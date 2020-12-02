Son dakika... İşte yeni kadrolar! Memur olmak isteyenler fırsatı kaçırmayın

Devlet memuru olmak, sözleşmeli personel ya da işçi olmak isteyenler için Devlet Personel Başkanlığı kadro açmayı sürdürüyor. KPSS ya da bazı şartları karşılayan kişiler devlette işe giriyor. İtfaiyeciden uzman yardımcısına, zabıtadan avukata birçok alanda devlet personel alıyor.



İşte personel aranan kadrolar