıl sonra koronavirüs nedeniyle bazı grupların 14 günlük karantina süresi için yerleştirildiği Karantina Adası, restorasyon çalışmalarıyla müzeye dönüştürülüyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

1 Eylül tarihinde resmi olarak başlatılan restorasyon çalışmalarıyla, tarihi doku korunarak dezenfeksiyon makinelerinin bakımları yapılıyor ve orijinallikleri gün yüzüne çıkarılıyor.

2
Abone Olgoogle-news

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Urla'da Fransızlar tarafından inşa edilen ve kolera, veba gibi bulaşıcı hastalıklarla mücadelede kullanılan Urla Karantina Adası, yaklaşık 100 yıl sonra pandemi sürecinde bazı kişilerin 14 günlük karantina süresi için yerleştirildiği bir tesis olarak kullanıldı.

3
Abone Olgoogle-news

Şimdilerde ileri düzey sistemiyle günümüz karantina sistemlerine örnek olan ada, restorasyon çalışmalarıyla müze haline getiriliyor.

4
Abone Olgoogle-news

Bu kapsamda adanın, Türkiye Hudut ve Sahilleri Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılacak restorasyon kapsamında, 16 tarihi yapısı yenilenecek.

5
Abone Olgoogle-news

Urla Karantina Adası’nın 1865-1869 yılları arasında faaliyete geçirildiğini söyleyen Karantina Adası Müdürü Turgut Yılmaz, "Karantina Adası, Osmanlı döneminde bilimsel karantinaya dönük ilk yapılmış olan yerdir.

6
Abone Olgoogle-news

Buradan önce karantina uygulamalarında ilmi bir duruş yoktur. O dönemde karantina süresi 40 güne kadar uzamaktadır. Dönemde kolera bakterisi sebebiyle uluslararası seyahat ve ticaretin baltalanmaması amaçlandığı için oluşturulmuştur" dedi.

7’GÜNDE 600 KİŞİ GİRİŞ YAPABİLİYORDU’
Abone Olgoogle-news

’GÜNDE 600 KİŞİ GİRİŞ YAPABİLİYORDU’

Adanın karantina anlamında bilimsel çerçeveyle yapılmış ilk yer olduğunu söyleyen Yılmaz, "Deniz yoluyla ülkeye girişte mürettebat, ahşap iskeleye iniş yapıyor. Kişisel eşyalarını raylı vagonlarla içeriye gönderiyorlar. Yolcular ise sağ ve solda bulunan duşlara giriyorlar.

8
Abone Olgoogle-news

Kişisel eşyaları ’tedbhirhane’ ya da günümüzdeki adıyla dezenfeksiyon odasında yüksek buharlı makinelerde dezenfekte ediliyor.

9
Abone Olgoogle-news

Günde 600’e yakın kişi bu sistemden giriş yapıyor. Daha sonra tesislerde karantina sürecini tamamlıyorlar.

10
Abone Olgoogle-news

Birinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar faaliyet gösteriyor. Daha sonra burasının varlığı tarihsel bir pozisyona dönüyor" dedi.

11100 YIL SONRA KARANTİNA İÇİN KULLANILDI
Abone Olgoogle-news

100 YIL SONRA KARANTİNA İÇİN KULLANILDI

Böyle bir adanın var olması ve insanlığın birdenbire koronavirüs sürecine dahil olmasının gözleri adaya çevirdiğini belirten Yılmaz, "Biz pandemi sürecinde de yaklaşık 6 ay boyunca burayı karantina için kullandık.

12
Abone Olgoogle-news

Bazı gruplar burada yaklaşık 20 gün kalıp ayrıldılar. 100 yıl sonrasında burası tekrar kullanılmış oldu" diye konuştu.

13
Abone Olgoogle-news

Öte yandan Karantina Adası’nın tamamının birinci derecede arkeolojik sit alanı olduğunu ifade eden Yılmaz, "Buradaki 16 yapı da ’Korunması Gereken Kültür Varlığı’ olarak tescil edilmiştir.

14
Abone Olgoogle-news

’Tahaffuzhane’ adı verilen asıl bina müze haline dönüştürülecek. Bu binalar kapsamlı bir restorasyona tarihi boyunca hiç girmemiş.

15
Abone Olgoogle-news

Her daim lokal müdahaleler yapılmış. Geçtiğimiz ayın ilk günü buradaki restorasyon sürecini başlattık. Sistem oturtuluyor, malzemeler taşınıyor.

16
Abone Olgoogle-news

Tarihi doku korunarak uzmanların gözetiminde binalar restore ediliyor.

17
Abone Olgoogle-news

Binanın kendisi bir müze formatında. Bu yüzden dışarıdan müzeye eklenti yapılmayacak" ifadelerini kullandı.

18
Abone Olgoogle-news
19
Abone Olgoogle-news
20
Abone Olgoogle-news
21
Abone Olgoogle-news
22
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi