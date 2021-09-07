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Ekonomi
Burak TAŞÇI
Haber Giriş: 07 Eylül 2021 - 09:38 | 

Son dakika... Memur olmak isteyenler dikkat! İşte işe alım ilanları

Devlet Personel Başkanlığı alım ilanlarını her geçen gün yeniliyor. Devletin tüm kademelerinde ihtiyaçlara göre açılan kadrolara şartlara uyan kişiler yerleştiriliyor.

Burak TAŞÇI
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btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
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1

Devlet memuru olmak, sözleşmeli personel ya da işçi olmak isteyenler için Devlet Personel Başkanlığı sürekli kadro açıyor. KPSS ya da bazı şartları karşılayan kişiler devlette işe başlıyor. Akademik personelden müfettişe zabıtadan kontrolöre kadar onlarca kadro açık halde bekliyor.

İşte personel aranan kadrolar

2

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

30 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

3

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

20 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

ADALET BAKANLIĞI

8 SÖZLEŞMELİ ÇÖZÜMLEYİCİ ALINACAKTIR

4

ADALET BAKANLIĞI

18 SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS ALINACAKTIR.

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

5 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

5

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

25 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

4 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

6

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

27 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

15 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

7

ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI

4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

40 KONTROLÖR ALACAK

8

ÇARDAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 MEMUR ALACAK

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU

1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

9

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU

5 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

1 SÖZLEŞMELİ SEKRETER ALACAK

10

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1 ÖĞRETİM ÜYESİ (PROFESÖR) ALACAK

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

14 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK

11

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

6 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ

27 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

12

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

34 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

13

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İPTAL İLANI

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

1 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK

14

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

24 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK

15

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

36 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

10 ALACAK

16

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

7 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

38 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

17

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

6 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

350 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

18

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

1000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

16 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

19

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

3 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK

ALUCRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

6 MEMUR ALACAK

20

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

2 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

50 ZABITA MEMURU ALACAK

21

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

125 MEMUR ALACAK

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

2 SÖZLEŞMELİ SEKRETER ALACAK

22

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

5 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

2 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK

23

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ

20 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

10 ADET ZABITA MEMURU ALIMI

24

DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

6 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

12 MEMUR ALACAK

25

DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

6 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

OSMANELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 ÇEVRE MÜHENDİSİ ALACAK

26

HAKKARİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DÜZETME İLANI YAYIMLADI

HAKKARİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

10 MEMUR ALACAK

27

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU

10 KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA UZMAN YARDIMCISI ALACAK

ÇANKAYA (ANKARA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

80 ZABITA MEMURU ALACAK

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
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