Son dakika... Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayımladı! Bugün hava nasıl olacak?

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kocaeli çevrelerinin karla karışık yağmurlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



ÇANAKKALE 2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmurlu



İSTANBUL 2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu



KIRKLARELİ 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu



KOCAELİ 2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu



