Son dakika... Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayımladı! Bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı?

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin aralıklı olmak üzere hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



ANKARA -2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yağmurlu



ESKİŞEHİR -3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yağmurlu



KAYSERİ -5°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu



KONYA -1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı



