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Son dakika... Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayımladı! Bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı?

#Meteoroloji#Hava Durumu#İstanbul

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından yayınlandı. Yurt genelinde etkili olan soğuk ve kar yağışlı havanın ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü cuma günü Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta ve Artvin çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde sağanak beklendiğini duyurdu. Son hava durumu raporuna göre hava sıcaklıkları ise Marmara'nın batısı, Ege ve Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacak. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 25 Mart hava durumu tahminleri.

1/10Son dakika... Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayımladı Bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu (Erzincan hariç), Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta ve Artvin çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

2/10HAVA NASIL OLACAK

HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu (Erzincan hariç), Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta ve Artvin çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

3/10Son dakika... Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayımladı Bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Bilecik çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 1°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

4/10Son dakika... Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayımladı Bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -4°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam satlerinde hafif kar yağışlı, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yağmurlu

DENİZLİ 2°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA 4°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

5/10Son dakika... Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayımladı Bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ve Isparta çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA 7°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu kesimleri sağanak yağışlı

HATAY 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ISPARTA -1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

6/10Son dakika... Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayımladı Bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin aralıklı olmak üzere hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yağmurlu

ESKİŞEHİR -3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yağmurlu

KAYSERİ -5°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA -1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

7/10Son dakika... Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayımladı Bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -4°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE -1°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

KASTAMONU -6°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK 4°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

8/10Son dakika... Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayımladı Bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yağmurlu

SAMSUN 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

TOKAT -3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 5°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yağmurlu

9/10Son dakika... Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayımladı Bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, (Erzincan dışında) bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -11°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

KARS -11°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

MALATYA 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu
VAN -5°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

10/10Son dakika... Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayımladı Bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP 1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

SİİRT 1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA 5°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

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#Meteoroloji#Hava Durumu#İstanbul