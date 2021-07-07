SON DAKİKA: Okullar ne zaman açılacak? Okullar eylülün kaçında başlayacak? MEB 2021-2022 eğitim öğretim takvimini paylaştı
Okullar ne zaman açılacak? sorusu Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen yazılı son dakika açıklama ile yanıt buldu. Salgının ardından bakanlık 2021-2022 yeni eğitim öğretim takviminde yol haritasını belirledi. Milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiren okulların açılış tarihi MEB (Milli Eğitim Bakanlığı), 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takviminde açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve liselerin hangi tarihte okula başlayacağını duyurdu. Peki, yeni dönemde okullar ne zaman açılacak? Eylülün kaçında okullar başlayacak? İşte, MEB 2021-2022 eğitim takvimi ve okulların açılacağı tarih...
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi açıklandı. Takvime göre okullar eylül ayında açılacak. Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek - Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.
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MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK AÇIKLAMIŞTI
Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk, "Tereddütsüz Eylül'de okula başlamakla ilgili bir süreci yönetiyoruz. 31 Ağustos'ta öğretmenlerimiz gelecek, 6 Eylül'den itibaren öğrencilerimiz gelecek." dedi.
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Telafi meselesi hem akademik hem sosyal duygusal anlamında önemli kavram. Özellikle yaz aylarında sosyal duygusal faaliyetlerle çocuklarımızın özgüvenlerini, kültürlerini artırmaktır. 2 saatlik dilimler halinde yüzlerce öğrencimiz bu parkurlara geliyor. Daha sonra bir başka grup geliyor. Yaklaşık 55 bin civarındaki okulumuzdan 22-23 civarında okulumuz başvurdu.
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Bu kamplardaki etkinliklerde akademik eksikten başka ihtiyaçları karşılayacağız.Aşılama konusunda seçimlerden sonra ilk başlayan grup öğretmenlerdi. Şimdi tamamlanmak üzere. Yüzde 90'lar civarında. Hatta 3. aşılarla ilgili senaryolar çalışılıyor.
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Bizim ilk sayılar yüzde 15 civarında öğretmenimiz aşıya gelmedi. Zamanlama, lojistik nedenler olabilir. Yaptırmak istemeyebilir. Bu konuyla ayrıntılı analiz henüz bitmedi. Bizim 'aşı olmayan öğretmenin eğitim, öğretim yapması söz konusu olamaz' diye bir yaklaşımımız hukuki olarak olamaz. Biz de gerekirse bire bir konuşur, dertleşiriz. Hiçbir öğretmenimiz hiçbir çocuğu riske atacak bir tercihte bulunmaz.