Son dakika: Müge Anlı Aleyna Çakır olayında Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulundu!
Dün akşam gelen son dakika haberi ile Müge Anlı'da gündeme gelen Aleyna Çakır Ümitcan Uygun olayında yeni bir boyut açıldı. Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunmasının ardından şüpheli sıfatını taşıyan sevgilisi Ümitcan Uygun, polis tarafından gözaltına alınmış, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Olayın ardından programa katılan bir tanık, Aleyna Çakır Ümitcan Uygun olayında yeni bir iddiada bulunarak anne Gülay Uygun'u da olayın içine dahil etti. Anne Gülay Uygun, önceki gece boş arazide silahla vurulmuş bir şekilde ölü bulundu. İşte, Aleyna Çakır Ümitcan Uygun olayında son dakika gelişmeleri
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Müge Anlı Aleyna Çakır olayında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunmasının ardından ortaya çıkan videoları nedeniyle şüpheli konumunda yer alan Ümitcan Uygun, Müge Anlı'da kızlarının ölümünün arkasındaki sır perdesini aralamak isteyen Aleyna Çakır'ın anne babasının da şüpheli olarak değerlendirdiği isim olmuştu. Olayın ardından gözaltına alınan Ümitcan Uygun, polisin ifadesini almasının ardından serbest bırakılmıştı. Müge Anlı'nın canlı yayınına katılan bir tanık, Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un yurtta çocuk eğitmenliği yaptığı, 18 yaşına gelen genç kızları ise gece hayatına yönlendirdiği iddiasında bulunmuştu. Olayların odağında yer alan anne Gülay Uygun, Keçiören'de boş bir alanda başından silahla vurulmuş şekilde ölü bulundu. İşte, Müge Anlı Aleyna Çakır Ümitcan Uygun olayında anne Gülay Uygun'un ölü bulunmasının ardından ortaya çıkan detaylar
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ANKARA’da, Aleyna Çakır’ın evde ölü bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun’un annesi Gülay Uygun (48), silahla başından vurulmuş halde dağlık alanda ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Gülay Uygun’un, intihar notu bırakarak yaşamına son verdiği belirlendi.
Aleyna Çakır, 3 Haziran tarihinde Keçiören ilçesinde bir evde ölü olarak bulundu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun’un, Çakır’a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler, bir süre sonra sosyal medyaya sızdı. Bunun üzerine Ümitcan Uygun polis ekiplerince gözaltına alındı. Uygun, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ümitcan Uygun’un öğretmen olan annesi Gülay Uygun, sabah saatlerinde bir akrabasının evine gittiğini belirterek dışarı çıktı. Gülay Uygun’dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Polis ve Uygun’un yakınları, kayıp öğretmeni aramaya başladı. Gülay Uygun, yakınları tarafından bir akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde bulundu. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Gülay Uygun’un öldüğü tespit edildi. Yapılan ilk incelemede ise Gülay Uygun’un intihar ettiği belirlendi.
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Aleyna Çakır’ın ölümü ile ilgili bir televizyon kanalındaki programa canlı olarak katılan kişi, anne Gülay Uygun’un, yurtlarda kalan kız öğrencileri kötü yola düşürdüğünü iddia etmişti.
Annesinin cesedinin bulunduğu yere gelen Ümitcan Uygun, ilk kez sessizliğini bozdu. Annesi hakkında ortaya atılan iddialara sert tepki gösteren Ümitcan Uygun, "Ben her zaman sessiz kaldım. Fakat bu saatten sonra sessiz kalamam. Benim annem, sizin suçlamalarınız yüzünden kafasına sıktı. Ben hepsinden şikayetçiyim" dedi.
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Bu zamana kadar hiç konuşmadığını belirten Ümit Can Uygun, "Ben şimdiye kadar çıkıp konuşmadım. Benim annem şimdi orada yatıyor. Aleyna’da orada yatıyor. Aleyna’nın anneleri babaları cayır cayır ağlıyorlar.
Kendi babası kızına tecavüz eden kansızın biridir. Bakın bunu kimse unutmasın. Kendi babası kızına tecavüz edipte televizyonda bağıran insanlardır. Şimdiye kadar hep sessiz kaldım.
Avukatım bana sessiz kalacağız dedi. Ama bu saatten sonra kimse susmayacak. Sizin yüzünüzden dolayı benim annem orada yatıyor." ifadesinde bulundu.
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Uygun ailesinin avukatı Çağatay Cengiz, "Bazı medya maymunları, bu aileyi yok etmek için çeşitli tiyatroları yapmışlardır. Masum bir kadına atılan iftiradır. O kadın, bu iftirayı kendine yedirememiştir. Biz süreci yargı çerçevesinde takip edeceğiz. Gülay Uygun, intihar mektubu da bırakmıştır. Ne olacak şimdi, nasıl geri gelecek Gülay" ifadelerini kullandı.