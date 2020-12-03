Son dakika... Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur'lu ne kadar zam alacak? İşte oranlar...
Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurlular ne kadar zam alacaklarına yönelik arayışa girdiler. Son açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri de ocak ayında yüzde 7'lik zam alacak. Kesin zam oranı için ise 4 Ocak'ın beklenmesi gerekiyor.
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Memuru ve emekliler ne kadar zam alacaklarına yönelik merak içindeler. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından alacakları zam oranları da netleşmeye başladı.
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Memur ve memur emeklisi Temmuz'da yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 1.75 oranında enflasyon farkı almıştı. SSK ve Bağ-Kur emeklisi ise Temmuz ayında Ocak-Haziran enflasyonuna göre yüzde 5.75 zamma hak kazanmış oldu.
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Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020’nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı. Bu döneme ilişkin enflasyon farkı ocak ayında hesaplara yatacak.
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Memurlara 2021 yılının ilk 6 ayı için ocakta yüzde 3 oranında toplu sözleşme zammı verilecek. Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon farkı da bu zamma eklenecek.
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Kasım sonu itibariyle yıllık enflasyon yüzde 14.03 olurken, Temmuz-Kasım arasında enflasyon yüzde 7 oranında gerçekleşti.
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MEMURA YÜZDE 3 ZAM
Memur ve memur emeklileri Kasım ayı enflasyon rakamları baz alındığında yüzde 4'lük sözleşme zammına ek olarak yüzde 3.02'lik enflasyon zammı almaya hak kazandı.
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SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE YÜZDE 7 ZAM
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de ocak ayında yüzde 7 zam imkanı doğdu.
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KESİN ZAM ORANI 4 OCAK'TA BELLİ OLACAK
Zam oranında kesin rakam aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 Ocak'ta belli olacak.