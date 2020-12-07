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GeriMagazin Son dakika... MasterChef'te kim elendi? işte 6 Aralık gecesi MasterChef'e veda eden isim...
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Haber Giriş: 07 Aralık 2020 - 07:43 | 

Son dakika... MasterChef'te kim elendi? işte 6 Aralık gecesi MasterChef'e veda eden isim...

Ünlü şeflerin sunumunda TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan MasterChef'te eleme heyecanı vardı. Yapılan dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme potasında yer alan 3 yarışmacı, bu akşam elenmemek adına tüm hünerlerini sergileyerek yarışmaya tutunmaya çalıştı. Potada yer alan isimlerden biri yarışmaya ve hayallerine veda etti. Peki, MasterChef'te bu hafta kim elendi?

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MasterChef Türkiye'de haftanın elemesi 6 Aralık Pazar günü yapıldı. MasterChef yarışmacıları son dokunulmazlık oyununda Sushi yaptı. Tabakları en zayıf olan takımın üyelerinden biri eleme adayı gösterildi. Finale adım adım yaklaşılan MasterChef'te bu hafta bir isim daha yarışmadan elendi. İşte MasterChef'ten elenen isim...

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MasterChef Türkiye'de 16. haftanın 3. dokunulmazlık oyunu nefes kesti. Haftanın ilk 2 dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım ve 2 yarışmacısını eleme potasına gönderen kırmızı takım kıran kırana yarıştı.

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Dokunulmazlık oyununda şefler Japon mutfağından sushi yapılmasını istedi. Kıyasıya süren mücadelenin kazananı mavi takım oldu. Bir oyuncu fazlası bulunan mavi takım bu avantajı iyi kullandı ve haftayı namağlup kapattı.

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Bu dokunulmazlık oyununu da kaybeden kırmızı takım yarışmacılarının tamamı eleme finali oynamak zorunda kaldı.

5ELEME FİNALİNDE NE OLDU
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ELEME FİNALİNDE NE OLDU?

Kırmızı takımda yer alan Serhat, Eray ve Ebru, eleme oyunu finalinde karşı karşıya geldi. Mehmet şefin hazırladığı Karides-Tarhana Crumble yemeğini yapmaya çalıştı.

6İŞTE ELENEN İSİM
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İŞTE ELENEN İSİM

Şeflerin yaptığı oylama sonucu potadan ilk çıkan isim Serhat oldu. Eray ve Ebru arasında kalan şefler bu hafta elenen isim Ebru olarak açıkladı.

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Yarışmaya veda eden Ebru gözyaşlarına boğuldu.

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