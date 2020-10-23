Son dakika: MEB 2 Kasım itibarıyla hangi sınıfların kaç gün okula gideceğini duyurdu!

MEB, 81 ile gönderdiği yüz yüze eğitim yazısının detaylarını paylaştı. 2 Kasım Pazartesi gününden itibaren 5 ve 9'uncu sınıflar için de başlayacak yüz yüze eğitim için hangi sınıfların kaç saat ders alacağını karar veren bakanlık, detayları il müdürlüklerine gönderdi. İlk etapta okul öncesi ve 1. Sınıflarla başlayan yüz yüze eğitim, 2, 3, 4, 8. ve 12. sınıfların da açılmasıyla devam etmiş ve son karar ile 5. ve 9. Sınıflar da yüz yüze eğitim programına dahil edilmişti. Peki, hangi sınıflar haftada kaç gün ve kaç saat yüz yüze eğitim görecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler