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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 16 Ekim 2021 - 09:05 | 

Son dakika... Memur alımları başladı! İşte ilanlar

Devlet Personel Başkanlığı alım ilanlarını her geçen gün yeniliyor. Devletin tüm kademelerinde ihtiyaçlara göre açılan kadrolara şartlara uyan kişiler yerleştiriliyor.

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1

Devlet memuru olmak, sözleşmeli personel ya da işçi olmak isteyenler için Devlet Personel Başkanlığı sürekli kadro açıyor. KPSS ya da bazı şartları karşılayan kişiler devlette işe başlıyor. İtfaiyeden akademik personele, müfettişten zabıtaya kadar onlarca kadro açık halde bekliyor.

İşte personel aranan kadrolar

2

İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Alım İlanı 15.10.2021

10 personel alınacak

3

Giresun Alucra Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 15.10.2021

6 personel alınacak

4

Çankırı Çardaklı Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 20.10.2021

2 personel alınacak

5

Ticaret Bakanlığından Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav İlanı 20.10.2021

16 personel alınacak

6

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan Fon Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı 19.11.2021

7 personel alınacak

7

ÖSYM Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav İlanı 15.10.2021

3 sözleşmeli personel alınacak

8

Samsun Bafra Belediye Başkanlığı Memur Alım İlanı 12.11.2021

27 personel alınacak

9

Yüksek Seçim Kurulu Açıktan Personel Alım İlanı 18.10.2021

90 personel alınacak

10

Ankara Büyükşehir Belediyesi Memur Alım İlanı 12.11.2021

150 personel alınacak

11

Adıyaman Samsat Belediyesi Memur Alım İlanı 03.11.2021

1 personel alınacak

12

Burdur Tefenni Belediyesi Memur Alım İlanı 15.11.2021

4 personel alınacak

13

Orman Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alım İlanı 20.10.2021

47 personel alınacak

14

Rekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 12.11.2021

60 personel alınacak

15

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yard. Alım İlanı 26.10.2021

10 personel alınacak

16

ÇSGB Çalışma Uzman Yardımcısı Giriş Sınavı 07.11.2021125 personel alınacak

17

Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Sözleşmeli Personel Alımı Giriş Sınavı 28.10.2021

30 personel alınacak

18

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı 26.10.2021

6 sözleşmeli personel alınacak

19

Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı 15.10.2021

5 personel alınacak

20

Adalet Bakanlığından Personel Alımı 10.11.2021

1000 personel alınacak

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