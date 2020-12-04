Son dakika... Merakla bekleniyordu... Sıfır otomobilde faizi de sıfırladılar! İşte güncel kampanyalar

Otomobil markaları yılın son kampanyasını yaptı. Bazıları sıfır faiz avantajını sunarken bazıları da vadeyi uzatıp faizi düşük tutmaya çalıştı. İşte kampanyalarAudi Q2 100 bin liraya kadar 12 ay vadede 0 faiz Audi A3 Sedan 100 bin liraya kadar 12 ay vadede 0 faizBMW 3 serisi 300 bin liraya kadar 12 ay vadede 0 faiz BMW 2 Gran Coupe 250 bin liraya kadar 12 ay vadede 0 faizCitroen 120 bin lira krediye 30 ay vadede yüzde 0.99 faiz avantajıFord Fiesta, Ecosport, Focus Trend X Benzinli, Focus Titanium, S-Max ve Galaxy model otomobillerin satın alımlarında geçerli 60.000 TL, 24 ay, yüzde 0,991 faiz avantajıHonda Civic Sedan 60 bin lira kredi, 2 ay vade, yüzde 0.49 faiz oranıMitsubishi Outlander 70 bin lira kredi 12 ay vade yüzde 0.99 faiz oranıNissan Qashqai 120 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0.99 faiz oranı Nissan Micra 60 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0.99 faiz oranıOpel Grand Land X 75 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faizSeat Ateca 100 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faizSkoda Fabia 100.000 TL, 18 ay, %0,99 kredi kampanyası Skoda Scala 100.000 TL, 18 ay, %0,99 kredi kampanyası Skoda Kamiq 100.000 TL, 18 ay, %0,99 kredi kampanyası Skoda Karoq 100.000 TL, 18 ay, %0,99 kredi kampanyası