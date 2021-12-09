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Haber Giriş: 09 Aralık 2021 - 13:30 | 

Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı... Yoğun kar etkili oldu: Yollar kapandı, araçlar tamamen karla kaplandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yurdun doğusunda yoğun kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda yerleşim yerinin yolları kapanırken Van'ın Başkale ilçesinde bazı araçların tamamen karla kaplandığı görüldü.

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İşte yoğun kar yağışına teslim olan illerimizdeki son durum...
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Merkeze bağlı 10 köy ile 20 mezranın yolu kapandı.
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Yüksekova ilçesinde gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etti. İlçe merkezinde kar kalınlığı 5, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı.
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Kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 10 köy ile 20 mezranın yolu kapandı. Karayolları ve belediye ekipleri, özellikle ana arterlerde çalışma başlattı.
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İlçe halkı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. Yaşar KAPLAN/YUKSEKOVA(Hakkari),(DHA)-
6KAR YAĞIŞINI KAFKAS DANSIYLA KARŞILADILAR

KAR YAĞIŞINI KAFKAS DANSIYLA KARŞILADILAR

Kars'ta Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuarı Halk Oyunları Bölümü öğrencileri, kar yağışıyla birlikte Kafkas dansı yaptı. Kars Kalesi önündeki gösteri, ilgi gördü.
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Dün akşam başlayan kar yağışı, kenti kısa sürede beyaza bürüdü. Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Karın keyfini çıkarmak isteyenler, sokağa çıkıp yürüyüş yaptı. Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuarı Halk Oyunları Bölümü öğrencileri ise kar altında gösteri yaptı.

Kars Kalesi önünde Kafkas müzikleri eşliğinde dans eden öğrenciler, sokaktan geçenlere de keyifli dakikalar yaşattı. Öğrencilerin gece yarısına kadar süren gösterisi, ilgi gördü.
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Karın bölge için bereket anlamına geldiğini belirten Kafkas Sanat Spor Kulübü ve Derneği Dansçıları Başkanı Turhan Akıncı, her kar yağışında arkadaşları ile toplanıp, Kafkas dansı yaptıklarını söyledi.

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)-
9VANDA 83 YERLEŞİM YERİ KARDAN KAPANDI

VAN'DA 83 YERLEŞİM YERİ KARDAN KAPANDI

Van'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan yağışla yüksek kesimlerde kar kalınlığı, 10 santimetreye ulaştı. Kent genelinde 83 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
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Kentte dün akşam başlayan kar yağışı, özellikle Bahçesaray'da hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştığı belirtildi.
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Bahçesaray'da 5, Başkale'de 43, Gevaş'ta 13, Gürpınar'da 22 mahalle ve mezra yoluna ulaşım ise sağlanamıyor. Bahçesaray yolundaki 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde, zaman zaman sis de etkili olurken, sürücüler zor anlar yaşadı.
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Kapalı olan mahalle ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı.
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Kışın çetin geçtiği Bahçesaray'a bağlı Çatbayır Mahallesi'nde karla birlikte güzel manzaralar ortaya çıktı. Mahalleli, sabah toprak damlı evlerinin üzerindeki karları küreklerle temizlemeye çalıştı. Mahalle muhtarı Eyüp Kayan da kartpostallık görüntüler oluştuğunu söyledi.

Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)-
14BAŞKALEDE KAR KALINLIĞI 80 SANTİME ULAŞTI

BAŞKALE'DE KAR KALINLIĞI 80 SANTİME ULAŞTI

Van'ın Başkale ilçesinde gece başlayan kar yağışı, sabaha kadar sürdü. Kar kalınlığı, ilçe merkezinde 30, yüksek kesimlerde ise 80 santimetreye kadar ulaştı.
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İlçeye bağlı 43 mahalle ve mezra yolu ise ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, sabahın ilk saatlerinden itibaren kapanan yolları yeniden açmak için çalışma başlattı.
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Ekipler, ana caddeler ile sokaklarda kar küreme ve temizlik çalışması yaptı. Park halindeki bazı araçların tamamen karla kaplandığı görüldü. İşe gidenler, araçlarını temizleyip yola çıkmaya çalıştı.

Harun AKSU/ BAŞKALE (Van), (DHA)
17KARSTA YOLLAR KAPANDI, UÇAK SEFERLERİ AKSADI

KARS'TA YOLLAR KAPANDI, UÇAK SEFERLERİ AKSADI

Kars'ta dün akşam etkili olan kar yağışıyla 38 köy yolu ulaşıma kapandı, sabah saatlerindeki sis nedeniyle ise uçak seferleri gecikmeli yapıldı.
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Kars'ta dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece etkisini sürdürdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle Kars merkeze bağlı 7, Akyaka ilçesinde 3, Arpaçay ilçesinde 8, Digor ilçesinde 11, Sarıkamış ilçesinde 3, Selim ilçesinde 3 ve Susuz ilçesinde 3 olmak üzere toplamda 38 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kars Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için çok sayıda ekiple çalışma başlattı.
19SİS ETKİLİ OLDU

SİS ETKİLİ OLDU

Kars'ta sabah saatlerinde oluşan sis görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Sis nedeniyle hava ve kara ulaşımında aksamalar meydana geldi. Yoğun sis sebebiyle Ankara ve İstanbul'dan Kars'a yapılacak uçak seferleri rötarlı gerçekleşti.
20BUZ TUTAN YOLDA TIR KALDI

BUZ TUTAN YOLDA TIR KALDI

Kars'ın Arpaçay ilçesinde ise kar yağışı sonrası etkili olan soğuk sebebiyle kara yolunda buzlanma meydana geldi. Gürcistan'dan İran'a yük taşıyan TIR, Ardahan Çıldır-Kars Arpaçay kara yolunun Tepebaşı mevkiinde buzlanma sebebiyle yolda kaldı.

Yolun rampa ve buzla kaplı olması TIR ve diğer araç sürücülerine zor anlar yaşattı. TIR sürücüleri, dün akşam yola tuz atılması gerektiğini belirtti. Sürücüler, tuz atılmaması sebebiyle çok sayıda aracın yolda kaldığını söyledi.
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Kayan TIR'ların yolu kapatmasına tepki gösteren minibüs sürücüleri, gerekli tedbir alınmadan erkenden TIR sürücülerine izin verilmesi sebebiyle yolun kapandığını söyledi.

KARS, (DHA)-
22BAYBURTTA KAR YAĞIŞI

BAYBURT'TA KAR YAĞIŞI

Bayburt’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bayburt-Trabzon sınırında bulunan köy yolunda araçla mahsur kalan 2 kişi İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı. Karlı arazide gezinen bir ayı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Bayburt kent merkezinde etkili olan yağmur yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Kardan dağlar beyaza büründü. Bayburt - Trabzon sınırındaki Dumlu Köyünden otomobille yola çıkan 2 kişi kar ve buzlanmadan dolayı yolda mahsur kaldı.

Durumu bildirmeleri üzerine Bayburt İl Özel İdaresi Konursu şantiyesine bağlı ekipler yolu açarak vatandaşların yardımına yetişti. Kurtarılan 2 kişi Bayburt’a getirildi.
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Öte yandan kardan kaplanan arazide yiyecek bulmakta güçlük çeken bir ayıda cep telefonu kamerasına yansıdı. Aydıntepe ilçesi kırsalında görüntülenen ayı vatandaşları fark etmesi üzerine kaçarak ormanlıkta kendini kaybettirdi.
25TUNCELİDE 20 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

TUNCELİ'DE 20 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Tunceli’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı.
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Tunceli’de dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Pülümür, Ovacık, Nazımiye ve Hozat ilçelerinde 20 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı ekipler kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
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Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kar yağışı ile birlikte yol açma çalışmalarımız devam ediyor. Karla mücadelede İl Özel İdaresi ekiplerimiz sırasıyla, sağlık sebepleri, taşımalı eğitim ve köy grup yollarımız öncelikli olmak üzere tüm yollarımızda çalışmalarını sürdürmektedir" denildi.
28ERZİNCANDA 31 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

ERZİNCAN'DA 31 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Erzincan’da kar yağışı sebebiyle 31 köy yolu ulaşıma kapalı.Erzincan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Çayırlı'da 17, Tercan'da 11 ve Üzümlü'de 3 olmak üzere 31 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri greyder, kepçe, bıçaklı kamyonlarla kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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ELAZIĞ'IN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR ETKİLİ OLDU

Elazığ'ın ilçeleri ve yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
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Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğünün uyarısını yaptığı yağış Elazığ’da etkili oldu. Elazığ’ın kent merkezinde kuvvetli yağmur yağarken, Sivrice ilçe çevresi ve yüksek kesimlerine kar yağdı. Kar yağışıyla birlikte yüksek kesimdeki köyler ve dağlar beyaza büründü.
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Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise "Elazığ'ın doğu çevrelerinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışlı olması beklenmektedir. Sabah erken saatlerde ve gece geç saatlerde sis ve pus hadisesi görülebilir" denildi.
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