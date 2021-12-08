İHA
Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı... Lapa lapa kar yağdı: Kalınlığı 30 santimi aştı
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Akdeniz'in Toroslar mevkiinde kar yağışı etkili oldu. Lapa lapa yağan kar nedeniyle sürücüler zaman zaman zorluk yaşarken kar kalınlığı yer yer 30 santimi buldu.
Meteoroloji’nin uyarısını yaptığı kar ve sağanak yağış Mersin’de de etkili oldu. Şehir merkezi ve ilçelerde kuvvetli sağanak yağış etkili olurken, bin 500 rakım üstündeki bölgelerde ise mevsimin ilk karı lapa lapa yağdı.
Erdemli ilçesine bağlı Elvanlı köyünden kar yağışlı bölgeye gelen vatandaşlardan Yahya Hayta, "Kar gezisine geldik arkadaşlarla. Bugün de çok güzel yağmış. Bu ilk kar. Biz tarımla uğraşıyoruz, kuraklık için de çok iyi. İnşallah böyle devam eder, kuraklık sorunu da ortadan kalkar" dedi.
Kar altında arkadaşlarıyla piknik yapmaya geldiğini ifade eden Faruk Danacı ise kar yağmasını aylardır beklediklerini dile getirdi.
ANTALYA-KONYA KARAYOLUNDA KAR KALINLIĞI 30 SANTİME ULAŞTI
Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, Karayolları ekibi kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor.
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Antalya-Konya karayolunda yoğun kar yağışı etkili oldu. Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunun bin 825 metre rakımlı Alacabel mevki'inde gece saat 22.00 civarında başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Alacabel mevki'inde gece 10-15 santim olan kar kalınlığının, yer yer 30-35 santimetreye ulaştığı bildirilirken, Karayolları Alacabel ekibi çok sayıda iş makinesi ile aralıksız olarak kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor.
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde toplamda 210 araç ve 250 personel kar yağışının etkili olduğu arterlere konuşlandırılırken, yolların açık tutulması için de teyakkuza geçildi.
Torosların zirvesinde bulunan Ermenek, Başyayla ve Sarıveliler ilçelerinde gece başlayan sağanak yağış, yerini sabaha karşı kar yağışına bıraktı.
Başyayla ve Sarıveliler ilçesinin bazı bölgelerinde kar kalınlığının 15 santimi bulduğu öğrenildi. Bölgeye mevsimin ilk karının yağması ise en çok bölgede yaşayan vatandaşları sevindirdi.
Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünün dün yapmış olduğu kar uyarısı sonrası Erzurum’da kar yağışı öğle saatlerinde etkili olmaya başladı. Özellikle yüksek kesimlerde fırtınaya dönüşen kar yağışı, görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü.
İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak dolayısıyla metrekareye yaklaşık 40 kilogram yağış düşerken, hava sıcaklığı ise 16 dereceden 10 dereceye düştü.
Yağış nedeniyle Saray, Mukaddem ve Göksu mahallelerindeki cadde ve sokaklar sular altında kalırken, Atakent ve Taşucu mahallelerinde bazı iş yerleri ile Bucaklı Mahallesi'nde kurulan semt pazarını su bastı. Bölgede oluşan sel suları nedeniyle birçok iş yeri ve park halindeki araç da sular altında kaldı. Bir iş yerinde bulunan araç lastikleri ise sel sularına kapıldı.
Havanın bir anda karardığını ve gece gibi olduğunu söyleyen vatandaşlar, “Yağışlar çok kuvvetli geldi. Yağışlarla birlikte yüksek kesimlerin suları şehir merkezine aktı. Biriken sular bir anda sel oluşturdu. Birçok araç ve iş yeri sular altında kaldığı için maddi hasarlar meydana geldi” dediler.
İlçede hayatı olumsuz yönde etkileyen şiddetli yağışların gün boyu devam etmesi bekleniyor.
İlçede hayatı olumsuz yönde etkileyen şiddetli yağışların gün boyu devam etmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışı etkisiyle oluşabilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşları dikkatli olması konusunda uyardı.
Erzincan kent merkezinde yağmur görülürken, yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar ve tipi nedeniyle Erzincan-Gümüşhane karayolunun 2120 rakımlı Ahmediye Geçidi tamamen beyaza büründü.