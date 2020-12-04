Son dakika: Merak edilen soruyu böyle yanıtladılar.. Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci neden koronavirüs aşısı olmadı? İşte detaylar

Dr. Türeci'nin yanıtı şöyle: "Burada Almanya'da, geciktirmek ya da ABD seçimlerine müdahale etmekte herhangi bir çıkarımız yok. Ve biliyorsunuz ki, klinik denemeler son derece kurallara uygun düzenleniyor ve bu gerçekten geciktirebileceğiniz, durdurabileceğini ya da hızlandırabileceğini bir şey değil."