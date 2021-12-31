SON DURUM... Milli Piyango Sonuçları: Kazandıran ilk numaralar açıklandı! Yılbaşı özel (2022) çekilişi hızlı bilet sorgulama
Milli Piyango çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu bilet alan vatandaşların merakla cevap aradığı konular arasında yer alıyor. İlk sonuçlar açıklandı... 12 Milyon, 1.2 Milyon, 120 Bin TL ve 12 Bin TL kazandıran numaralar açıklandı. Milli Piyango çekilişi saat 17:00'da 12 bin TL ile 120 bin TL'lik ödüllerle başlayıp, gece sonunda ise 120 milyon TL değerinde büyük ikramiye çekilişi ile son bulacak. Bugün yapılacak çekiliş ile Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin tahlilleri belirlenecek. Tam 120 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibinin aranacağı Milli Piyango çekilişinde, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak. 2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyunseverler amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online ve hurriyet.com.tr Milli Piyango bilet sorgulama ekranlarından online olarak bilet sorgulama işlemini yapabilecekler. Çekiliş saat kaçta sona erecek? İşte, Milli Piyango 2022 çekilişi hakkında merak edilen tüm detaylar...
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Piyango çekilişi saat 17:00'da başladı, 23:00 da son çekiliş olan büyük ikramiye ile bitecek. Sonuçların hemen ardından sıralı tam liste ve bilet sorgulama ekranı hurriyet.com.tr'de olacak...
Çekiliş takvimi ise şu şekilde;
Saat 17:00: 12.000 TL - 12.000.000 TL kazanan numaların çekilişi
Saat 18:30: 6000 TL kazanan numaraların çekilişi
Saat 20:30: 240 TL - 2000 TL kazanan numaraların çekilişi
Saat 23:00: 120.000.000 TL ve amorti çekilişi
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde gerçekleştirilecek tüm çekilişler canlı yayın ile Milli Piyango TV, Youtube kanalından takip edilebilecek...
1.2 MİLYON TL İkramiye kazanan numaralar
- 2235206
- 2364344
- 2879455
- 3055229
- 4077312
- 4907435
- 7141746
- 7333210
- 7728011
- 7728896
120 BİN TL İkramiye kazanan numaralar
- 0078371
- 0170681
- 0214962
- 0420658
- 0613417
- 1306329
- 1663520
- 2237734
- 2619326
- 2776695
- 3171980
- 3748152
- 4570472
- 5467007
- 5578083
- 5645036
- 5682593
- 6205750
- 6314708
- 6435891
- 7024637
- 7338558
- 7393447
- 7750704
- 7809946
- 8196159
- 8201115
- 8222456
- 8258639
- 8345770
- 8385805
- 8399163
- 8831844
- 9172700
- 9246584
- 9490342
- 9624420
- 9919572
- 9962942
12 BİN TL İkramiye kazanan numaralar
- 0130730
- 0150079
- 0275673
- 0535950
- 0796122
- 0801304
- 0919683
- 0920638
- 0962233
- 1070364
- 1146916
- 1205932
- 1266902
- 1369290
- 1442349
- 1509767
- 1527433
- 1602522
- 1715065
- 1778006
- 1824872
- 2007510
- 2116581
- 2129968
- 2269147
- 2344418
- 2513158
- 2533222
- 2690698
- 2924162
- 2942899
- 2973569
- 3074841
- 3120652
- 3138879
- 3219679
- 3560465
- 3713336
- 3793670
- 3841345
- 3925144
- 3935588
- 4150211
- 4233493
- 4262075
- 4277512
- 4354654
- 4483938
- 4513057
- 4523173
- 4589440
- 4592793
- 4864163
- 5009678
- 5100771
- 5104062
- 5115936
- 5125572
- 5129588
- 5150254
- 5562047
- 5694068
- 5720773
- 5936904
- 6127878
- 6387120
- 6506012
- 6527233
- 6571939
- 6578046
- 6612287
- 6754578
- 6878000
- 6915060
- 7102736
- 7335513
- 7339450
- 7414445
- 7630951
- 7769870
- 7808225
- 7905174
- 8049223
- 8151703
- 8160774
- 8220400
- 8229353
- 8614969
- 8645236
- 8822801
- 8830719
- 8975363
- 8986239
- 9092225
- 9163265
- 9164979
- 9425722
- 9755333
- 9800399
- 9980685
6 BİN TL ikramiye kazandıran numaralar
- 0044475
- 0070243
- 0080561
- 0083479
- 0120817
- 0139374
- 0341241
- 0355927
- 0377151
- 0417254
- 0626268
- 0627397
- 0690564
- 0888457
- 0889792
- 0950463
- 0972840
- 0988560
- 1001101
- 1117368
- 1123047
- 1129022
- 1134664
- 1233206
- 1276382
- 1302263
- 1424088
- 1482741
- 1484784
- 1516851
- 1671868
- 1716989
- 1736689
- 1746878
- 1800057
- 1838349
- 1896393
- 1898523
- 1971230
- 2039622
- 2261698
- 2271124
- 2322578
- 2327819
- 2330283
- 2369890
- 2389692
- 2447344
- 2551563
- 2610288
- 2615233
- 2658077
- 2758325
- 2812387
- 2963119
- 3018162
- 3020656
- 3043301
- 3045772
- 3053198
- 3121588
- 3183782
- 3353192
- 3356053
- 3360578
- 3437421
- 3514533
- 3598991
- 3651480
- 3666737
- 3702695
- 3732681
- 3753401
- 3802373
- 3807227
- 3827948
- 3891874
- 3929124
- 3934596
- 3968495
- 3974244
- 4013370
- 4052957
- 4121745
- 4330292
- 4384000
- 4468984
- 4497692
- 4506339
- 4539279
- 4633076
- 4656149
- 4699100
- 4699237
- 4777346
- 4839383
- 4941868
- 5097393
- 5119654
- 5164020
- 5173898
- 5231795
- 5256699
- 5299938
- 5393752
- 5403703
- 5412918
- 5494498
- 5521817
- 5555844
- 5626184
- 5627757
- 5674760
- 5780510
- 5803202
- 5844142
- 5854293
- 5941613
- 5977187
- 6053064
- 6067006
- 6208824
- 6212144
- 6295445
- 6413247
- 6445570
- 6475544
- 6563879
- 6613762
- 6666498
- 6710081
- 6755984
- 6794862
- 6868384
- 6888250
- 7101072
- 7127800
- 7209166
- 7222696
- 7229145
- 7320529
- 7321226
- 7361436
- 7447038
- 7457381
- 7498881
- 7523089
- 7583866
- 7663520
- 7681743
- 7744916
- 7798175
- 7867680
- 7900051
- 7953280
- 7996998
- 8004068
- 8004088
- 8075160
- 8099201
- 8271735
- 8321337
- 8446711
- 8453076
- 8498085
- 8523288
- 8541057
- 8582054
- 8599181
- 8617044
- 8617993
- 8682689
- 8813347
- 8866165
- 8893144
- 8949166
- 8960872
- 8977045
- 8990666
- 9051056
- 9070015
- 9123093
- 9195061
- 9257178
- 9258720
- 9300898
- 9328381
- 9342548
- 9362256
- 9374081
- 9407549
- 9414986
- 9415491
- 9547817
- 9558570
- 9637737
- 9728169
- 9840616
- 9870008
- 9964012
YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ İKRAMİYE LİSTESİ
Yılbaşı ikramiye adetleri ve tutar bilgileri
İkramiye Adedi
İkramiye miktarı (TL)
İkramiye tutarı (TL)
1
120,000,000
120,000,000
2
12,000,000
24,000,000
10
1,200,000
12,000,000
40
120.000
4,800,000
100
12,000
1,200,000
200
6,000
1,200,000
1,000
2,000
2,000,000
10.000
1,000
10,000,000
40.000
500
20,000,000
200.000
300
60.000.000
700.000
240
168,000,000
2.000.000
120
240,000,000
63 Tes. İkr.
120.000
7,560,000
2,951,416
670,760,000