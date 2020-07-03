Son dakika... Memur zamları belli oldu! İşte mesleğe göre alınacak maaşlar

Memur ve emeklilerin gözü Haziran ayı enflasyonundaydı. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte maaşlara enflasyon farkı yatacak. Yüzde 5.75 oranında zam alacak olan memur ve memur emeklilerinin zamlı maaşları belli oldu. İşte o maaşlar…Memur maaşı ( en düşük ) Eski: 3.517 TL Yeni: 3.719 TLMEMUR (Lisans - 9/1) ESKİ: 4.264 YENİ: 4.509Memur emeklisi ( en az ) Eski: 2.661 Yeni: 2.814TABAN AYLIKLAR EMEKLİ MAAŞLARI Bağkur Esnaf: Eski: 1784 TL Yeni: 1886 TLSSK 2000 öncesi emekli: Eski: 2111 TL Yeni: 2233 TLEMEKLİ SANDIĞI ESKİ: 2661 TL YENİ: 2814 TL65 yaş aylığı Eski: 672 Yeni: 711AVUKAT (9/1) ESKİ: 5224 TL YENİ: 5524 TL Avukat (1/4) Eski: 6.728 Yeni: 7.115ÖĞRETMEN (9/1) ESKİ: 4013 TL YENİ: 4243 TL Öğretmen (1/4) Eski: 5.328 TL Yeni: 5.634 TLHEMŞİRE (9/1) ESKİ: 4253 TL YENİ: 4498 TL Hemşire (Lisans - 5/1) Eski: 5.168 TL Yeni: 5.465 TLPOLİS (11/1) ESKİ: 5280 TL YENİ: 5583 TL Polis memuru (8/1) Eski: 6.041 TL Yeni: 6.388 TLBaşkomiser (3/1) Eski: 6.899 TL Yeni: 7.296 TLKaymakam 1. sınıf (1/4) Eski: 12.021 Yeni: 12.712MÜHENDİS (7/1) ESKİ: 5591 TL YENİ: 5913 TLTeknisyen (Lise - 11/1) Eski: 4.437 TL Yeni: 4.692 TLAraştırma görevlisi (7/1) Eski: 6.690 TL Yeni: 7.075 TLVaiz (1/4) Eski: 5.536 Yeni: 5.854Genel müdür (1/4) ESKİ: 13.136 YENİ: 13.891Şube müdürü (Lisans - 1/4) Eski: 6.904 Yeni: 7.301Evde bakım desteği Eski: 1.460 Yeni: 1.544MEMUR AİLE YARDIMI EŞ - Eski 332 TL - Yeni 351 TL Çocuk (0-6) Eski: 73 TL -- Yeni: 77 TL Çocuk (6 yaş üstü) Eski: 36 TL -- Yeni: 38 TLENGELLİ AYLIĞI %40-69 Eski: 537 Yeni: 567 %70 VE ÜSTÜ Eski: 805 Yeni: 854EMEKLİ DOKTOR Uzman | Eski: 2.483 TL - Yeni 2.625 TL Uz. olmayan | Eski: 1.898 - Yeni: 2.007 TLMESLEKLERE GÖRE EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI Müsteşar (1/1) Eski: 9.588 TL Yeni: 10.139 TLGenel müdür (1/1) Eski: 8.475 TL Yeni: 8.963 TLŞube müdürü (Lisans - 1/4) Eski: 3.252 TL Yeni: 3.439 TLMemur (Lisans - 1/4) Eski: 3.182 TL Yeni: 3.365 TLÖğretmen (1/4) Eski: 3.272 TL Yeni: 3.461 TLKaymakam 1. sınıf (1/4) Eski: 5.555 Yeni: 5.875Başkomiser (1/4) Eski: 3.384 TL Yeni: 3.579 TLPolis memuru (8/1) Eski: 3.384 TL Yeni: 3.579Hemşire (Lisans - 1/4) Eski: 3.181 TL Yeni: 3.364Mühendis (1/4) Eski: 3.990 TL Yeni: 4.220Teknisyen (Lise -1/4) Eski: 2.777 TL Yeni: 2.937 TLProfesör (1/4) Eski: 7.591 Yeni: 8.027Araştırma görevlisi (1/4) Eski: 3.988 TL Yeni: 4.218 TLİmam-hatip Eski: 3.272 TL Yeni: 3.461 TLAvukat (1/4) Eski: 3.272 TL Yeni: 3.461 TL