Son Dakika: Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor! Faiz kararı ne olur, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte Haziran 2021 beklentisi
Son dakika.. 2021 Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor. Faiz kararı Merkez Bankası'nın 17 Haziran tarihli PPK toplantısı ardından açıklanacak. Özellikle yatırım amaçlı faize yönelen vatandaşlar, verilecek faiz kararını merakla bekliyor. Peki, Merkez Bankası (MB) faiz kararı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? Faiz kararı ne olur?
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Faiz kararının güncel oranı için geri sayım devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün haziran ayı faiz kararı için toplanıyor. Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası, faiz kararınını bugün saat 14.00’te açıklayacak
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Merkez Bankası'nın bugünkü PPK toplantısında değişikliğe gitmesi beklenmezken, PPK'nın erken faiz indirimini öteleyecek açıklamalarda bulunabileceği ve faiz indiriminin yaklaştığı yönündeki öngörülerin piyasaların odağında olduğu belirtiliyor.
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"Göstergeler, faiz indiriminin temmuz ya da ağustosta gerçekleşebileceğine işaret ediyor"
TD Securities Gelişen Piyasalar Strateji Başkanı Cristian Maggio da TCMB'nin faiz indirimine yaklaştığını ancak bunun zamanının haziran ayı olmayacağını söyledi.TCMB'nin politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit bırakacağı öngörüsünde bulunan Maggio, muhtemel göstergelerin faiz indiriminin temmuz ya da ağustosta gerçekleşebileceğine işaret ettiğini kaydetti.
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TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor. Mayıs ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19'da sabit tutulmuştu.