Son dakika... Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı: Bugün hava nasıl olacak? 13 Nisan için kar ve yağmur uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Amasya, Tokat, Ordu, Bitlis, Batman, Siirt ve Diyarbakır çevreleri ile Samsun'un doğu, Van’ın kuzey ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimler ile Bilecik, Eskişehir, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, bu akşam saatlerinde Erzurum, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevreleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 3°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İSTANBUL 6°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
KIRKLARELİ 2°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
KOCAELİ 5°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR -3°C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 4°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 8°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 5°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 11°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 11°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 1°C, 13°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 13°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar, Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA -1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
ÇANKIRI -3°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
ESKİŞEHİR -1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA 1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, (Sinop hariç) bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur, yükseklerde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde Sinop çevrelerinde kuzeybatıdan kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU -4°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimleri kar yağışlı
DÜZCE -1°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah itibaren hafif yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU -2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren hafif yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren hafif yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Amasya, Tokat ve Ordu çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur, yükseklerde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgârın, bu akşam saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde kuzeybatıdan kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AMASYA 1°C, 12°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
SAMSUN 4°C, 13°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT -1°C, 7°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON 6°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ile Bingöl ve Muş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar, Malatya ve Elazığ çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Erzurum, Bingöl ve Muş çevrelerine kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Ağrı’nın güney ve doğu, Bitlis’in doğu ilçelerinde kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa), yüksek kesimlerinde yer yer hamleli kuvvetli fırtına (90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM -4°C, -1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KARS -3°C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA 1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
VAN 2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı (lodos) yönlerden Siirt kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa), yüksek kesimlerinde yer yer hamleli kuvvetli fırtına (90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 6°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu