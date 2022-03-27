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Son dakika... Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı! Bugün hava nasıl olacak? Sıcaklıklar yükseliyor

#Meteoroloji#Hava Durumu#İstanbul

Hava durumu tahminleri Meteoroloji'nin değerlendirmeleri ile belli oldu. Soğuk ve yağışlı havanın yurdu terk edeceğini duyuran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hatay, Malatya, Niğde ve Kayseri çevrelerinin karla karışık yağmur beklendiğini açıkladı. Son hava durumu raporuna göre sıcaklıklar iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak? İşte, Meteoroloji 27 Mart il il hava durumu tahminleri.

1/9Son dakika... Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı Bugün hava nasıl olacak Sıcaklıklar yükseliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri ile bu akşam saatlerinde Niğde ve Kayseri çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

2/9HAVA NASIL OLACAK

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 4°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 2°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

3/9Son dakika... Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı Bugün hava nasıl olacak Sıcaklıklar yükseliyor

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -3°C, 12°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 5°C, 19°C
Az bulutlu

MANİSA 3°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

4/9Son dakika... Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı Bugün hava nasıl olacak Sıcaklıklar yükseliyor

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla batısının az bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 4°C, 19°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ANTALYA 9°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 4°C, 18°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

ISPARTA -1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

5/9Son dakika... Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı Bugün hava nasıl olacak Sıcaklıklar yükseliyor

İÇ ANADOLU
Parçalı ve güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kayseri ve Niğde çevrelerinin yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -3°C, 11°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR -3°C, 13°C
Parçalı bulutlu

KAYSERİ -5°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA -3°C, 11°C
Parçalı bulutlu

6/9Son dakika... Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı Bugün hava nasıl olacak Sıcaklıklar yükseliyor

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -5°C, 11°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE -1°C, 16°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU -4°C, 12°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 4°C, 14°C
Parçalı bulutlu

7/9Son dakika... Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı Bugün hava nasıl olacak Sıcaklıklar yükseliyor

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 5°C, 16°C
Parçalı bulutlu

TOKAT -1°C, 13°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

8/9Son dakika... Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı Bugün hava nasıl olacak Sıcaklıklar yükseliyor

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Malatya çevrelerinin yağmurlu, gece saatlerinden itibaren bölgenin güneydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -11°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS -13°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -1°C, 11°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

VAN -4°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere hafif kar yağışlı

9/9Son dakika... Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı Bugün hava nasıl olacak Sıcaklıklar yükseliyor

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı bu gece saatlerinde 1000 m üzeri rakımlı yerlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 3°C, 13°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP 2°C, 12°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

SİİRT 1°C, 7°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ŞANLIURFA 4°C, 14°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

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#Meteoroloji#Hava Durumu#İstanbul