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Sigorta
Haber Giriş: 02 Aralık 2020 - 11:17 | 

Son dakika... İşte yeni kadrolar! Memur olmak isteyenler fırsatı kaçırmayın

Son dakika haberi.. Devlet Personel Başkanlığı alım ilanlarını her geçen gün yeniliyor. Devletin tüm kademelerinde ihtiyaçlara göre açılan kadrolara şartlara uyan kişiler yerleştiriliyor.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
1
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Devlet memuru olmak, sözleşmeli personel ya da işçi olmak isteyenler için Devlet Personel Başkanlığı kadro açmayı sürdürüyor. KPSS ya da bazı şartları karşılayan kişiler devlette işe giriyor. İtfaiyeciden uzman yardımcısına, zabıtadan avukata birçok alanda devlet personel alıyor.

İşte personel aranan kadrolar

2
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Ankara Mamak Belediye Başkanlığı

60 zabıta memuru

Antalya Gündoğmuş Belediyesi

2 inşaat mühendisi

3
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Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı

4 memur alımı

Nevşehir Belediye Başkanlığı

19 memur alımı

4
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Sivas Hafik Belediye Başkanlığı

2 itfaiye eri

İzmir Kalkınma Ajansı

6 memur alımı

5
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Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

6 memur alımı

Gelir İdaresi Başkanlığı

50 avukat alımı

6
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İstanbul İli Beykoz Belediye Başkanlığı

4 müfettiş yardımcısı

Kırıkkale Çelebi Belediye Başkanlığı

1 memur alımı

7
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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

400 idare memuru öğrencisi

Sakarya Geyve Belediyesi

8 zabıta memuru

8
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Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

1 halkla ilişkiler destek personeli

Çorum Belediyesi

Zabıta ve itfaiye eri 36 kişi

9
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Karacadağ Kalkınma Ajansı

7 memur alımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı

10 uzman yardımcısı

10
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Konya Büyükşehir Belediyesi

2 memur alımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

250 itfaiye eri

11
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Tapu Kadastro

5 uzman yardımcısı

Dicle Kalkınma Ajansı

9 memur alımı

12
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Malatya Pötürge Belediye Başkanlığı

2 memur alımı

İstanbul Kalkınma Ajansı

15 memur alımı

13
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

42 personel alımı

İstanbul Beyoğlu Belediyesi

80 memur alımı

14
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Türkiye İstatistik Kurumu

40 memur alımı

Ticaret Bakanlığı

60 memur alımı

15
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Sağlık Bakanlığı

12 bin sözleşmeli personel

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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