Son dakika... Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4 ayda değişti

Eş ve çocuktan dolayı net maaş ne kadar artıyor? Yukarıdaki tabloda bekâr asgari ücretlinin AGİ tutarı dikkate alınarak net asgari ücret 2.324 lira olarak hesaplanıyor. Çalışmayan eş ve çocuklardan dolayı AGİ tutarı da artıyor.