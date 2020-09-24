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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 24 Eylül 2020 - 14:14 | 

Son dakika... Merkez Bankası Toplantısı sona erdi - Faiz kararı yükseldi mi? İşte Merkez Bankası faiz kararı...

Merkez Bankası Toplantısı'nda Merkez Bankası’nın eylül ayı için vereceği faiz kararı için gözler PPK (Para Politikası Kurulu) toplantısındaydı. Para Politikası Kurulu’nun ardından Merkez Bankası'nın (TCMB) 2020 faiz kararını açıkladı. Peki, faiz kararı yükseldi mi? İşte Merkez Bankası eylül ayı faiz kararı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK (Para Politikası Kurulu) bu ay 9. Kez gerçekleşti. Merkez Bankası’nın faiz kararını sabit tutması bekleniyordu ancak faiz oranı arttı. Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltti.

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TCMB Para Politikası Kurulundan yapılan açıklamada, "Dezenflasyon sürecinin yeniden tesisi ve fiyat istikrarının desteklenmesi için politika faizi 200 baz puan yükseltildi. Enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığı değerlendirilmektedir. "

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"Enflasyon üzerinde etkili olan salgına bağlı arz yönlü unsurların, normalleşme sürecinde kademeli olarak ortadan kalkacağı ve talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale geleceği öngörülmüştü. Ancak, güçlü kredi ivmesiyle ekonomide sağlanan hızlı toparlanma ve finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler neticesinde enflasyon öngörülenden daha yüksek bir seyir izlemiştir." denildi.

4PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTILARI VE RAPOR TAKVİMİ
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PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTILARI VE RAPOR TAKVİMİ

PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTILARI VE RAPOR TAKVİMİ

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti

Enflasyon Raporu

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