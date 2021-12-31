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Gündem
Haber Giriş: 31 Aralık 2021 - 21:43 | 

SON DURUM... Milli Piyango Sonuçları: Kazandıran ilk numaralar açıklandı! Yılbaşı özel (2022) çekilişi hızlı bilet sorgulama

Milli Piyango çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu bilet alan vatandaşların merakla cevap aradığı konular arasında yer alıyor. İlk sonuçlar açıklandı... 12 Milyon, 1.2 Milyon, 120 Bin TL ve 12 Bin TL kazandıran numaralar açıklandı. Milli Piyango çekilişi saat 17:00'da 12 bin TL ile 120 bin TL'lik ödüllerle başlayıp, gece sonunda ise 120 milyon TL değerinde büyük ikramiye çekilişi ile son bulacak. Bugün yapılacak çekiliş ile Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin tahlilleri belirlenecek. Tam 120 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibinin aranacağı Milli Piyango çekilişinde, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak. 2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyunseverler amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online ve hurriyet.com.tr Milli Piyango bilet sorgulama ekranlarından online olarak bilet sorgulama işlemini yapabilecekler. Çekiliş saat kaçta sona erecek? İşte, Milli Piyango 2022 çekilişi hakkında merak edilen tüm detaylar...

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Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları için merakla beklenen çekiliş resmen başladı. 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 120 milyon TL’nin sahibi belli olacak. Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olduğu çekiliş öncesinde, vatandaşlar Milli Piyango Online ekranı üzerinden bilet sorgulaması yaparak biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenebilecekler.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Piyango çekilişi saat 17:00'da başladı, 23:00 da son çekiliş olan büyük ikramiye ile bitecek. Sonuçların hemen ardından sıralı tam liste ve bilet sorgulama ekranı hurriyet.com.tr'de olacak...

Çekiliş takvimi ise şu şekilde;

Saat 17:00: 12.000 TL - 12.000.000 TL kazanan numaların çekilişi
Saat 18:30: 6000 TL kazanan numaraların çekilişi
Saat 20:30: 240 TL - 2000 TL kazanan numaraların çekilişi
Saat 23:00: 120.000.000 TL ve amorti çekilişi
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Milli Piyango yılbaşı bileti, Milli Piyango resmi internet sitesi olan Millipiyangoonline.com üzerinden kolayca sorgulanabilecek. Çeyrek, yarım ve tam Milli Piyango bileti sorgulama işlemi hem mobil hem de masaüstü cihazlardan gerçekleşebilecek.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde gerçekleştirilecek tüm çekilişler canlı yayın ile Milli Piyango TV, Youtube kanalından takip edilebilecek...
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MİLLİ PİYANGO SONUÇ SORGULAMA EKRANI ÇEKİLİŞİN HEMEN ARDINDAN BU SAYFADA OLACAK | BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

 

412 MİLYON TL İkramiye kazanan numaralar

12 MİLYON TL İkramiye kazanan numaralar

2683183 ve 4552864
51.2 MİLYON TL İkramiye kazanan numaralar

1.2 MİLYON TL İkramiye kazanan numaralar

 

  • 2235206
  • 2364344
  • 2879455
  • 3055229
  • 4077312
  • 4907435
  • 7141746
  • 7333210
  • 7728011
  • 7728896

 

6120 BİN TL İkramiye kazanan numaralar

120 BİN TL İkramiye kazanan numaralar

 

  • 0078371
  • 0170681
  • 0214962
  • 0420658
  • 0613417
  • 1306329
  • 1663520
  • 2237734
  • 2619326
  • 2776695
  • 3171980
  • 3748152
  • 4570472
  • 5467007
  • 5578083
  • 5645036
  • 5682593
  • 6205750
  • 6314708
  • 6435891
  • 7024637
  • 7338558
  • 7393447
  • 7750704
  • 7809946
  • 8196159
  • 8201115
  • 8222456
  • 8258639
  • 8345770
  • 8385805
  • 8399163
  • 8831844
  • 9172700
  • 9246584
  • 9490342
  • 9624420
  • 9919572
  • 9962942

 

 

712 BİN TL İkramiye kazanan numaralar

12 BİN TL İkramiye kazanan numaralar

 

  • 0130730
  • 0150079
  • 0275673
  • 0535950
  • 0796122
  • 0801304
  • 0919683
  • 0920638
  • 0962233
  • 1070364
  • 1146916
  • 1205932
  • 1266902
  • 1369290
  • 1442349
  • 1509767
  • 1527433
  • 1602522
  • 1715065
  • 1778006
  • 1824872
  • 2007510
  • 2116581
  • 2129968
  • 2269147
  • 2344418
  • 2513158
  • 2533222
  • 2690698
  • 2924162
  • 2942899
  • 2973569
  • 3074841
  • 3120652
  • 3138879
  • 3219679
  • 3560465
  • 3713336
  • 3793670
  • 3841345
  • 3925144
  • 3935588
  • 4150211
  • 4233493
  • 4262075
  • 4277512
  • 4354654
  • 4483938
  • 4513057
  • 4523173
  • 4589440
  • 4592793
  • 4864163
  • 5009678
  • 5100771
  • 5104062
  • 5115936
  • 5125572
  • 5129588
  • 5150254
  • 5562047
  • 5694068
  • 5720773
  • 5936904
  • 6127878
  • 6387120
  • 6506012
  • 6527233
  • 6571939
  • 6578046
  • 6612287
  • 6754578
  • 6878000
  • 6915060
  • 7102736
  • 7335513
  • 7339450
  • 7414445
  • 7630951
  • 7769870
  • 7808225
  • 7905174
  • 8049223
  • 8151703
  • 8160774
  • 8220400
  • 8229353
  • 8614969
  • 8645236
  • 8822801
  • 8830719
  • 8975363
  • 8986239
  • 9092225
  • 9163265
  • 9164979
  • 9425722
  • 9755333
  • 9800399
  • 9980685

 

86 BİN TL ikramiye kazandıran numaralar

6 BİN TL ikramiye kazandıran numaralar

 

  • 0044475
  • 0070243
  • 0080561
  • 0083479
  • 0120817
  • 0139374
  • 0341241
  • 0355927
  • 0377151
  • 0417254
  • 0626268
  • 0627397
  • 0690564
  • 0888457
  • 0889792
  • 0950463
  • 0972840
  • 0988560
  • 1001101
  • 1117368
  • 1123047
  • 1129022
  • 1134664
  • 1233206
  • 1276382
  • 1302263
  • 1424088
  • 1482741
  • 1484784
  • 1516851
  • 1671868
  • 1716989
  • 1736689
  • 1746878
  • 1800057
  • 1838349
  • 1896393
  • 1898523
  • 1971230
  • 2039622
  • 2261698
  • 2271124
  • 2322578
  • 2327819
  • 2330283
  • 2369890
  • 2389692
  • 2447344
  • 2551563
  • 2610288
  • 2615233
  • 2658077
  • 2758325
  • 2812387
  • 2963119
  • 3018162
  • 3020656
  • 3043301
  • 3045772
  • 3053198
  • 3121588
  • 3183782
  • 3353192
  • 3356053
  • 3360578
  • 3437421
  • 3514533
  • 3598991
  • 3651480
  • 3666737
  • 3702695
  • 3732681
  • 3753401
  • 3802373
  • 3807227
  • 3827948
  • 3891874
  • 3929124
  • 3934596
  • 3968495
  • 3974244
  • 4013370
  • 4052957
  • 4121745
  • 4330292
  • 4384000
  • 4468984
  • 4497692
  • 4506339
  • 4539279
  • 4633076
  • 4656149
  • 4699100
  • 4699237
  • 4777346
  • 4839383
  • 4941868
  • 5097393
  • 5119654
  • 5164020
  • 5173898
  • 5231795
  • 5256699
  • 5299938
  • 5393752
  • 5403703
  • 5412918
  • 5494498
  • 5521817
  • 5555844
  • 5626184
  • 5627757
  • 5674760
  • 5780510
  • 5803202
  • 5844142
  • 5854293
  • 5941613
  • 5977187
  • 6053064
  • 6067006
  • 6208824
  • 6212144
  • 6295445
  • 6413247
  • 6445570
  • 6475544
  • 6563879
  • 6613762
  • 6666498
  • 6710081
  • 6755984
  • 6794862
  • 6868384
  • 6888250
  • 7101072
  • 7127800
  • 7209166
  • 7222696
  • 7229145
  • 7320529
  • 7321226
  • 7361436
  • 7447038
  • 7457381
  • 7498881
  • 7523089
  • 7583866
  • 7663520
  • 7681743
  • 7744916
  • 7798175
  • 7867680
  • 7900051
  • 7953280
  • 7996998
  • 8004068
  • 8004088
  • 8075160
  • 8099201
  • 8271735
  • 8321337
  • 8446711
  • 8453076
  • 8498085
  • 8523288
  • 8541057
  • 8582054
  • 8599181
  • 8617044
  • 8617993
  • 8682689
  • 8813347
  • 8866165
  • 8893144
  • 8949166
  • 8960872
  • 8977045
  • 8990666
  • 9051056
  • 9070015
  • 9123093
  • 9195061
  • 9257178
  • 9258720
  • 9300898
  • 9328381
  • 9342548
  • 9362256
  • 9374081
  • 9407549
  • 9414986
  • 9415491
  • 9547817
  • 9558570
  • 9637737
  • 9728169
  • 9840616
  • 9870008
  • 9964012

 

9YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ İKRAMİYE LİSTESİ

YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ İKRAMİYE LİSTESİ

Yılbaşı ikramiye adetleri ve tutar bilgileri



İkramiye Adedi


İkramiye miktarı (TL)


İkramiye tutarı (TL)

1

120,000,000

120,000,000

2

12,000,000

24,000,000

10

1,200,000

12,000,000

40

120.000

4,800,000

100

12,000

1,200,000

200

6,000

1,200,000

1,000

2,000

2,000,000

10.000

1,000

10,000,000

40.000

500

20,000,000

200.000

300

60.000.000

700.000

240

168,000,000

2.000.000

120

240,000,000

63 Tes. İkr.

120.000

7,560,000

2,951,416

 

670,760,000

10MİLLİ PİYANGO BİLET SATIŞI SAAT 16:30DA SONLANDI

MİLLİ PİYANGO BİLET SATIŞI SAAT 16:30'DA SONLANDI

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için satışta olan biletler 31 Aralık Cuma günü saat 16:30'da satışı sonlandı. Saat 17:00'da başlayan çekilişin ardından gözler büyük ikramiye çekilişine çevrildi.
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