Son dakika... Memur olmak isteyenler dikkat! İşte işe alım ilanları

Devlet memuru olmak, sözleşmeli personel ya da işçi olmak isteyenler için Devlet Personel Başkanlığı sürekli kadro açıyor. KPSS ya da bazı şartları karşılayan kişiler devlette işe başlıyor. Akademik personelden müfettişe zabıtadan kontrolöre kadar onlarca kadro açık halde bekliyor.
İşte personel aranan kadrolar
2
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
30 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
3
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
20 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
ADALET BAKANLIĞI
8 SÖZLEŞMELİ ÇÖZÜMLEYİCİ ALINACAKTIR
4
ADALET BAKANLIĞI
18 SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS ALINACAKTIR.
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
5 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
5
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
25 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
4 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
6
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
27 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
15 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
7
ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI
4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
40 KONTROLÖR ALACAK
8
ÇARDAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MEMUR ALACAK
YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU
1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
9
YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU
5 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
1 SÖZLEŞMELİ SEKRETER ALACAK
10
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1 ÖĞRETİM ÜYESİ (PROFESÖR) ALACAK
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
14 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK
11
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
6 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
27 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
12
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
34 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
13
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İPTAL İLANI
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
1 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK
14
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
24 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK
15
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
36 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
10 ALACAK
16
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
7 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
38 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
17
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
6 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
350 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
18
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
1000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
16 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
19
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
3 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK
ALUCRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
6 MEMUR ALACAK
20
ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
2 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
50 ZABITA MEMURU ALACAK
21
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
125 MEMUR ALACAK
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
2 SÖZLEŞMELİ SEKRETER ALACAK
22
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
5 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
2 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK
23
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
20 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK
BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
10 ADET ZABITA MEMURU ALIMI
24
DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
6 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
12 MEMUR ALACAK
25
DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
6 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
OSMANELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 ÇEVRE MÜHENDİSİ ALACAK
26
HAKKARİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DÜZETME İLANI YAYIMLADI
HAKKARİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
10 MEMUR ALACAK
27
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU
10 KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA UZMAN YARDIMCISI ALACAK