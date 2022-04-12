Son dakika... Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı: Bugün hava nasıl olacak? 13 Nisan için kar ve yağmur uyarısı!

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ile Bingöl ve Muş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar, Malatya ve Elazığ çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Erzurum, Bingöl ve Muş çevrelerine kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Ağrı’nın güney ve doğu, Bitlis’in doğu ilçelerinde kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa), yüksek kesimlerinde yer yer hamleli kuvvetli fırtına (90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



ERZURUM -4°C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.



KARS -3°C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı



MALATYA 1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı



VAN 2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı kar yağışlı



