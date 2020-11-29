Son dakika: MEB sınavları nasıl ve ne zaman yapılacak? Bakan Selçuk'tan yeni sınav açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.



Yüz yüze eğitime ara verilmesine ilişkin soru üzerine Selçuk, sürecin dinamik olduğunu, bu nedenle verilere bakılarak sürekli değerlendirme yapılması gerektiğini belirtti.Okulların çok daha kontrollü olduğuna işaret eden ve yaptıkları mobil uygulamayla öğrenci, veli, öğretmen, okul yöneticileri ile servis şoförlerinin temaslı ve pozitif durumunu günlük olarak izleme imkanı bulduklarını dile getiren Selçuk, şunları kaydetti:



"Bunu her gün değerlendirirken şunu fark ettik ki toplumdaki genel artış, okullarımızı da riske sokma ihtimali doğuruyor. Biz hep 'verilere, Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine bakıp, Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız istişarelere bakıp bir karar alıyoruz.' diyoruz. Şimdi Bilim Kurulu'ndan, 'Salgın durumunda büyük bir artış var ve risk artıyor, dolayısıyla okulların şu anda kapanmasını tavsiye ediyoruz' biçiminde bilimsel bir karar çıktıktan sonra bizim 'hayır kapatmıyoruz' dememizin bir anlamı yok. O yüzden de böyle bir süreç gelişti."



"4 Ocak'tan sonra okulların durumu ne olacak?" sorusu üzerine Selçuk, verileri günlük olarak izlemeye devam ettiklerini, alınan tedbirler sonucu nasıl bir değişim olacağına bakılacağını söyledi.