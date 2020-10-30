Son dakika: Mesut Yılmaz'ın ardından... 'Genç yaşta kaybettik, oğlunun ölümünden sonra kendini toparlayamadı"
Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti. Mesut Yılmaz, bir süredir tedavi altında bulunuyordu. Gelen son dakika haberinin ardından, Mesut Yılmaz'ın vefatı sonrası siyaset camiasının önemli isimleri başsağlığı dileklerini iletti. ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi, ''Mesut bey ülkesi için çok büyük fedakarlıklar yaptı. Kendisine zarar verdi ama ülkesine zarar verecek hiçbir icraatın içine girmedi. Genç yaşta kaybettik. Oğlunun ölümünden sonra kendini toparlayamadı.'' dedi. İşte Yılmaz’ın ölümünün ardından yapılan o açıklamalar…
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FATİH ÇEKİRGE - HÜRRİYET GAZETESİ YAZARI
Mesut Bey ile o kadar çok anımız var ki. Böyle ölümlerden sonra anı tazelemeyi hiç sevmiyorum. Aklıma Başbakan iken cinnah caddesindeki Dışişleri Bakanlığı konutundaki günleri geliyor. O zaman Ankara temsilcisiyim. Siyaset trafiği her zamanki gibi karışık. Randevu alıyorum, Dışişleri konutuna geçiyorum. Hem özel kalemi, hem dostu olan arkadaşım Sema ile bir kahve içiyoruz: "Nasıl havası" diye soruyorum. Sema gülümseyerek "Tabi ki sana bağlı" diyor. Elbette kafamda birkaç manşet adayı var. İçeri giriyorum, Mesut Bey her zamanki gibi ağızlığına bir sigara takıyor. Oturuyoruz. Televizyonda haberler var, bir süre izliyor, sonra kapatıyor. Dönüp bana bakıyor, öylece susuyor. "Nasılsınız efendim?" diyorum, yine bir sessizlik. Tabi insan ne diyeceğini bilemiyor. Karşısında bir Başbakan susuyor.
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Belki de ilk defa hayatımda böyle sessiz bir röportaj yapmıştım. Çaylar tazelendikten sonra Mesut Bey şöyle diyor. "Fatih şimdi ben ne desem sen kafandaki birkaç manşet adayına çekeceksin beni. En iyisi sen söyle bakalım ne diyorsun?" Gülüyoruz. Gerçekten de o sıralar bir yandan parti içindeki muhalefetle uğraşıyordu.Yakında bir kongre vardı, Yıldırım Akbulut'un hakkında fıkralar anlatılıyordu. Bunu bildiği için Mesut Bey bir satranç ustası olarak susmuş ve bana hayatımdaki ilk sessiz röportajı vermişti.
"Peki Mesut Bey bundan sonra soru yok" diyerek ayrılmıştım. Allah rahmet eylesin, sessiz bir melek olarak tanıdığım Berna Hanım'a sabırlar dilerim.
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BAKAN ALBAYRAK’TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ''Eski Başbakan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz’ın vefat haberini teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır temenni ediyorum.'' ifadelerini kullandı.
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ABDURRAHİM ALBAYRAK : "OĞLUNUN ÖLÜMÜ DERİNDEN SARSTI"
Abdurrahim Albayrak, Mesut Yılmaz ile bir anlarının ayrı geçmediğini söyledi. Kendisinde, Yılmaz'ın çok özel bir yeri olduğunu söyleyen Albayrak, çok üzgün olduğunu belirtti. Konuşmakta güçlük çeken ve sık sık gözyaşlarını tutamayan Albayrak, Mesut Yılmaz'ın oğlunun ölümü sonrası toparlanamadığını ve çok yıprandığını aktardı. Albayrak, Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz'un ölümü sonrası çok bunaldığını ve kendisine, 'Abdurrahim beni bir yere götür' dediğini söyledi. Albayrak, sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Buralar soğuktu. 'Efendim, Dubai'ye gidelim' dedim. Dubai'ye gittik. Hiç unutamıyorum, bir palmiyenin altında oturuyorduk. Sigara içiyordu. Efendim, 'Bırak şu sigarayı artık' dedim. Bana döndü, 'Bugün içmeyeceğim de ne zaman içeceğim Abdurrahim!' dedi. O sözlerini hiç unutamıyorum. Çok üzgünüm çok.
"DÜN GECE HASTANEDEYDİM, BERNA HANIM İLE BU ANILARI KONUŞTUK"
Albayrak, Mesut Yılmaz'ın son gecesinde de yanında olduğunu söyledi. Albayrak, "Yoğun bakımdaydı. Hastaneye gittim. Berna abla ile oturduk. Size anlattığım bu anıyı da konuştuk." diye konuştu.
"BİR AYDIR BEYNİ GÜNDE BİR SİNYAL VERİYORDU"
Albayrak, Mesut Yılmaz'ın durumunun son zamanlarda kötüye gittiğini belirtti, "Beyninden son bir ayda binde bir sinyal geliyordu. İnanın çok kötüyüm, konuşamıyorum" ifadelerini kullandı.
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ESKİ BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER
Ülkemizin milletimizin başı sağolsun. Ülkemiz eski bir başbakanını kaybetti. O gün bir parlamenter sistem mevcuttu. İcranın başıydı. Darbelerin dövdüğü bir merkez sağ parti. Adalet Partisi'nden başka partiler türetilmişti zorla. DYP ve ANAP çıkan iki partiden biriydi. Bölünmüşlük istikrarsızlığa neden oldu. Bu istikrarsızlığın zorluklarını birlikte yaşadık. Bu zorlukları milletimiz de yaşamıştır. Gerçekten üzgünüm.
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ANAP GENEL BAŞKANI İBRAHİM ÇELEBİ:
Üzüntü verici bir durum, zaten bekliyorduk yoğun bakımdaydı. Abdurrahim bey ile ailesiyle sağlığı hakkında bilgi alıyorduk. Anavatan Partisi'nde Özal'dan sonra belli izler bırakan bir devlet adamıydı. Mesut bey ülkesi için çok büyük fedakarlıklar yaptı. Kendisine zarar verdi ama ülkesine zarar verecek hiçbir icraatın içine girmedi. Genç yaşta kaybettik. Oğlunun ölümünden sonra kendini toparlayamadı. Allah hiçbir babaya böyle böyle bir acı vermesin. Ondan sonra Mesut bey biraz daha içine kapandı. Kendi iç dünyasına çekilmişti. Biz bu uzun süren yaşam mücadelesini kazanacağını umuyorduk. Karadeniz inadı vardı ama takdiri ilahı.
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ESKİ BAKAN IŞIN ÇELEBİ
Başımız sağ olsun kaliteli insanlarda birisiydi. Kendisinin Başbakan olduğu dönemde de birlikte çalıştık. Görüşlerine değer verdiğim birisiydi. AB projesinde Türkiye’nin değerlerini her zaman korumuştu. Cumhuriyetin yetiştirdiği önemli isimlerden birisiydi. Oğlunu vefatından sonra ofisinde birkaç kez görüşmüştük. Oğlunu vefatına dayanamadığını ve çok üzüldüğünü biliyorum. Evlat acısına dayanamadı gördüğüm kadarıyla.
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ANAVATAN PARTİSİ ESKİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SELÇUK PEHLİVANOĞLU
AB süreci milli değerleri koruyarak Sayın Yılmaz'ın büyük etkileri vardı. Terörle ilgili mücadelede koyduğu tavır da hafızalardan silinmemeli. Bir çok toplantımızda, başkanlık divanında veya özel görüşmelerde ülke menfaatini önde tutan bir kişiydi. Türk milletinin başı sağolsun. Belli periyotlarla sayın Genel Başkanla bir araya geliyordum. Evlat acısı Mesut Bey'i çok sarstı. Çok sigara içiyordu. Söndürmedeni peş peşe sigara içiyordu. Ameliyatından sonra İstanbul'da bir araya geldik. Hepimiz şükrediyorduk. Sıkıntılı bir süreçti. Metastaz süreçleri bu noktaya geldi. Berna hanım, Mesut Bey'in sağlığı ile ilgili çok ciddi gayret sarfederdi. Sigara içmesinin önüne geçmek için çok ciddi gayret sarfederdi. Genelde Abdurrahim Albayrak ile sık sık konuştum. Kendisi ziyaret ediyordu. Bu süreçte de yakın çevresi çok ciddi gayret sarf ettiler.
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ESKİ ANAP GENEL BAŞKANI SALİH UZUN
Ülkemizin başı sağolsun. Gerçekten çok değerli, Türk siyasetinin gelmiş geçmiş en kalibresi yüksek en entelektüel birikimi vizyonu yüksek geniş bir siyasetçisini bugün kaybettik. Ve çok erken bir kayıptır. Uzun süredir hastalıkla mücadele ediyordu. Oğlu Yavuz’u kaybettikten sonra gerçekten bambaşka bir hayata bakışı da insanlarla çevresiyle ilişkisi de değişmişti. Ondan sonra uzun bir sıkıntı yaşadı akciğer kanseri oldu bir operasyon geçirdi. Ondan sonra bir araya geldiğimiz de uzun uzun sohbet etmiştik çok kendisini toparlamış görmüştüm.
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Çok da sevinerek yanından ayrılmıştım, fakat sonra ikinci bir beyin operasyonu geçirdi. En son birinci beyin operasyonu ile ikinci beyin operasyonu arasında görüştüm. Ondan önce de akciğer operasyonu sonrasında da görüşmüştüm. Uzun ve sıkıntılı bir süreç bu son dönemi. Türkiye çok erken bir siyasi kayıp yaşadı. Türkiye’nin tüm meselelerine hem dış politika hem de Türkiye’nin tüm sosyolojik ve siyasi meselelerine geniş bakış açısıyla gerçekten ihtiyaç duyduğu o olgunlukta bir değerini çok erken yaşta bence kaybetti. Ben onunla uzun yıllar siyaset yaptım. Gördüğüm ve onunla birlikte uzun yıllar siyaset yaparken ondan öğrendiğim husus şudur ki; Mesut Yılmaz şunu önceliyordu Türkiye siyasetinin seviyesi, demokratik kültürünün yerleşmesi tek önceliği birinci önceliği buydu. Gerçekten çok üzgünüm benim üzerimdeki emeği açısından da çok üzgünüm Türkiye açısından çok önemli bir kayıp olduğunu düşünüyorum.
İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yayınladığı mesajında, "Türkiye siyaset hayatının mümtaz simalarından, eski başbakanımız Mesut Yılmaz’ın vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Mesut Yılmaz’a Allah’tan rahmet, eşi Berna Hanım’a, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.
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ESKİ DEVLET BAKANI NEJAT ARSEVEN:
Türkiye’nin başı sağolsun. Mesut bey ile genel başkanlığından sonra çok yakın bir çalışma sürecimiz oldu. Kendisinin hem Ankara İl Başkanlığı’nı daha sonra milletvekili seçildikten sonra çeşitli seferler Genel Başkan Yardımcılığını ve 2 defa da bakanlığını yaptım. Türkiye’ye çok büyük hizmetleri olan çok değerli bir devlet adamıydı. Türk demokrasinin içine katkıları yadsınamaz. Özellikle 28 Şubat sürecindeki duruşu ülkenin bir kaosa gitmemesi için elini taşın altına koyması ve demokrasiyi kesintiye uğratmamış olmaması bana göre Mesut Yılmaz’ın Türkiye’ye yaptığı en büyük hizmetlerden birisidir. Bunların dışında Başbakanlıkları süresinde Türkiye’ye büyük eserler kazandırdı. Çok büyük bir üzüntü içindeyim. Türkiye çok büyük bir değerini kaybetti. Tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.
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ESKİ TBMM BAŞKANI CEMİL ÇİÇEK
Genç yaşta siyasete girmiş iki kişiyiz. Türkiye'nin yakın siyasi tarihinin önemli aktörlerindendi. Sağlığına dikkat etmezdi. Oğlunun vefatından sonra onun getirdiği sıkıntılar, aşırı sigara falan... Hayatını erken yaşta kaybetmesine sebep oldu diye düşünüyorum. 1983 şartlarını bugünkü seçmenin yarıya yakını hatırlamayabilir. O sınırlı ve dar alanda Turgut Özal'ın başkanlığında Anavatan Partisi'ni kurduk. İlk tanışıklığımız partinin kurulduğu gündür. Köklü bir aileden de geliyor, ailede siyaset geleneği var. Çok amatörce bir siyaset tecrübesini birlikte yaşadık. İktidar sözkonusu olduğunda biz 7 kişi veto edildik Konsey tarafından, rahmetli milletvekili olmuştu. O bakan oldu, ben Yozgat'a gittim belediye başkanı oldum. Anavatan tecrübesini Türkiye yaşamamış olsa Türkiye kolay kolay sivilleşemezdi, bugünkü imkanların çoğuna da sahip olamazdı. Zaman zaman farklı düşündüğümüz konular da oldu ama Anavatan Partisi kendi içinde tartışmaya açık bir partiydi.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Eski başbakanlarımızdan ve eski Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin ve yakınlarının başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Hayatını kaybeden eski başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet, yakınlarına, sabır ve baş sağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun." mesajını paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Bir süredir tedavi gören ve durumunu yakından takip ettiğimiz eski başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz'ı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şu mesajı paylaştı:"Eski başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz'ın vefat haberini üzülerek öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şunları kaydetti:"Eski Başbakanımız Mesut Yılmaz'ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendik. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum."
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VALİ YERLİKAYA'DAN MESUT YILMAZ İÇİN BAŞ SAĞLIĞI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın vefatı dolayısıyla baş sağlığı mesajı yayımladı. Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz’a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadeleri yer aldı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eski Başbakanlarımızdan, değerli siyaset ve devlet adamı Mesut Yılmaz’ın vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.
Oktay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz'ın vefat ettiği haberini derin üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhum Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Tatar, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Yılmaz'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Tatar, "Türkiye'ye katkılarının yanı sıra Kıbrıs konusunda haklarımızın korunması için önemli hizmetler veren Yılmaz'a Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve Türk milletine şahsım, Kıbrıs Türk halkı adına başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN MESUT YILMAZ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Şentop, Twitter'daki hesabından, "Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine rahmet, başta eşi Berna Yılmaz hanımefendi olmak üzere tüm kederli ailesine başsağlığı ve sabır dilerim." mesajını paylaştı.