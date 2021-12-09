Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı... Yoğun kar etkili oldu: Yollar kapandı, araçlar tamamen karla kaplandı

BUZ TUTAN YOLDA TIR KALDI

Kars'ın Arpaçay ilçesinde ise kar yağışı sonrası etkili olan soğuk sebebiyle kara yolunda buzlanma meydana geldi. Gürcistan'dan İran'a yük taşıyan TIR, Ardahan Çıldır-Kars Arpaçay kara yolunun Tepebaşı mevkiinde buzlanma sebebiyle yolda kaldı.



Yolun rampa ve buzla kaplı olması TIR ve diğer araç sürücülerine zor anlar yaşattı. TIR sürücüleri, dün akşam yola tuz atılması gerektiğini belirtti. Sürücüler, tuz atılmaması sebebiyle çok sayıda aracın yolda kaldığını söyledi.