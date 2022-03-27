Son dakika... Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı! Bugün hava nasıl olacak? Sıcaklıklar yükseliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri ile bu akşam saatlerinde Niğde ve Kayseri çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 4°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 2°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR -3°C, 12°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 5°C, 19°C
Az bulutlu
MANİSA 3°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla batısının az bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 4°C, 19°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ANTALYA 9°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 4°C, 18°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı
ISPARTA -1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kayseri ve Niğde çevrelerinin yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA -3°C, 11°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR -3°C, 13°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ -5°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA -3°C, 11°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU -5°C, 11°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE -1°C, 16°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU -4°C, 12°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 4°C, 14°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 5°C, 16°C
Parçalı bulutlu
TOKAT -1°C, 13°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Malatya çevrelerinin yağmurlu, gece saatlerinden itibaren bölgenin güneydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -11°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -13°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA -1°C, 11°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
VAN -4°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı bu gece saatlerinde 1000 m üzeri rakımlı yerlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 3°C, 13°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
GAZİANTEP 2°C, 12°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu
SİİRT 1°C, 7°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ŞANLIURFA 4°C, 14°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu