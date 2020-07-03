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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Memur zamları belli oldu! İşte mesleğe göre alınacak maaşlar
GeriEkonomi Son dakika... Memur zamları belli oldu! İşte mesleğe göre alınacak maaşlar
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Hürriyet
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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 03 Temmuz 2020 - 11:46,

Son dakika... Memur zamları belli oldu! İşte mesleğe göre alınacak maaşlar

Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklisine verilecek zam oranı belli oldu. Yüzde 5.75 oranında zam alacak olanların tüm maaşları hesaplandı. İşte o maaşlar...

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1
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Memur ve emeklilerin gözü Haziran ayı enflasyonundaydı. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte maaşlara enflasyon farkı yatacak.

Yüzde 5.75 oranında zam alacak olan memur ve memur emeklilerinin zamlı maaşları belli oldu.

İşte o maaşlar…

2
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Memur maaşı ( en düşük )

Eski: 3.517 TL

Yeni: 3.719 TL

3
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MEMUR (Lisans - 9/1)

ESKİ: 4.264

YENİ: 4.509

4
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Memur emeklisi ( en az )

Eski: 2.661

Yeni: 2.814

5
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TABAN AYLIKLAR

EMEKLİ MAAŞLARI

Bağkur Esnaf:

Eski: 1784 TL

Yeni: 1886 TL

6
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SSK 2000 öncesi emekli:

Eski: 2111 TL

Yeni: 2233 TL

7
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EMEKLİ SANDIĞI

ESKİ: 2661 TL

YENİ: 2814 TL

8
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65 yaş aylığı

Eski: 672

Yeni: 711

9
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AVUKAT (9/1)

ESKİ: 5224 TL

YENİ: 5524 TL

Avukat (1/4)

Eski: 6.728

Yeni: 7.115

10
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ÖĞRETMEN (9/1)

ESKİ: 4013 TL

YENİ: 4243 TL

Öğretmen (1/4)

Eski: 5.328 TL

Yeni: 5.634 TL

11
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HEMŞİRE (9/1)

ESKİ: 4253 TL

YENİ: 4498 TL

Hemşire (Lisans - 5/1)

Eski: 5.168 TL

Yeni: 5.465 TL

12
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POLİS (11/1)

ESKİ: 5280 TL

YENİ: 5583 TL

Polis memuru (8/1)

Eski: 6.041 TL

Yeni: 6.388 TL

13
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Başkomiser (3/1)

Eski: 6.899 TL

Yeni: 7.296 TL

14
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Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Eski: 12.021

Yeni: 12.712

15
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MÜHENDİS (7/1)

ESKİ: 5591 TL

YENİ: 5913 TL

16
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Teknisyen (Lise - 11/1)

Eski: 4.437 TL

Yeni: 4.692 TL

17
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Araştırma görevlisi (7/1)

Eski: 6.690 TL

Yeni: 7.075 TL

18
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Vaiz (1/4)

Eski: 5.536

Yeni: 5.854

19
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Genel müdür (1/4)

ESKİ: 13.136

YENİ: 13.891

20
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Şube müdürü (Lisans - 1/4)

Eski: 6.904

Yeni: 7.301

21
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Evde bakım desteği

Eski: 1.460

Yeni: 1.544

22
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MEMUR AİLE YARDIMI

EŞ - Eski 332 TL - Yeni 351 TL

Çocuk (0-6) Eski: 73 TL -- Yeni: 77 TL

Çocuk (6 yaş üstü) Eski: 36 TL -- Yeni: 38 TL

23
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ENGELLİ AYLIĞI

%40-69

Eski: 537

Yeni: 567

%70 VE ÜSTÜ

Eski: 805

Yeni: 854

24
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EMEKLİ DOKTOR

Uzman | Eski: 2.483 TL - Yeni 2.625 TL

Uz. olmayan | Eski: 1.898 - Yeni: 2.007 TL

25
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MESLEKLERE GÖRE EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI

Müsteşar (1/1)

Eski: 9.588 TL

Yeni: 10.139 TL

26
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Genel müdür (1/1)

Eski: 8.475 TL

Yeni: 8.963 TL

27
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Şube müdürü (Lisans - 1/4)

Eski: 3.252 TL

Yeni: 3.439 TL

28
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Memur (Lisans - 1/4)

Eski: 3.182 TL

Yeni: 3.365 TL

29
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Öğretmen (1/4)

Eski: 3.272 TL

Yeni: 3.461 TL

30
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Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Eski: 5.555

Yeni: 5.875

31
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Başkomiser (1/4)

Eski: 3.384 TL

Yeni: 3.579 TL

32
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Polis memuru (8/1)

Eski: 3.384 TL

Yeni: 3.579

33
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Hemşire (Lisans - 1/4)

Eski: 3.181 TL

Yeni: 3.364

34
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Mühendis (1/4)

Eski: 3.990 TL

Yeni: 4.220

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Teknisyen (Lise -1/4)

Eski: 2.777 TL

Yeni: 2.937 TL

36
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Profesör (1/4)

Eski: 7.591

Yeni: 8.027

37
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Araştırma görevlisi (1/4)

Eski: 3.988 TL

Yeni: 4.218 TL

38
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İmam-hatip

Eski: 3.272 TL

Yeni: 3.461 TL

39
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Avukat (1/4)

Eski: 3.272 TL

Yeni: 3.461 TL

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