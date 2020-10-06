Son dakika: Okullar ne zaman açılacak? 12 Ekim’de okullar açılacak mı? İşte okulların açılış tarihi
Okulların ne zaman açılacağı ile ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Koronavirsü önlemleri kapsamında daha önce okul öncesi ve birinci sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı şekilde başlatmıştı. Son dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilkokul 1. sınıfların yanı sıra 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda belirlenen kurallar çerçevesinde yüz yüze eğitime geçileceğini açıkladı. Peki Okullar ne zaman açılacak? 12 Ekim’de okullar açılacak mı?
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Okulların ne zaman, hangi tarihte açılacağı ile ilgili güncel açıklamalar yakından takip ediliyor. Okulların hangi sınıflar için açılacağı merak ediliyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarihi duyurdu. Bakan Selçuk, ‘12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz.’ dedi. Yüz yüze eğitimin detayları ile ilgili açıklama bugün yapılacak. İşte okulların açılış tarihi ile ilgili bilgiler
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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullarımızda daha çok öğrencimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz. Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz." dedi.
Bakan Selçuk, bugün saat 11.00'de yüz yüze eğitime geçişin ayrıntılarını açıklayacak.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilkokul 1. sınıfların yanı sıra 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda belirlenen kurallar çerçevesinde yüz yüze eğitime geçileceğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Sağlık önceliklerinden taviz vermeyecek şekilde bu sıkıntıları da aşamalı olarak çözüme kavuşturacak yöntemler geliştirdiklerine dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Eğitimde daha önce okul öncesi ve birinci sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı şekilde başlatmıştık. Diğer sınıflarda da uzaktan eğitim yoluyla eğitim öğretime geçilmesini temin etmiştik. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul 1. sınıfların yanı sıra 2, 3, ve 4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda da yine belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek. Ayrıca özel eğitim okulları ile İl Hıfzıssıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında da yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel olmadığı görülmüştür. Diğer sınıflarla ilgili kararı gelişmelere bakarak önümüzdeki haftalarda vereceğiz. Okula gidecek evlatlarımızdan ricamız annelerinin, babalarının ve tüm aile büyüklerinin sağlığı için temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmeleridir."
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Milli Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitim öğrencilerinden bilgisayar ihtiyacı olanlar için bir çalışma yürüttüğünü dile getiren Erdoğan, "İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren peyderpey bu tabletleri öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığı olarak dağıtmaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.