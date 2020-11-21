Son Dakika: Okullar ne zaman açılacak, açılacak mı? Sınavlar iptal mi oldu? MEB'ten sınav ve online eğitim açıklaması
Okullar açılacak mı? Koronavirüs önlemleri kapsamında okullarda alınan uzaktan eğitim kararı uygulanmaya başlandı. Kabine Toplantısı'nda kararlaştırılan yeni koronavirüs önlemlerini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, okulların yıl sonuna kadar online eğitim ile devam edeceğini aktardı. 4 Ocak’a kadar devam edecek olan uzaktan eğitim kararıyla beraber Milli Eğitim Bakanlığı okullarda sınavlar için yeni yol haritasını açıkladı. Bakan Selçuk sınavlarla ilgili yaptığı açıklamada, yıl sonunu işaret ederek, "Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam'' dedi. İşte, okulların açılış tarihi ve sınavlarla ilgili ayrıntılı bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Okul sınavlarının nasıl yapılacağı son dakika gelişmeler ile takip edilirken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni açıklamalar geldi. Sınavların ertelendiğini duyuran Milli Eğitim Bakanı Selçuk yaptığı açıklamada, "4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğiz." dedi. Sınav sistemini duyuran Selçuk, 31 Aralık 2020'ye kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınavın yapılmayacağını, sınavlarla ilgili planlamaların salgın sürecinin seyrine göre ayrıca gerçekleştirileceğini belirtti. İşte, detaylar.
2
Abone Ol
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını paylaştı. Bakan Selçuk açıklamasında "31 Aralık 2020'ye kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak" ifadeleri kullanıldı.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması şöyle:"Dünyada ve ülkemizde salgının seyrinde yaşanan yükselişten, eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime devam eden öğrenci, öğretmen ve çalışanlarımızın etkilenmemesi amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki kabine toplantısında alınan karar gereği, 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğiz.
3
Abone Ol
Bakanlığımıza bağlı tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları da bu kapsamda olacaklar. Destekleme ve yetiştirme kursları ve takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. 5580 sayılı özel öğretim kanunu kapsamındaki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki “bireysel eğitimler” yüz yüze gerçekleştirilebilecektir.Uzaktan eğitim haftalık ders programları, okul yönetimlerimizin koordinesinde öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimiz ve velilerimizle paylaşılacaktır. Okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz, ara tatil süresince yeni dönemdeki uzaktan eğitim süreçlerini öğrencileriyle işledikleri ders konularına ve müfredat programına göre yapılandıracaklardır. Bu süre zarfında ana noktamız TRT EBA kanallarımız olmak üzere, canlı sınıf uygulamalarımız, EBA internet platformumuz, basılı ve dijital yardımcı kaynaklarımızla öğrencilerimizin yanında olacağız.
4
Abone Ol
OKUL SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "31 Aralık 2020'ye kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak, sınavlarla ilgili planlamalar salgın sürecinin seyrine göre ayrıca gerçekleştirilecek, okul yönetimlerimiz ve öğretmenlerimiz aracılığıyla öğrencilerimize duyurulacaktır. Öğrencilerimiz, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacaklardır" dedi.
Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte 112 branşta 812 öğretmenin görev yaptığı, 13 stüdyoda 1653 ders videosunun hazırlanarak yayına sunulduğu TRT EBA Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise kanallarının haftalık ders programlarını 18 milyon öğrenci velisinin cep telefonlarına kısa mesaj servisiyle ulaştıracaklarını da bildiren Selçuk, ders yayınlarının öğrencilerin telafi ve pekiştirmelerine imkan sağlamak için günde üç kez tekrarlanarak ekrana gelmeye devam edeceğini söyledi.
5
Abone Ol
BAKAN SELÇUK'TAN YENİ AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.
Yüz yüze eğitime ara verilmesine ilişkin soru üzerine Selçuk, sürecin dinamik olduğunu, bu nedenle verilere bakılarak sürekli değerlendirme yapılması gerektiğini belirtti.Okulların çok daha kontrollü olduğuna işaret eden ve yaptıkları mobil uygulamayla öğrenci, veli, öğretmen, okul yöneticileri ile servis şoförlerinin temaslı ve pozitif durumunu günlük olarak izleme imkanı bulduklarını dile getiren Selçuk, şunları kaydetti:
"Bunu her gün değerlendirirken şunu fark ettik ki toplumdaki genel artış, okullarımızı da riske sokma ihtimali doğuruyor. Biz hep 'verilere, Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine bakıp, Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız istişarelere bakıp bir karar alıyoruz.' diyoruz. Şimdi Bilim Kurulu'ndan, 'Salgın durumunda büyük bir artış var ve risk artıyor, dolayısıyla okulların şu anda kapanmasını tavsiye ediyoruz' biçiminde bilimsel bir karar çıktıktan sonra bizim 'hayır kapatmıyoruz' dememizin bir anlamı yok. O yüzden de böyle bir süreç gelişti."
"4 Ocak'tan sonra okulların durumu ne olacak?" sorusu üzerine Selçuk, verileri günlük olarak izlemeye devam ettiklerini, alınan tedbirler sonucu nasıl bir değişim olacağına bakılacağını söyledi.
6
Abone Ol
Bu arada okullarla ilgili tedbirleri güçlendireceklerini anlatan Bakan Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Ara değerlendirmeler var ama bir ana değerlendirme 4 Ocak'tan 2 hafta önceki dönemde tekrar yapılacak ve tabloya bakacağız. Hep dediğimiz gibi, eğer veriler bize A seçeneğini gösteriyorsa onu, B seçeneğini gösteriyorsa onu seçeriz. Yani burada bizim öğretmenimizin, öğrencimizin sağlığından daha önemli bir ölçütümüz yok. Biz arkadaşlarımızı, çocuklarınızı, evlatlarınızı riske sokan bir şey yapmayız."
Merkezi sınavlara ilişkin soru üzerine de Selçuk, öğrencileri uzaktan eğitime yönlendirmişken, sınav yapmanın doğru olmadığını dile getirdi.
Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:
"Dolaşımı azaltmayı hedeflediğimiz için çocuklarımızın, diyelim ki haftada bir gün sınava gitmeleri de doğru değil. Bu da istişare edilen konular arasındaydı. O yüzden de sınavları erteledik. Bu erteleme, salgının seyrine bağlı olarak 4 Ocak sonrası ne şekilde olacak, bununla ilgili de tarihleri belirledik. Şimdiye kadar sınavların bir kısmı yapıldı. Onlar geçerli sayılacak. Bunların bir kısmı e-Okul'a girildi, bir kısmı da giriliyor, yani tamamı geçerli. 4 Ocak sonrası da bu sınavlarla bağlantılı eksik kalan ne varsa onların tamamlanmasını bekliyoruz. "
Bakan Selçuk, bu planlamanın şu an bir simülasyon olduğunu, tarihleri paylaşmanın salgının seyrinin belirsizliği nedeniyle doğru olmayacağını aktardı.