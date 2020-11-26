Son dakika... Milyonları ilgilendiriyor! Faiz ve cezalar silinecek

Yapılandırma tüm borçlarınızı kapsayacak Soru: 2015 ve 2018 yıllarında borcumdan dolayı sigortalılık sürelerim durduruldu. Bağ-Kurlu olarak çalışmaya devam ediyorum. 2019’un Haziran ayından beri de primlerimi yatıramıyorum. Yeni yasadan yararlanırsam, sadece 2019 yılından bu yana olan borçlarımı ödesem olur mu? Bana ne kadarlık bir borç çıkartırlar? Hale T.