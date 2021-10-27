Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Eğitimde önemli yenilik: Zorunlu oluyor

"OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KAPASİTESİNDE YÜZDE 100'LÜK BİR ARTIŞI SAĞLAMIŞ OLACAĞIZ" Mahmut Özer, Türkiye genelinde 2 bin 800 dolayında bağımsız anaokulunun bulunduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanlığımız Yıllık Programı'nda da yer aldığı şekliyle Temel Eğitimde 10000 Okul Projesi kapsamında 3 bin yeni anaokulu yapılacak, aynı proje ile 40 bin yeni ana sınıfı açılacak. Böylece mevcut bağımsız anaokullarındaki 406 bin dolayında olan öğrenci kapasitemizi 3 bin yeni anaokulu ile birlikte yüzde 118'lik artışla 886 bine, ana sınıflarında eğitim alan 813 bin dolayındaki öğrenci sayımızı ise 800 bin öğrencilik yeni kapasite ile 1 milyon 613 bine çıkarmış olacağız." diye konuştu.