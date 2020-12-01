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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Norveç, Kanada, Almanya... Türkiye hepsini solladı, birinci sıraya yerleşti!
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Hürriyet
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Ekonomi
Neşe KARANFİL/ANKARA
Haber Giriş: 01 Aralık 2020 - 08:17 | 

Son dakika... Norveç, Kanada, Almanya... Türkiye hepsini solladı, birinci sıraya yerleşti!

KAMU bankalarının yaptığı kampanyalarla verilen düşük faizli krediler ekonominin üçüncü çeyreğinde yüzde 6.7’lik büyümeyi getirdi. Hane halkının tüketim harcamaları yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 9.2 arttı. Vatandaşın tüketimi ekonomiye 5.37 puanlık katkı sağladı. İkinci çeyrekte ekonomi yüzde 9.9 küçülmüş, vatandaşın tüketimi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 8.6 azalmıştı. İşte ülke ülke büyüme rakamları...

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
1
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ekonomi, koronavirüs tedbirlerinin kaldırılmaya başladığı haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6.7’lik büyüme ile beklentilerin üstünde büyüdü. Üçüncü çeyrekte Türkiye’nin yüzde 5.5-6 civarında büyüme göstermesi bekleniyordu. Üçüncü çeyrekteki bu büyüme ile Türkiye yüzde 4.9 büyüyen Çin’i geçti.

2
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Büyüme ile milli gelir cari fiyatlarla yüzde 22.6 arttı, dolar bazında yüzde 3.3 geriledi. Türkiye ekonomisinin büyüklüğü de dolar bazında 736 milyar dolara gerilerken TL cinsinden 4.7 trilyon lira oldu. Kişi başı milli gelir de üçüncü çeyrek itibariyle 8 bin 773 dolara geriledi. Büyümenin kaynaklarına bakıldığında, üretim yönteminde finans sektöründeki büyüme, harcamalar yönteminde ise vatandaşın tüketimi ile toplam yatırımlarda yaşanan artış öne çıktı. Üretim yönteminde tarım sektörü üçüncü çeyrekte yüzde 6.2 büyüyerek toplam ekonomiye 0.77 puanlık katkı sağladı. Sanayi üçüncü çeyrekte yüzde 8’lik üretimle ekonomiye 1.45 puan olumlu etki sağladı. İkinci çeyrekte sanayideki daralma, büyümeyi 3 puan geriletmişti.

3ÜLKE ÜLKE BÜYÜME RAKAMLARI
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ÜLKE ÜLKE BÜYÜME RAKAMLARI

Ülke: Şili

Büyüme Rakamı: Yüzde -10,3

Ülke: Birleşik Krallık

Büyüme Rakamı: Yüzde -9,6

4
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Ülke: Kolombiya

Büyüme Rakamı: Yüzde - 9,5

Ülke: İspanya

Büyüme Rakamı: Yüzde - 8,7

5
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Ülke: Meksika

Büyüme Rakamı: Yüzde - 8,6

Ülke: Japonya

Büyüme Rakamı: Yüzde -5,9

6
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Ülke: Portekiz

Büyüme Rakamı: Yüzde -5,8

Ülke: Çek Cumhuriyeti

Büyüme Rakamı: Yüzde - 5,8

7
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Ülke: Avusturya

Büyüme Rakamı: Yüzde -5,3

Ülke: Belçika

Büyüme Rakamı: Yüzde -5,1

8
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Ülke: İtalya

Büyüme Rakamı: Yüzde -4,7

Ülke: Macaristan

Büyüme Rakamı: Yüzde -4,7

9
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Ülke: Kanada

Büyüme Rakamı: Yüzde -4,6

Euro Bölgesi

Büyüme Rakamı: Yüzde -4,4

10
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AB

Büyüme Rakamı: Yüzde -4,3

OECD

Büyüme Rakamı: Yüzde -4,1

11
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Ülke: Almanya

Büyüme Rakamı: Yüzde -4

Ülke: Fransa

Büyüme Rakamı: Yüzde -3,9

12
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Ülke: Danimarka

Büyüme Rakamı: Yüzde -3,4

Ülke: Letonya

Büyüme Rakamı: Yüzde -3,1

13
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Ülke: ABD

Büyüme Rakamı: Yüzde -2,9

Ülke: Finlandiya

Büyüme Rakamı: Yüzde -2,8

14
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Ülke: İsveç

Büyüme Rakamı: Yüzde -2,7

Ülke: Hollanda

Büyüme Rakamı: Yüzde -2,5

15
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Ülke: Slovakya

Büyüme Rakamı: Yüzde -2,2

Ülke: Polonya

Büyüme Rakamı: Yüzde -2

16
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Ülke: Litvanya

Büyüme Rakamı: Yüzde -1,7

Ülke: İsrail

Büyüme Rakamı: Yüzde -1,4

17
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Ülke: Norveç

Büyüme Rakamı: Yüzde -0,1

18
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Ülke: Türkiye

Büyüme Rakamı: Yüzde 6,7

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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