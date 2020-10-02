Son Dakika MEB açıklamaları: Okullar ne zaman açılacak(ortaokul-lise)? Bakan Selçuk meslek liselerinin açılacağı tarihi duyurdu
Okullar ne zaman açılacak sorusu ve liselerin okula ne zaman gideceği 21 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitimin ardından gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre kademeli eğitim sürecinde 1. sınıf ve okul öncesi öğrencileri uyum haftasında 1 gün okulda eğitim gördü. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim programıyla ilgili yaptığı son açıklamada, "İlk önce yüz yüze eğitime almak istiyoruz. 2. sınıfları okula almak için çalışmamız var." dedi. Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinde alan ve dal derslerin uygulama kazanımları, 5 Ekim'den itibaren yüz yüze eğitimle verilecek. Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Önümüzdeki haftalar bilim kurulunun düşündüğü, 2 sınıflar, 8. sınıflar ve 12 sınıflar için önerisi var. " dedi. Peki, liseler için okullar ne zaman açılacak? İşte, 9. 10. 11. ve 12. sınıfların durumuyla gündemdeki son bilgiler...
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9. 10. 11. ve 12. sınıfların okula başlayacağı tarihle ilgili son gelişmeler veli ve öğrenciler tarafından resmi açıklamalarla takip ediliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce illere ‘2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Uygulamalı Eğitim’ ile ilgili yazı gönderildi. Yazıda, Anadolu teknik programı öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitim ve staj uygulamalarının 28 Eylül'den itibaren başladığı hatırlatıldı. Yazıya göre, 5 Ekim'den itibaren de mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinin ‘meslek.eba.gov.tr’ adresinde yayımlanan alan ve dal derslerine ait uygulama kazanımları, tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitimle verilecek.
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Ziya Selçuk'tan son dakika açıklaması.. Okulların açılması ile ilgili önemli değişiklik
Ortaokul ve imam hatip ortaokulu açılabilmesi için en fazla 32 derslik, 5'inci sınıfta en az 15 ya da toplamda 30 öğrenci bulunması gerekecek. 1-4'üncü sınıflarda öğrenci sayısının 10'un altına düşmesi durumunda; ulaşım şartlarının elverişsiz olması veya velilerin çocuklarının taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamında öğrenim görmelerini istememeleri halinde, valilikçe uygun görülmesi durumunda Bakanlıkça bu ilkokulların açık kalması sağlanabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, 1-4'üncü sınıflarda öğrenci sayısının toplamda 10'un altına düşmesi durumunda; ulaşım şartlarının elverişsiz olması veya öğrenci velilerinin çocuklarının taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamında öğrenim görmelerini istememeleri halinde, öğrenci sayısına bakılmaksızın valilikçe uygun görülmesi durumunda Bakanlıkça bu ilkokulların açık kalması sağlanabilecek. Bu durum hariç toplam öğrenci sayısının okul öncesi ve ilkokullarda 10, ortaokullarda, imam hatip ortaokullarında ve yatılı bölge ortaokullarında 30, ortaöğretim kurumlarında ise 40'ın altına düşmesi halinde kurum kapatılacak.
Ortaokul ve imam hatip ortaokulu açılabilmesi için en fazla 32 derslik, 5'inci sınıfta en az 15 ya da toplamda 30 öğrenci, fen dersliği, görsel sanatlar atölyesi ve/veya müzik dersliği, teknoloji ve tasarım atölyesi ile spor veya drama salonu bulunması gerekecek.
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Yeni binalarda kurum açma işlemlerinde, binanın eğitim ve öğretim açısından teklif edilen kurumun özelliğine uygunluğu için valilikçe görevlendirilen kişilerce yerinde yapılan incelemeye dair rapor ile binaya ait Yapı Kullanma İzin Belgesinin veya Devlet Yatırım veya Temel Eğitim Kurumları Yapım Programlarında bulunan veya yapı denetim geçici kabulü valilik teknik personelince yapılan veya yapılan protokoller dahilinde yapımı gerçekleştirilen eğitim kurumlarından, öğrenci ve yapı güvenliği açısından risk teşkil etmeyen yola terk, ifraz, tevhit, plan değişikliği, belge temini gibi gerekçelerle yapı kullanma izin belgesi alma süreci devam edenlerin geçici kabulleri yapılmış olması kaydıyla geçici kabul belgesinin birer örneği valilikçe Bakanlığa gönderilecek.
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Meslek liselerinde 'uygulamalı dersler' 5 Ekim'den itibaren yüz yüze yapılacak
Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinde alan ve dal derslerin uygulama kazanımları, 5 Ekim'den itibaren yüz yüze eğitimle verilecek. Yüz yüze eğitimde, öğrenciler gruplara ayrılarak her ders saati 30, teneffüsler 10 ve öğle arası 45 dakika olarak uygulanacak.
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce illere "2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Uygulamalı Eğitim"e ilişkin yazı gönderildi.
Yazıda, Anadolu teknik programı öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitim ve staj uygulamalarının 28 Eylül'den itibaren başladığı anımsatıldı.
Yazıya göre, 5 Ekim'den itibaren de mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinin "meslek.eba.gov.tr" adresinde yayımlanan alan ve dal derslerine ait uygulama kazanımları, tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitimle verilecek.
HER DERS SAATİ 30 DAKİKA
Öğrencilerin okulda geçirdikleri ders içi ve dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirme yapılacak.
Bu durum okul yöneticileri ve öğretmenlerce de takip edilerek okulda gerçekleştirilecek yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"na göre bilgilendirme gerçekleştirilecek.
Yüz yüze eğitimde, öğrenciler gruplara ayrılarak her ders saati 30, teneffüsler 10 ve öğle arası 45 dakika olarak uygulanacak. Alan ve dal derslerinin uygulama kazanımları yüz yüze, bilişsel veya teorik kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek.
Yüz yüze ve uzaktan eğitim ile verilen alan ve dal dersleri süre, kazanım ve içerik açısından bir bütün olarak değerlendirilecek.Haftalık ders çizelgelerine göre, yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders süreleri, alan zümre öğretmenlerince belirlenecek.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kritik Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Yüz yüze eğitimde okulların durumuyla ilgili bilgiler veren Bakan Koca şunları ifade etti;
Şu ana kadar hazırlık ve 1. sınıflarla ilgili ciddi bir sorun yaşamadık. Pazartesi günü Kabine toplantısında da bilim kurulunun önerisi gündeme alınmış olur.
Önümüzdeki haftalar bilim kurulunun düşündüğü, 2 sınıflar, 8. sınıflar ve 12 sınıflar için önerisi var. Karar aşamasına gelirse zaten açıklanmış olur.
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9. 10. 11. ve 12. sınıfların okula başlayacağı tarihle ilgili son gelişmeler veli ve öğrenciler tarafından resmi açıklamalarla takip ediliyor. MEB'in açıklamasına göre, kademeli eğitimde ilk etapta ilkokul 1. sınıf ve okul öncesi sınıflar yüz yüz eğitime tabi tutulacak, diğer sınıflar ise EBA TV üzerinden online eğitimlerine devam edecek. Bakan Selçuk liseler ve diğer sınıflarla ilgili yaptığı açıklamada, "Diğer sınıflarla ilgili birkaç hafta sonra tekrar bir değerlendirme yapılacak." dedi. İşte, ayrıntılar.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların durumuyla ilgili şunları söyledi;
2 gün yetmez. Net söylüyorum. Bunu biz tercih etmiyoruz. Keşke okulları hemen açabilsek. Bizim sorumluluğumuz ne? Okulu açmak. Bizim odaklandığımız bu. Okulları açınca ne yapacağız? Bize düşen gereğini yapmak. İlla uzaktan eğitim olsun diye istemiyorum. Benim açımdan çocukların ilk ihtiyaçları duygusal bağ. Öğretmenleriyle, arkadaşlarıyla bir bağ kurma.
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Bu çocuklarımızın duygusal ihtiyacını halledelim. Diğerlerini yaparız. Benim için birinci vazife budur. Asıl önemli şey okumayla ilgili okuduğunu anlama. Okuma dediğiniz şey 2 aylık bir şey. Veliler rahat etsinler bunu biz hallederiz. Yaz boyunca çocuklara okuma yazma içeriği verdik. Neye hazırlandığını görsün, neyle karşılaşacağını görsün. Bütün bunlarla ilgili öğretmeniyle oynasın. Bütün bu süreçler aslında bizim hep çocukları, velileri hazırlamamızla ilgiliydi. Hiç şüphe etmesinler biz bunu yaparız.
Okuma yazma sürecinde okuma bayramı diye bir şey var. Bu Mart'tan sonra çocuklar hazır olur. Daha sonra yıl sonuna doğru eğlenceli bir şekilde çalışma yapılır. Bu çocuklarımız işin temelini aldılar. Fakat eksik kaldıkları yerlerde bu çocuklarımızı ilk önce yüz yüze eğitime almak istiyoruz. 2. sınıfları okula almak için çalışmamız var.
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BAŞKA HANGİ SINIFLARIN AÇILMASI GÜNDEMDE?
Bilim Kurulu'nun öneri paketi oluyor. Genel sadece okul değil çevre hayatla ilgili. Sağlık Bakanlığı bir çalışma yapıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde istişare yapılıyor. Daha önceki yıllarda biz arkadaşlarla oturup şu tarihte açılsın diyebiliyorduk.
Şimdi bu iş bütünsel bir iş. Bu süreçte Sağlık Bakanımızın, Kabine'de yapacağı sunumun sonucunda ortaya çıkan tabloda önümüzdeki sürece baktığımızda "Şu şu sınıflar açılabilir" önerisi geliyor. Bizim de önerimiz geliyor. Bunun doğrultusunda adımları atıyoruz. AB ülkelerine bakın tüm öğrencileri, bütün sınıfları alıyorlar. Bu da bir tercih ama biz Türkiye'de benzer koşullara sahip ülkelerin yaptığı gibi tamamını alalım istemiyoruz. Kontrollü gidelim istiyoruz. Aşama aşama sınıf sınıf gidelim istiyoruz. Herhangi bir risk olsun istemiyoruz.
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Elbette bir veli, vatandaş olarak bir görüş olacak ama o görüş uzman gibi konuşmaya gelince sıkıntı yaşatıyor. Dünyada maske takmak gerekli mi gerekmez mi diye bir tartışma oldu. Uzmanların farklı farklı yorumları oldu. Türkiye'de bilim insanlarımız hekimlerimiz dünyAda büyün projelere imza atıyorlar. Bilimin dışında bana göre böyle desem olur mu? Kanıta göre hareket etmemiz lazım.
Olası senaryolar çok çok daha kötüleşecekse buna hiç girmeyelim... Bir şey söylerken o kadar dikkatli olmaya çalışıyorum ki. Acaba o kelimenin çocuklarımıza bir sıkıntısı olur mu? Okullar gerçekten dışarıya göre çok kontrollü.
Okul dışında öğretmen denetimi gözetimi olmadığı için, okul içindeki kurallar dışarıda olmadığı için okul daha güvenli bir yer. Kameraların olduğu, nöbetçi öğretmenlerin olduğu bir yer. Sürekli çocuklarımız hijyen temas konusunda da eğitim alıyorlar. Okulların açılıp açılmamasını bu yönden de görmek lazım.