Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı... Yoğun kar etkili oldu: Yollar kapandı, araçlar tamamen karla kaplandı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yurdun doğusunda yoğun kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda yerleşim yerinin yolları kapanırken Van'ın Başkale ilçesinde bazı araçların tamamen karla kaplandığı görüldü.
Yüksekova ilçesinde gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etti. İlçe merkezinde kar kalınlığı 5, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı.
İlçe halkı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. Yaşar KAPLAN/YUKSEKOVA(Hakkari),(DHA)-
Dün akşam başlayan kar yağışı, kenti kısa sürede beyaza bürüdü. Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Karın keyfini çıkarmak isteyenler, sokağa çıkıp yürüyüş yaptı. Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuarı Halk Oyunları Bölümü öğrencileri ise kar altında gösteri yaptı.
Kars Kalesi önünde Kafkas müzikleri eşliğinde dans eden öğrenciler, sokaktan geçenlere de keyifli dakikalar yaşattı. Öğrencilerin gece yarısına kadar süren gösterisi, ilgi gördü.
Kars Kalesi önünde Kafkas müzikleri eşliğinde dans eden öğrenciler, sokaktan geçenlere de keyifli dakikalar yaşattı. Öğrencilerin gece yarısına kadar süren gösterisi, ilgi gördü.
VAN'DA 83 YERLEŞİM YERİ KARDAN KAPANDI
Van'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan yağışla yüksek kesimlerde kar kalınlığı, 10 santimetreye ulaştı. Kent genelinde 83 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Bahçesaray'da 5, Başkale'de 43, Gevaş'ta 13, Gürpınar'da 22 mahalle ve mezra yoluna ulaşım ise sağlanamıyor. Bahçesaray yolundaki 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde, zaman zaman sis de etkili olurken, sürücüler zor anlar yaşadı.
Kışın çetin geçtiği Bahçesaray'a bağlı Çatbayır Mahallesi'nde karla birlikte güzel manzaralar ortaya çıktı. Mahalleli, sabah toprak damlı evlerinin üzerindeki karları küreklerle temizlemeye çalıştı. Mahalle muhtarı Eyüp Kayan da kartpostallık görüntüler oluştuğunu söyledi.
Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)-
Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)-
İlçeye bağlı 43 mahalle ve mezra yolu ise ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, sabahın ilk saatlerinden itibaren kapanan yolları yeniden açmak için çalışma başlattı.
KARS'TA YOLLAR KAPANDI, UÇAK SEFERLERİ AKSADI
Kars'ta dün akşam etkili olan kar yağışıyla 38 köy yolu ulaşıma kapandı, sabah saatlerindeki sis nedeniyle ise uçak seferleri gecikmeli yapıldı.
Kars'ta dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece etkisini sürdürdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle Kars merkeze bağlı 7, Akyaka ilçesinde 3, Arpaçay ilçesinde 8, Digor ilçesinde 11, Sarıkamış ilçesinde 3, Selim ilçesinde 3 ve Susuz ilçesinde 3 olmak üzere toplamda 38 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kars Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için çok sayıda ekiple çalışma başlattı.
Kars Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için çok sayıda ekiple çalışma başlattı.
SİS ETKİLİ OLDU
Kars'ta sabah saatlerinde oluşan sis görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Sis nedeniyle hava ve kara ulaşımında aksamalar meydana geldi. Yoğun sis sebebiyle Ankara ve İstanbul'dan Kars'a yapılacak uçak seferleri rötarlı gerçekleşti.
BUZ TUTAN YOLDA TIR KALDI
Kars'ın Arpaçay ilçesinde ise kar yağışı sonrası etkili olan soğuk sebebiyle kara yolunda buzlanma meydana geldi. Gürcistan'dan İran'a yük taşıyan TIR, Ardahan Çıldır-Kars Arpaçay kara yolunun Tepebaşı mevkiinde buzlanma sebebiyle yolda kaldı.
Yolun rampa ve buzla kaplı olması TIR ve diğer araç sürücülerine zor anlar yaşattı. TIR sürücüleri, dün akşam yola tuz atılması gerektiğini belirtti. Sürücüler, tuz atılmaması sebebiyle çok sayıda aracın yolda kaldığını söyledi.
Yolun rampa ve buzla kaplı olması TIR ve diğer araç sürücülerine zor anlar yaşattı. TIR sürücüleri, dün akşam yola tuz atılması gerektiğini belirtti. Sürücüler, tuz atılmaması sebebiyle çok sayıda aracın yolda kaldığını söyledi.
Kayan TIR'ların yolu kapatmasına tepki gösteren minibüs sürücüleri, gerekli tedbir alınmadan erkenden TIR sürücülerine izin verilmesi sebebiyle yolun kapandığını söyledi.
KARS, (DHA)-
KARS, (DHA)-
Bayburt kent merkezinde etkili olan yağmur yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Kardan dağlar beyaza büründü. Bayburt - Trabzon sınırındaki Dumlu Köyünden otomobille yola çıkan 2 kişi kar ve buzlanmadan dolayı yolda mahsur kaldı.
Durumu bildirmeleri üzerine Bayburt İl Özel İdaresi Konursu şantiyesine bağlı ekipler yolu açarak vatandaşların yardımına yetişti. Kurtarılan 2 kişi Bayburt’a getirildi.
Durumu bildirmeleri üzerine Bayburt İl Özel İdaresi Konursu şantiyesine bağlı ekipler yolu açarak vatandaşların yardımına yetişti. Kurtarılan 2 kişi Bayburt’a getirildi.
TUNCELİ'DE 20 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Tunceli’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kar yağışı ile birlikte yol açma çalışmalarımız devam ediyor. Karla mücadelede İl Özel İdaresi ekiplerimiz sırasıyla, sağlık sebepleri, taşımalı eğitim ve köy grup yollarımız öncelikli olmak üzere tüm yollarımızda çalışmalarını sürdürmektedir" denildi.
ERZİNCAN'DA 31 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Erzincan’da kar yağışı sebebiyle 31 köy yolu ulaşıma kapalı.Erzincan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Çayırlı'da 17, Tercan'da 11 ve Üzümlü'de 3 olmak üzere 31 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri greyder, kepçe, bıçaklı kamyonlarla kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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ELAZIĞ'IN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR ETKİLİ OLDU
Elazığ'ın ilçeleri ve yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.