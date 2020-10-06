Son dakika: Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk okullar açılıyor etiketi ile paylaştı tarih verdi.. İşte açılacak sınıflar

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE BÜYÜK KAYNAK DESTEĞİ Millî Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere zengin içerikli kaynak desteği sunmaya devam ediyor. Binlerce sorudan oluşan kazanım kavrama testleri, beceri temelli testler, örnek soru kitapçıkları ve soru destek paketlerinin ardından şimdi de 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için hazırlanan 60 adet çalışma fasikülü www.meb.gov.tr adresinde ve Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde öğrencilere çalışmalarına destek olmak üzere sunuldu.



Sadece birinci üniteleri kapsayan 4 bin 560 soru içeren 60 fasikül hazırlandı



Alan uzmanları tarafından hazırlanan 60 fasikülde; ortaokul Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Sosyal Bilgiler derslerinin sadece birinci ünitelerinden 4 bin 560 soru yer alıyor.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerini pekiştirme süreçlerini desteklemek ve farklı soru türleriyle motivasyonlarını artırmak için büyük bir kaynak seferberliği başlattıklarına dikkat çekerek şunları söyledi:



"Uzaktan eğitim sürecinde televizyon kanallarımız ve internet portalımızdaki ders anlatımlarımızı öğrencilerimizin daha kolay pekiştirebilmeleri ve farklı soru türleriyle anlama süreçlerini güçlendirmek için sunduğumuz kaynakların çeşitliliğini artırmaya devam ediyoruz. Ortaokul öğrencilerimiz için yayımladığımız destek paketi her sınıf seviyesindeki sadece birinci üniteyi kapsıyor. Sonrasında diğer ünitelerle ilgili de çalışma fasikülleri sunacağız. Ayrıca, ilkokul ve lise seviyesinde de çalışma fasiküllerini hazırlayıp düzenli olarak paylaşacağız. Bu çalışmaları koordine eden Bakan Yardımcım Mahmut Özer'e, çalışma fasiküllerinin hazırlanmasında büyük emek veren Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve çalışma arkadaşlarına ve 81 ilde bulunan Ölçme Değerlendirme Merkezlerimizde görevli arkadaşlarımız ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."