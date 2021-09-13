Son dakika: Mu varyantı nedir, belirtileri neler? İşte Türkiye'de tespit edilen mu varyantının görüldüğü il!
Mu varyantı belirtileri Türkiye'de tespit edilmesinin ardından gündeme geldi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından "yakından izlenmesi gereken varyant" kategorisine alınan diğer bir adı ile B.1.621 olarak da bilinen Mu varyantının aşılara karşı daha dirençli kılan mutasyonlar geçirdiğini, ancak bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu öğrenildi. Dünya salgınla mücadele verirken Mu varyantının ülkemizde hangi illerde görüldüğü ve semptomlarının neler olduğu da merak konusu oldu. Mu, aşılardan veya önceki bir enfeksiyondan korunmaya veya direnme potansiyeline sahip olsa da Mu’nun daha yaygın hale gelmediği görüldü. Peki, Mu varyantı nedir, belirtileri nelerdir? İşte, ayrıntılar.
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Mu varyantı DSÖ tarafından yakından izlenmesi gereken varyant kategorisine alınırken dünya alarma geçti. Yaklaşık 2 senedir koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken, İlk olarak Ocak 2021'de Kolombiya'da görülen Mu varyantı Türkiye'de 2 kişide görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre 2 vaka da İstanbul'da tespit edildi. Yapılan araştırmalara göre Mu varyantında diğer varyantlardan daha farklı bir klinik bulgunun şu an için bildirilmediği öğrenildi.
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MU VARYANTI NEDİR?
Mu Varyantı DSÖ tarafından incelenmesi gereken varyantlar arasında yer alıyor. Yapılan açıklamaya göre Güney Amerika ve Avrupa'da vakalar olduğu belirtildi. Koronavirüs varyantlarını iki sınıfa ayıran DSÖ Mu Varyantını ilgi varyantları arasında değerlendiriyor. Endişe varyantları ise Alfa, Beta, Gamma ve Delta varyantları.
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Mu varyantı genom dizilimi incelendiğinde hem daha önceki varyantlarda görülen hem de ilk defa görülen yeni mutasyonlar saptanmış. Böylece DSÖ an itibarı ile henüz endişe verici varyant kategorisine dahil etmese de potansiyel tehdit unsuru olarak değerlendirerek ilgi gerektiren izleme alınan varyantlar listesine 5. sıradan dahil etti.
Mu varyantı, Lambda varyantının listeye dahil edildiği haziran ayından bu yana listeye eklenen ilk ilgi çekici varyanttır.
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MU VARYANTININ BELİRTİLERİ FARKLI MI?
Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Mu varyantının belirtileri ile ilgili açıklama yaptı. Oğuztürk, Mu varyantı kliniğinde ateş yüksekliği, öksürük nöbetleri ve koku-tat almada değişikliklerin sık olarak görüldüğünü, diğer varyantlardan daha farklı bir klinik bulgunun şu an için bildirilmediğini belirtti.
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NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI VE HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLÜYOR?
Mu varyantı ilk olarak Ocak 2021'de Kolombiya'da tespit edildi ve DSÖ’ye göre ülkedeki vakaların yaklaşık %40'ını oluşturuyor. Örgüt, mutasyonun şimdiye kadar en az 40 ülkede tespit edildiğini ancak dünya çapındaki tüm vakaların %0,1'inden azını oluşturduğunu söyledi.
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Güney Amerika'nın ötesinde, İngiltere, Avrupa, ABD ve Hong Kong'da vakalar bildirildi. Varyant şimdilik küresel olarak Covid-19 enfeksiyonlarının yüzde 0,1'inden daha azını oluşturuyor. Ekvador'da da vakaların yüzde 13'ünü oluşturarak burada da zemin kazandığı görülüyor. DSÖ varyantın yaygınlığın sürekli artışta olduğunu vurguladı.