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Son dakika... Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı: Bugün hava nasıl olacak? 13 Nisan için kar ve yağmur uyarısı!

#Meteoroloji#Hava Durumu#İstanbul

Hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından açıklandı. Hafta başından itibaren düşen hava sıcaklığı yurt genelinde devam ederken, son hava durumu değerlendirmelerine göre öğle saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Erzurum, Bingöl ve Muş çevrelerinde de kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar ise yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, MGM 13 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu raporu.

1/9Son dakika... Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı: Bugün hava nasıl olacak 13 Nisan için kar ve yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Amasya, Tokat, Ordu, Bitlis, Batman, Siirt ve Diyarbakır çevreleri ile Samsun'un doğu, Van’ın kuzey ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimler ile Bilecik, Eskişehir, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, bu akşam saatlerinde Erzurum, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

2/9HAVA NASIL OLACAK

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevreleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 3°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İSTANBUL 6°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KIRKLARELİ 2°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KOCAELİ 5°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı

3/9Son dakika... Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı: Bugün hava nasıl olacak 13 Nisan için kar ve yağmur uyarısı

EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -3°C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 4°C, 17°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 8°C, 19°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 5°C, 19°C
Az bulutlu ve açık

4/9Son dakika... Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı: Bugün hava nasıl olacak 13 Nisan için kar ve yağmur uyarısı

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 11°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 11°C, 19°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 1°C, 13°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 13°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

5/9Son dakika... Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı: Bugün hava nasıl olacak 13 Nisan için kar ve yağmur uyarısı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar, Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ÇANKIRI -3°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ESKİŞEHİR -1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

6/9Son dakika... Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı: Bugün hava nasıl olacak 13 Nisan için kar ve yağmur uyarısı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, (Sinop hariç) bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur, yükseklerde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde Sinop çevrelerinde kuzeybatıdan kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -4°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimleri kar yağışlı

DÜZCE -1°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah itibaren hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU -2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren hafif yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren hafif yağmur ve sağanak yağışlı

7/9Son dakika... Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı: Bugün hava nasıl olacak 13 Nisan için kar ve yağmur uyarısı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Amasya, Tokat ve Ordu çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur, yükseklerde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgârın, bu akşam saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde kuzeybatıdan kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA 1°C, 12°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN 4°C, 13°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT -1°C, 7°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON 6°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

8/9Son dakika... Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı: Bugün hava nasıl olacak 13 Nisan için kar ve yağmur uyarısı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ile Bingöl ve Muş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar, Malatya ve Elazığ çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Erzurum, Bingöl ve Muş çevrelerine kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Ağrı’nın güney ve doğu, Bitlis’in doğu ilçelerinde kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa), yüksek kesimlerinde yer yer hamleli kuvvetli fırtına (90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -4°C, -1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KARS -3°C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA 1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

VAN 2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı kar yağışlı

9/9Son dakika... Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı: Bugün hava nasıl olacak 13 Nisan için kar ve yağmur uyarısı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı (lodos) yönlerden Siirt kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa), yüksek kesimlerinde yer yer hamleli kuvvetli fırtına (90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 6°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

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#Meteoroloji#Hava Durumu#İstanbul