Son dakika: Miss Uganda tarifesi: Adaylık 100 dolar

KURALLAR HİÇE SAYILMIŞ Organizasyon hesabı olarak görülen ‘B. Lounge’ hesabına bakıldığında ise güzellik yarışması yapılan mekanda kasım ve ekim aylarında gece partileri düzenlendiği, partilerle ilgili video ve fotoğrafların paylaşıldığı görülüyor. Partiye katılanların koronavirüs kurallarını çiğnedikleri açıkça görülüyor.