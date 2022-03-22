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Son dakika... Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayımladı! Bugün hava nasıl olacak?

#Meteoroloji#Hava Durumu#Kar Yağışı

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporunu yayımladı. Kar yağışının ardından soğuk havalar devam ederken bugün Trakya ve kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak yağış, Kocaeli çevreleri karla karışık yağmurlu olacak. Meteoroloji açıklamasında Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da görülebilecek çığ tehlikesine karşı da uyarıda bulundu. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, 22 Mart 2022 Salı İstanbul, Ankara, İzmir ve il il son hava durumu tahminleri.

1/9Son dakika... Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayımladı Bugün hava nasıl olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Muğla, Sinop, Ağrı ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trakya ve kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

2/9BUGÜN HAVA NASIL OLACAK

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kocaeli çevrelerinin karla karışık yağmurlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmurlu

İSTANBUL 2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

KIRKLARELİ 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KOCAELİ 2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

3/9Son dakika... Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayımladı Bugün hava nasıl olacak

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Muğla çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -5°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

DENİZLİ 0°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

İZMİR 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

4/9Son dakika... Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayımladı Bugün hava nasıl olacak

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA 4°C, 15°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY 2°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA -3°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

5/9Son dakika... Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayımladı Bugün hava nasıl olacak

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Yozgat, Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabahe saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -3°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR -4°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

KAYSERİ -6°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

KONYA -2°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı

6/9Son dakika... Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayımladı Bugün hava nasıl olacak

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Sinop çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -6°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

DÜZCE 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde iç kesimleri hafif kar yağışlı

KASTAMONU -4°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde iç kesimleri hafif kar yağışlı

ZONGULDAK 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

7/9Son dakika... Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayımladı Bugün hava nasıl olacak

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bayburt dışında bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

SAMSUN 4°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TOKAT 0°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON 3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

8/9Son dakika... Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayımladı Bugün hava nasıl olacak

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimleri ile Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -12°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS -14°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -3°C, 8°C
Parçalı bulutlu

VAN -4°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

9/9Son dakika... Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayımladı Bugün hava nasıl olacak

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Siirt çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 0°C, 9°C
Parçalı bulutlu

SİİRT 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA 3°C, 11°C
Parçalı bulutlu

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Kar Yağışı