Son dakika... Mesafe 4 saat kısalacak: Geri sayım başladı! İlk çalışmalar drone ile görüntülendi

Ege’nin projesi olarak belirlenen otoyol üzerinden İzmir’in Aydın'ın ve Denizli’nin birçok güzellikleri, dağları, termal kaynakları, arkeolojisi ve tarihi ile çok sayıda vatandaş bu yolu kullanırken Akdeniz bölgesinde bulunan Antalya iline de çok faydası olacağı belirtildi.