Son dakika: Müslüme'nin ölüm nedeni belli oldu mu?

DEDE HASAn YAĞAL TUTUKLANDI

Şüpheli sıfatıyla gözaltında 3 gece geçiren baba Mehmet, anne Selvi Yağal, kardeşleri ve dede Hasan Yağal ile diğer aile üyeleri, önceki gece adliyeye sevk edildi. Anne, baba ve kardeşlerinin aralarında bulunduğu 7 kişi, savcılık tarafından serbest bırakıldı. Dede Hasan Yağal ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan dede Hasan Yağal, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Müslüme’nin cinayet şüphelisi olarak tutuklanan dede Hasan Yağal’ın, küçük kızın bulunması için AKUT’un yaptığı arama çalışmalarını takip ettiği, dronla yapılan çalışmaları monitörden izlediği ortaya çıktı. Bu süreçte basın mensuplarına açıklama da yapan Hasan Yağal, “Sağ olsun devletimiz, tüm gücüyle arıyor ama yok. Çocuk çok hareketliydi, çok akıllıydı” demişti.



Müslüme'nin cesedinin boyun kısmında dede Hasan Yağal'ın DNA'sının bulunduğu ancak ölüm nedeninin ne olduğunun tespit edilmediği iddialar arasında yer alıyor.