Son dakika... Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayımladı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Muğla, Sinop, Ağrı ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trakya ve kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kocaeli çevrelerinin karla karışık yağmurlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE 2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmurlu
İSTANBUL 2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu
KIRKLARELİ 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
KOCAELİ 2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Muğla çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR -5°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı
DENİZLİ 0°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
İZMİR 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA 4°C, 15°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
HATAY 2°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA -3°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Yozgat, Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabahe saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA -3°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR -4°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı
KAYSERİ -6°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
KONYA -2°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Sinop çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU -6°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
DÜZCE 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde iç kesimleri hafif kar yağışlı
KASTAMONU -4°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde iç kesimleri hafif kar yağışlı
ZONGULDAK 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bayburt dışında bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE 3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
SAMSUN 4°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TOKAT 0°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON 3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimleri ile Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -12°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -14°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA -3°C, 8°C
Parçalı bulutlu
VAN -4°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Siirt çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR -2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 0°C, 9°C
Parçalı bulutlu
SİİRT 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
ŞANLIURFA 3°C, 11°C
Parçalı bulutlu