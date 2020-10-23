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Hürriyet
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Haber Giriş: 23 Ekim 2020 - 17:26 | 

Son dakika: MEB 2 Kasım itibarıyla hangi sınıfların kaç gün okula gideceğini duyurdu!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2 Kasım'da açılacak olan sınıflarla birlikte hangi sınıfların kaç gün okula gideceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile son olarak 5 ve 9'uncu sınıflar da yüz yüze eğitime dahil edilmişti. Bakanlığın yaptığı çalışmaların ardından okulların açılışı ile birlikte hangi sınıfların hafta kaç gün okula gideceği netlik kazandı. Peki, 1,2,3,4,5,8,9 ve 12'nci sınıflar haftada kaç gün ve kaç saat yüz yüze eğitim görmek için okula gidecek? İşte, o bilgiler

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MEB, 81 ile gönderdiği yüz yüze eğitim yazısının detaylarını paylaştı. 2 Kasım Pazartesi gününden itibaren 5 ve 9'uncu sınıflar için de başlayacak yüz yüze eğitim için hangi sınıfların kaç saat ders alacağını karar veren bakanlık, detayları il müdürlüklerine gönderdi. İlk etapta okul öncesi ve 1. Sınıflarla başlayan yüz yüze eğitim, 2, 3, 4, 8. ve 12. sınıfların da açılmasıyla devam etmiş ve son karar ile 5. ve 9. Sınıflar da yüz yüze eğitim programına dahil edilmişti. Peki, hangi sınıflar haftada kaç gün ve kaç saat yüz yüze eğitim görecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

25İNCİ SINIFLARA HAFTADA 12 SAAT DERS
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5'İNCİ SINIFLARA HAFTADA 12 SAAT DERS

Buna göre; resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada iki gün toplam 12 ders saati (iki gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada iki gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak. Lise 9'uncu sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak. Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.

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Ortaokul 5. sınıflarda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri; imam hatip ortaokul 5. sınıflarda ise Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur’an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.

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9'uncu sınıf öğrencileri de haftalık ders çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve meslekî derslerin tümünden sorumlu olduklarından dolayı okul yönetimince belirlenen derslerin yüz yüze eğitim yoluyla, bunların dışında kalan derslerin ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlamaları gerekiyor.

5UZAKTAN EĞİTİM DE DEVAM EDECEK
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UZAKTAN EĞİTİM DE DEVAM EDECEK

Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak, öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirler okul yönetimlerince alınacak. Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenciler uzaktan eğitimle derslerine devam edecek. Öğrenciler devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacak ve tüm konu ve kazanımlardan yapılacak ölçme ve değerlendirmelere katılacaklar.

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