Son dakika: Müge Anlı Aleyna Çakır olayında Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulundu!

Bu zamana kadar hiç konuşmadığını belirten Ümit Can Uygun, "Ben şimdiye kadar çıkıp konuşmadım. Benim annem şimdi orada yatıyor. Aleyna’da orada yatıyor. Aleyna’nın anneleri babaları cayır cayır ağlıyorlar.



Kendi babası kızına tecavüz eden kansızın biridir. Bakın bunu kimse unutmasın. Kendi babası kızına tecavüz edipte televizyonda bağıran insanlardır. Şimdiye kadar hep sessiz kaldım.



Avukatım bana sessiz kalacağız dedi. Ama bu saatten sonra kimse susmayacak. Sizin yüzünüzden dolayı benim annem orada yatıyor." ifadesinde bulundu.