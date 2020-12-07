Son dakika... MasterChef'te kim elendi? işte 6 Aralık gecesi MasterChef'e veda eden isim...

MasterChef Türkiye'de haftanın elemesi 6 Aralık Pazar günü yapıldı. MasterChef yarışmacıları son dokunulmazlık oyununda Sushi yaptı. Tabakları en zayıf olan takımın üyelerinden biri eleme adayı gösterildi. Finale adım adım yaklaşılan MasterChef'te bu hafta bir isim daha yarışmadan elendi. İşte MasterChef'ten elenen isim...