Son Dakika: Okullar ne zaman açılacak, açılacak mı? Sınavlar iptal mi oldu? MEB'ten sınav ve online eğitim açıklaması

Bu arada okullarla ilgili tedbirleri güçlendireceklerini anlatan Bakan Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Ara değerlendirmeler var ama bir ana değerlendirme 4 Ocak'tan 2 hafta önceki dönemde tekrar yapılacak ve tabloya bakacağız. Hep dediğimiz gibi, eğer veriler bize A seçeneğini gösteriyorsa onu, B seçeneğini gösteriyorsa onu seçeriz. Yani burada bizim öğretmenimizin, öğrencimizin sağlığından daha önemli bir ölçütümüz yok. Biz arkadaşlarımızı, çocuklarınızı, evlatlarınızı riske sokan bir şey yapmayız."



Merkezi sınavlara ilişkin soru üzerine de Selçuk, öğrencileri uzaktan eğitime yönlendirmişken, sınav yapmanın doğru olmadığını dile getirdi.



Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:



"Dolaşımı azaltmayı hedeflediğimiz için çocuklarımızın, diyelim ki haftada bir gün sınava gitmeleri de doğru değil. Bu da istişare edilen konular arasındaydı. O yüzden de sınavları erteledik. Bu erteleme, salgının seyrine bağlı olarak 4 Ocak sonrası ne şekilde olacak, bununla ilgili de tarihleri belirledik. Şimdiye kadar sınavların bir kısmı yapıldı. Onlar geçerli sayılacak. Bunların bir kısmı e-Okul'a girildi, bir kısmı da giriliyor, yani tamamı geçerli. 4 Ocak sonrası da bu sınavlarla bağlantılı eksik kalan ne varsa onların tamamlanmasını bekliyoruz. "



Bakan Selçuk, bu planlamanın şu an bir simülasyon olduğunu, tarihleri paylaşmanın salgının seyrinin belirsizliği nedeniyle doğru olmayacağını aktardı.