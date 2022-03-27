Son dakika... Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı! Bugün hava nasıl olacak? Sıcaklıklar yükseliyor

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla batısının az bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



ADANA 4°C, 19°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı



ANTALYA 9°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu



HATAY 4°C, 18°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı



ISPARTA -1°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu



