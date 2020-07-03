Son dakika... Memur zamları belli oldu! İşte mesleğe göre alınacak maaşlar

Memur ve emeklilerin gözü Haziran ayı enflasyonundaydı. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte maaşlara enflasyon farkı yatacak.



Yüzde 5.75 oranında zam alacak olan memur ve memur emeklilerinin zamlı maaşları belli oldu.



İşte o maaşlar…