Son dakika: Miss Uganda tarifesi: Adaylık 100 dolar
İstanbul Esenyurt’ta koronavirüs yasaklarına rağmen düzenlenen ‘Miss Uganda’ güzellik yarışması için adaylardan 100 dolar katılım ücreti istendiği ortaya çıktı. Ayrıca yarışmaya katılanların bazılarının Boğaz’daki ‘sessiz’ tekne partisine de katıldığı, müzik için katılımcılara bluetooth kulaklıklar dağıtıldığı ortaya çıktı.
Esenyurt’ta ‘Miss Uganda’ güzellik yarışması yapılan mekânda daha önce de parti yapıldığı belirlendi.
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Yarışmaya katılanların bazılarının Boğaz’daki ‘sessiz’ tekne partisine de katıldığı, müzik için katılımcılara bluetooth kulaklıklar dağıtıldığı ortaya çıktı.
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Miss Uganda yarışmasına katılım içinse adaylardan 100 dolar katılım ücreti istenmiş.
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Şaşkına çeviren olay 12 Kasım’da İstanbul Esenyurt’ta bir sitede bulunan gece kulübünde meydana gelmişti.
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Koronavirüs nedeniyle yasak olmasına rağmen bir grup tarafından, ‘Miss Uganda’ adında bir güzellik yarışması düzenlemiş, sosyal mesafe ve maske kuralının çiğnendiği yarışma sonrasında işletme sahibi gözaltına alınırken katılımcılara para cezası kesilmişti.
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Güzellik yarışmasıyla ilgili sosyal medya platformu Facebook’ta arama yapıldığında, ‘Miss Uganda’ güzellik yarışmasıyla ilgili bir grup kurulduğu görülüyor.
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‘B. Lounge’ adlı bir sosyal medya hesabı tarafından organize edilen yarışma için bir de afiş hazırlanmış.
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İki DJ’in sahne aldığı güzellik yarışmasına katılım ücretinin 100 dolar olduğu belirtiliyor.
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KURALLAR HİÇE SAYILMIŞ
Organizasyon hesabı olarak görülen ‘B. Lounge’ hesabına bakıldığında ise güzellik yarışması yapılan mekanda kasım ve ekim aylarında gece partileri düzenlendiği, partilerle ilgili video ve fotoğrafların paylaşıldığı görülüyor. Partiye katılanların koronavirüs kurallarını çiğnedikleri açıkça görülüyor.
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6 YIL ÖNCE DE YAPILMIŞ
Miss Uganda güzellik yarışması aslında ilk kez yapılmıyor.
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Sosyal medya gruplarında yapılan paylaşımlara göre Miss Uganda güzellik yarışması 2014 yılında da yapılmış.
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Ayrıca 2016’da “Miss Africa Turkey” adında bir güzellik yarışması yapılmış, yarışmayı Ugandalı bir katılımcı kazanmıştı.
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SESSİZ PARTİ
Miss Uganda güzellik yarışmasıyla ilgili video ve fotoğraflar birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılmış.
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Yarışmaya katılan S.T. adlı kişinin sosyal medya hesabı incelendiğinde İstanbul Boğazı’nda yapılan tekne partilerine ait video ve fotoğraflar görülüyor.
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3 Ekim tarihinde yapılan paylaşımlarda boğazda, ‘sessiz’ olarak nitelendirilen bir tekne partisi de yapıldığı göze çarpıyor.
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DJ’lerin sahne aldığı tekne partisinde müzik için katılımcılara bluetooth kulaklıklar dağıtılmış.
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Kalabalık bir grubun dans ettiği görülen videonun altına bir Facebook kullanıcısı, “Korona olmayan bu yer neresi?” şeklinde bir yorumda bulunmuş.