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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 11 Ağustos 2021 - 10:03 | 

Son dakika... Memur alımları başladı! İşte ilanlar

Devlet Personel Başkanlığı alım ilanlarını her geçen gün yeniliyor. Devletin tüm kademelerinde ihtiyaçlara göre açılan kadrolara şartlara uyan kişiler yerleştiriliyor.

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1

Devlet memuru olmak, sözleşmeli personel ya da işçi olmak isteyenler için Devlet Personel Başkanlığı sürekli kadro açıyor. KPSS ya da bazı şartları karşılayan kişiler devlette işe başlıyor. İtfaiyeden akademik personele, müfettişten zabıtaya kadar onlarca kadro açık halde bekliyor.

İşte personel aranan kadrolar

2

Ankara Çankaya Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı

80 personel

3

Sakarya Karasu Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı

6 personel

4

İzmir Karaburun Belediyesi Memur Alım İlanı

2 personel

5

Çorum Bayat Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere İtfaiye Eri Alımı

3 personel

6

Konya Altınekin Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı

6 personel

7

Çanakkale Belediyesi Memur Alım İlanı

12 personel

8

Konya Karapınar Belediyesi Memur Alım İlanı

1 personel

9

Konya Selçuklu Belediyesi Memur Alım İlanı

15 personel

10

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanı

110 personel

11

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Sınavla İletişim Uzman Yardımcısı Alımı

30 personel

12

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı

5 personel

13

Danıştay Başkanlığından Sözleşmeli Personel Alım

70 personel

14

Serhat Kalkınma Ajansından SERKA Personel Alım İlanı

5 personel

15

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

10 personel

16

İçişleri Bakanlığından Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavı İlanı

22 personel

17

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu başkanlığı Memur Alım İlanı

23 personel

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