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Haber Giriş: 08 Aralık 2021 - 14:05 | 

Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı... Lapa lapa kar yağdı: Kalınlığı 30 santimi aştı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Akdeniz'in Toroslar mevkiinde kar yağışı etkili oldu. Lapa lapa yağan kar nedeniyle sürücüler zaman zaman zorluk yaşarken kar kalınlığı yer yer 30 santimi buldu.

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İşte yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgelerde son durum...
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Mersin’in yüksek rakımlı bölgelerine lapa lapa kar yağdı, bin 500 rakım üzeri beyaza büründü. Kar yağdığını duyanlar ise bölgeye giderek keyfini çıkardı.
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Meteoroloji’nin uyarısını yaptığı kar ve sağanak yağış Mersin’de de etkili oldu. Şehir merkezi ve ilçelerde kuvvetli sağanak yağış etkili olurken, bin 500 rakım üstündeki bölgelerde ise mevsimin ilk karı lapa lapa yağdı.
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Erdemli ilçesi başta olmak üzere çevreden birçok kişi kar yağışının yoğun olduğu Toros köyü Gezeren mevkiine giderek karın keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar hem kar topu oynadı hem de küçük de olsa ilk kardan adamlarını yaptı.
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Erdemli ilçesine bağlı Elvanlı köyünden kar yağışlı bölgeye gelen vatandaşlardan Yahya Hayta, "Kar gezisine geldik arkadaşlarla. Bugün de çok güzel yağmış. Bu ilk kar. Biz tarımla uğraşıyoruz, kuraklık için de çok iyi. İnşallah böyle devam eder, kuraklık sorunu da ortadan kalkar" dedi.
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Kar yağışını duyunca gezmeye geldiklerini belirten Hüseyin Danacı da ilk kar yağışını görmenin kendilerine nasip olduğunu söyledi.
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Kar altında arkadaşlarıyla piknik yapmaya geldiğini ifade eden Faruk Danacı ise kar yağmasını aylardır beklediklerini dile getirdi.
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Öte yandan, kar yağışı nedeniyle karayolları ekiplerinin her ihtimale karşı kış mevsimi dolayısı ile kapatılan Mersin-Erdemli-Karaman Ayrancı yolunu kontrole çıktığı bildirildi.
9ANTALYA-KONYA KARAYOLUNDA KAR KALINLIĞI 30 SANTİME ULAŞTI

ANTALYA-KONYA KARAYOLUNDA KAR KALINLIĞI 30 SANTİME ULAŞTI

Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, Karayolları ekibi kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor.
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Antalya-Konya karayolunda yoğun kar yağışı etkili oldu. Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunun bin 825 metre rakımlı Alacabel mevki'inde gece saat 22.00 civarında başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
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Alacabel mevki'inde gece 10-15 santim olan kar kalınlığının, yer yer 30-35 santimetreye ulaştığı bildirilirken, Karayolları Alacabel ekibi çok sayıda iş makinesi ile aralıksız olarak kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor.
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Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşarken, uzun araçlar ise trafikte aksamalar meydana getirdi. Uzun araçlara gece saatlerinde trafiğe çıkmalarına izin verilmedi. Sabah saatlerinde ise yeniden uzun araçların trafiğe çıkmasına izin verildi.
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Akseki Bölge Trafik ekipleri ve Karayolları Alacabel ekipleri yolda kalan sürücülere yardım etti.
14YEDİKUYULAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

YEDİKUYULAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kahramanmaraş'ta Yedikuyular Kayak Merkezi ve kentin yüksek bölgelerinde kar yağışı başladı.
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Büyükşehir Belediyesi’nin yenilediği Yedikuyular Kayak Merkezi’nde de yağan kar, kayak sezonunun kapısını araladı.
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Deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin metre yükseklikteki tesiste 2 - 3 santimetreyi bulan kar yağışının ardından, kartpostallık görüntüler oluştu.
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Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde toplamda 210 araç ve 250 personel kar yağışının etkili olduğu arterlere konuşlandırılırken, yolların açık tutulması için de teyakkuza geçildi.
18KARAMANIN 3 İLÇESİNDE MEVSİMİN İLK KAR YAĞIŞI

KARAMAN'IN 3 İLÇESİNDE MEVSİMİN İLK KAR YAĞIŞI

Karaman’ın 3 ilçesine mevsimin ilk karı düştü. Kar kalınlığı şimdiden bazı bölgelerde 15 santimi buldu.
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Torosların zirvesinde bulunan Ermenek, Başyayla ve Sarıveliler ilçelerinde gece başlayan sağanak yağış, yerini sabaha karşı kar yağışına bıraktı.
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Aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Ermenek’te dağlar, Başyayla ve Sarıveliler ilçesinde ise ilçe merkezi tamamen beyaza büründü. Başyayla ve Sarıveliler belediyeleri vatandaşların mağdur olamamaları için ilçe merkezinde kar temizleme çalışması başlattı.
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Başyayla ve Sarıveliler ilçesinin bazı bölgelerinde kar kalınlığının 15 santimi bulduğu öğrenildi. Bölgeye mevsimin ilk karının yağması ise en çok bölgede yaşayan vatandaşları sevindirdi.
22METEOROLOJİ UYARMIŞTI, ERZURUMDA BAŞLADI

METEOROLOJİ UYARMIŞTI, ERZURUM'DA BAŞLADI

Erzurum’da şiddetli kar fırtınası kentin yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı. Palandöken Kayak Merkezinde kar fırtınası sonrası görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
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Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünün dün yapmış olduğu kar uyarısı sonrası Erzurum’da kar yağışı öğle saatlerinde etkili olmaya başladı. Özellikle yüksek kesimlerde fırtınaya dönüşen kar yağışı, görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü.
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Palandöken Kayak Merkezi'ne kayak yapmak için gelen vatandaşlar ise şiddetli fırtına sonrası teker teker geri döndüler.
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Kent merkezinde ise kısa süreli etkili olan kar yağışının akşam saatlerinde tekrar etkili olması bekleniyor.
26SİLİFKEDE YAĞIŞLAR SELE NEDEN OLDU

SİLİFKE'DE YAĞIŞLAR SELE NEDEN OLDU

Mersin’in Silifke ilçesinde meydana gelen yağışlar nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda sel oluşurken, araçlar ve iş yerleri sular altında kaldı.
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İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak dolayısıyla metrekareye yaklaşık 40 kilogram yağış düşerken, hava sıcaklığı ise 16 dereceden 10 dereceye düştü.
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Yağış nedeniyle Saray, Mukaddem ve Göksu mahallelerindeki cadde ve sokaklar sular altında kalırken, Atakent ve Taşucu mahallelerinde bazı iş yerleri ile Bucaklı Mahallesi'nde kurulan semt pazarını su bastı. Bölgede oluşan sel suları nedeniyle birçok iş yeri ve park halindeki araç da sular altında kaldı. Bir iş yerinde bulunan araç lastikleri ise sel sularına kapıldı.
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Havanın bir anda karardığını ve gece gibi olduğunu söyleyen vatandaşlar, “Yağışlar çok kuvvetli geldi. Yağışlarla birlikte yüksek kesimlerin suları şehir merkezine aktı. Biriken sular bir anda sel oluşturdu. Birçok araç ve iş yeri sular altında kaldığı için maddi hasarlar meydana geldi” dediler.

İlçede hayatı olumsuz yönde etkileyen şiddetli yağışların gün boyu devam etmesi bekleniyor.
30BİNGÖL KARLIOVADA KAR YAĞIŞI

BİNGÖL KARLIOVA'DA KAR YAĞIŞI

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Bingöl’ün kuzey ilçelerinden biri olan yüksek rakımlı Karlıova ilçesinde kar yağışı başladı.
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Yer yer 5 santimetreyi aşan kar, ilçenin büyük bir kısmını beyaza bürüdü.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışı etkisiyle oluşabilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşları dikkatli olması konusunda uyardı.
34ERZİNCANIN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR VE TİPİ

ERZİNCAN'IN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR VE TİPİ

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı ve tipi etkili oldu. Ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
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Erzincan kent merkezinde yağmur görülürken, yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar ve tipi nedeniyle Erzincan-Gümüşhane karayolunun 2120 rakımlı Ahmediye Geçidi tamamen beyaza büründü.
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Güzergahta ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. TIR sürücüleri, bir anda bastıran kar yağışının kendilerini zora soktuğunu belirtti.
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Kar yağışının yüksek kesimlerde aralıklı devam edeceği bildirilirken, buzlanmaya karşı sürücüler uyarıldı.
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