Son dakika: Mu varyantı nedir, belirtileri neler? İşte Türkiye'de tespit edilen mu varyantının görüldüğü il!

Mu varyantı DSÖ tarafından yakından izlenmesi gereken varyant kategorisine alınırken dünya alarma geçti. Yaklaşık 2 senedir koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken, İlk olarak Ocak 2021'de Kolombiya'da görülen Mu varyantı Türkiye'de 2 kişide görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre 2 vaka da İstanbul'da tespit edildi. Yapılan araştırmalara göre Mu varyantında diğer varyantlardan daha farklı bir klinik bulgunun şu an için bildirilmediği öğrenildi.