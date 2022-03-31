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Son dakika... Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınladı! Bugün hava nasıl olacak? (Toz taşınımı uyarısı)

#Meteoroloji#Toz Taşınımı#Hava Durumu

Hava durumu tahminleri, Meteoroloji tarafından açıklandı. Sıcak havalar tüm yurtta iyice etkisini gösterirken, yapılan son tahminlere göre Marmara ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Edirne, Kırklareli, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır ve Hakkari çevrelerinin yağmur geçmesi beklenirken, perşembe günü sıcaklıkların iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı ön görülüyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 31 Mart hava durumu tahminleri.

1/9Son dakika... Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınladı Bugün hava nasıl olacak (Toz taşınımı uyarısı)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ülkemizin doğu ve kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır ve Hakkari çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Marmara ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

2/9HAVA NASIL OLACAK

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Az bulutlu, yarın (Perşembe) batı kesiminlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
br>ÇANAKKALE 10°C, 18°C
Az bulutlu, yarın (Perşembe) parçalı ve çok bulutlu
br>İSTANBUL 9°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 18°C
Az bulutlu, yarın (Perşembe) parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

SAKARYA 11°C, 28°C
Az bulutlu

3/9Son dakika... Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınladı Bugün hava nasıl olacak (Toz taşınımı uyarısı)

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kıyı Ege’de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 18°C
Az bulutlu

DENİZLİ 8°C, 22°C
Az bulutlu

İZMİR 12°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 4°C, 17°C
Az bulutlu

4/9Son dakika... Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınladı Bugün hava nasıl olacak (Toz taşınımı uyarısı)

AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 10°C, 22°C
Az bulutlu

ANTALYA 14°C, 21°C
Az bulutlu

HATAY 9°C, 23°C
Az bulutlu

ISPARTA 4°C, 16°C
Az bulutlu

5/9Son dakika... Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınladı Bugün hava nasıl olacak (Toz taşınımı uyarısı)

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 6°C, 20°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR 3°C, 23°C
Az bulutlu

KAYSERİ 4°C, 19°C
Az bulutlu

KONYA 6°C, 20°C
Az bulutlu

6/9Son dakika... Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınladı Bugün hava nasıl olacak (Toz taşınımı uyarısı)

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 3°C, 19°C
Az bulutlu

DÜZCE 5°C, 25°C
Az bulutlu

KASTAMONU 4°C, 21°C
Az bulutlu

ZONGULDAK 12°C, 23°C
Az bulutlu

7/9Son dakika... Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınladı Bugün hava nasıl olacak (Toz taşınımı uyarısı)

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır.

RİZE 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) az bulutlu

SAMSUN 11°C, 23°C
Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) az bulutlu

TOKAT 5°C, 21°C
Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) az bulutlu

TRABZON 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) az bulutlu

8/9Son dakika... Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınladı Bugün hava nasıl olacak (Toz taşınımı uyarısı)

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır ve Hakkari çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

ERZURUM -6°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS -6°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 5°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN -1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

9/9Son dakika... Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınladı Bugün hava nasıl olacak (Toz taşınımı uyarısı)

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 5°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 7°C, 20°C
Az bulutlu

SİİRT 7°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 10°C, 23°C
Az bulutlu

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#Meteoroloji#Toz Taşınımı#Hava Durumu