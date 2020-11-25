Son dakika... Memur ve emekliler dikkat! İşte olası yeni yıl maaş zamları

SSK VE BAĞ-KUR'LUNUN HESABI NASIL OLACAK?



SSK ve Bağkur emeklisi temmuz itibarıyla son 6 aylık (ocak-haziran) enﬂasyona göre yüzde 5.75 zam almıştı. Son 4 aylık enﬂasyon (temmuz-ekim) yüzde 4.61 oldu. Yıl sonu yeni enﬂasyon tahmini yüzde 12.1. Bu öngörü gerçekleşirse yüzde 6.35 civarı bir zam gündeme gelecek. 4 aylık enﬂasyona göre en düşük esnaf maaşı 1.627 liradan 1.702 liraya, en düşük çiftçi emeklisi aylığı 1.534 liradan 1.604 liraya çıkıyor. Tahminler doğrultusunda yüzde 12’yi aşan enﬂasyon verileri sonrasında yüzde 7’ye yakın bir zammın maaşlara yansıtılması muhtemel. Emekli esnaf maaşı bu koşullarda en az 1.740 lira olacak. 1.900 lira maaşı olan SSK emeklisinin aylığı ise 130 lira civarında artacak. SSK emekli aylığı en düşük 1.500 lira olarak uygulanıyor.