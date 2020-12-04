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HaberlerEkonomi Haberleri Sigorta HaberleriSon dakika... Merakla bekleniyordu... Sıfır otomobilde faizi de sıfırladılar! İşte güncel kampanyalar
GeriSigorta Son dakika... Merakla bekleniyordu... Sıfır otomobilde faizi de sıfırladılar! İşte güncel kampanyalar
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Hürriyet
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Sigorta
Haber Giriş: 04 Aralık 2020 - 08:55 | 

Son dakika... Merakla bekleniyordu... Sıfır otomobilde faizi de sıfırladılar! İşte güncel kampanyalar

Sıfır otomobil almak isteyenler en uygun şartlarda kampanya oluşturan markalara yönelmeye başladı.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
1
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Otomobil markaları yılın son kampanyasını yaptı. Bazıları sıfır faiz avantajını sunarken bazıları da vadeyi uzatıp faizi düşük tutmaya çalıştı.

İşte kampanyalar

2
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Audi Q2

100 bin liraya kadar 12 ay vadede 0 faiz

Audi A3 Sedan

100 bin liraya kadar 12 ay vadede 0 faiz

3
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BMW 3 serisi

300 bin liraya kadar 12 ay vadede 0 faiz

BMW 2 Gran Coupe

250 bin liraya kadar 12 ay vadede 0 faiz

4
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Citroen

120 bin lira krediye 30 ay vadede yüzde 0.99 faiz avantajı

5
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Ford

Fiesta, Ecosport, Focus Trend X Benzinli, Focus Titanium, S-Max ve Galaxy model otomobillerin satın alımlarında geçerli 60.000 TL, 24 ay, yüzde 0,991 faiz avantajı

6
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Honda Civic Sedan

60 bin lira kredi, 2 ay vade, yüzde 0.49 faiz oranı

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Mitsubishi Outlander

70 bin lira kredi 12 ay vade yüzde 0.99 faiz oranı

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Nissan Qashqai

120 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0.99 faiz oranı

Nissan Micra

60 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0.99 faiz oranı

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Opel Grand Land X

75 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz

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Seat Ateca

100 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz

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Skoda Fabia

100.000 TL, 18 ay, %0,99 kredi kampanyası

Skoda Scala

100.000 TL, 18 ay, %0,99 kredi kampanyası

Skoda Kamiq

100.000 TL, 18 ay, %0,99 kredi kampanyası

Skoda Karoq

100.000 TL, 18 ay, %0,99 kredi kampanyası

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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