Son dakika... Memur alımları başladı! İşte ilanlar
Devlet Personel Başkanlığı alım ilanlarını her geçen gün yeniliyor. Devletin tüm kademelerinde ihtiyaçlara göre açılan kadrolara şartlara uyan kişiler yerleştiriliyor.
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1
Devlet memuru olmak, sözleşmeli personel ya da işçi olmak isteyenler için Devlet Personel Başkanlığı sürekli kadro açıyor. KPSS ya da bazı şartları karşılayan kişiler devlette işe başlıyor. İtfaiyeden akademik personele, müfettişten zabıtaya kadar onlarca kadro açık halde bekliyor.
İşte personel aranan kadrolar
2
Ankara Çankaya Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı
80 personel
3
Sakarya Karasu Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı
6 personel
4
İzmir Karaburun Belediyesi Memur Alım İlanı
2 personel
5
Çorum Bayat Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere İtfaiye Eri Alımı
3 personel
6
Konya Altınekin Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı
6 personel
7
Çanakkale Belediyesi Memur Alım İlanı
12 personel
8
Konya Karapınar Belediyesi Memur Alım İlanı
1 personel
9
Konya Selçuklu Belediyesi Memur Alım İlanı
15 personel
10
Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanı
110 personel
11
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Sınavla İletişim Uzman Yardımcısı Alımı
30 personel
12
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı