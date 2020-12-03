Son dakika... Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur'lu ne kadar zam alacak? İşte oranlar...

Memur ve memur emeklisi Temmuz'da yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 1.75 oranında enflasyon farkı almıştı. SSK ve Bağ-Kur emeklisi ise Temmuz ayında Ocak-Haziran enflasyonuna göre yüzde 5.75 zamma hak kazanmış oldu.