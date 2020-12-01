Son dakika... Norveç, Kanada, Almanya... Türkiye hepsini solladı, birinci sıraya yerleşti!
KAMU bankalarının yaptığı kampanyalarla verilen düşük faizli krediler ekonominin üçüncü çeyreğinde yüzde 6.7’lik büyümeyi getirdi. Hane halkının tüketim harcamaları yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 9.2 arttı. Vatandaşın tüketimi ekonomiye 5.37 puanlık katkı sağladı. İkinci çeyrekte ekonomi yüzde 9.9 küçülmüş, vatandaşın tüketimi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 8.6 azalmıştı. İşte ülke ülke büyüme rakamları...
TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ekonomi, koronavirüs tedbirlerinin kaldırılmaya başladığı haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6.7’lik büyüme ile beklentilerin üstünde büyüdü. Üçüncü çeyrekte Türkiye’nin yüzde 5.5-6 civarında büyüme göstermesi bekleniyordu. Üçüncü çeyrekteki bu büyüme ile Türkiye yüzde 4.9 büyüyen Çin’i geçti.
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Büyüme ile milli gelir cari fiyatlarla yüzde 22.6 arttı, dolar bazında yüzde 3.3 geriledi. Türkiye ekonomisinin büyüklüğü de dolar bazında 736 milyar dolara gerilerken TL cinsinden 4.7 trilyon lira oldu. Kişi başı milli gelir de üçüncü çeyrek itibariyle 8 bin 773 dolara geriledi. Büyümenin kaynaklarına bakıldığında, üretim yönteminde finans sektöründeki büyüme, harcamalar yönteminde ise vatandaşın tüketimi ile toplam yatırımlarda yaşanan artış öne çıktı. Üretim yönteminde tarım sektörü üçüncü çeyrekte yüzde 6.2 büyüyerek toplam ekonomiye 0.77 puanlık katkı sağladı. Sanayi üçüncü çeyrekte yüzde 8’lik üretimle ekonomiye 1.45 puan olumlu etki sağladı. İkinci çeyrekte sanayideki daralma, büyümeyi 3 puan geriletmişti.