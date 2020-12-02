Son dakika... İşte yeni kadrolar! Memur olmak isteyenler fırsatı kaçırmayın

Devlet memuru olmak, sözleşmeli personel ya da işçi olmak isteyenler için Devlet Personel Başkanlığı kadro açmayı sürdürüyor. KPSS ya da bazı şartları karşılayan kişiler devlette işe giriyor. İtfaiyeciden uzman yardımcısına, zabıtadan avukata birçok alanda devlet personel alıyor.
İşte personel aranan kadrolar
2
Abone Ol
Ankara Mamak Belediye Başkanlığı
60 zabıta memuru
Antalya Gündoğmuş Belediyesi
2 inşaat mühendisi
3
Abone Ol
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı
4 memur alımı
Nevşehir Belediye Başkanlığı
19 memur alımı
4
Abone Ol
Sivas Hafik Belediye Başkanlığı
2 itfaiye eri
İzmir Kalkınma Ajansı
6 memur alımı
5
Abone Ol
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
6 memur alımı
Gelir İdaresi Başkanlığı
50 avukat alımı
6
Abone Ol
İstanbul İli Beykoz Belediye Başkanlığı
4 müfettiş yardımcısı
Kırıkkale Çelebi Belediye Başkanlığı
1 memur alımı
7
Abone Ol
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
400 idare memuru öğrencisi
Sakarya Geyve Belediyesi
8 zabıta memuru
8
Abone Ol
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı
1 halkla ilişkiler destek personeli
Çorum Belediyesi
Zabıta ve itfaiye eri 36 kişi
9
Abone Ol
Karacadağ Kalkınma Ajansı
7 memur alımı
Hazine ve Maliye Bakanlığı
10 uzman yardımcısı
10
Abone Ol
Konya Büyükşehir Belediyesi
2 memur alımı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
250 itfaiye eri
11
Abone Ol
Tapu Kadastro
5 uzman yardımcısı
Dicle Kalkınma Ajansı
9 memur alımı
12
Abone Ol
Malatya Pötürge Belediye Başkanlığı
2 memur alımı
İstanbul Kalkınma Ajansı
15 memur alımı
13
Abone Ol
Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu