Son dakika: MasterChef' kim elendi? MasterChef Uğur'a ne oldu? 29 Kasım MasterChef'ten elenen isim gözyaşları ile özür diledi...
Son dakika haber... MasterChef'te kim elendi? Eleme gecesiyle ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin 29 Kasım tarihli 110. bölümünde Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in verdiği menüyü en iyi hazırlayan iki yarışmacı eleme potasından kurtulurken, gecenin sonunda ise bir isim MasterChef 2020'ye veda etti. Dokunulmazlık oyununda haftanın üçüncü eleme adayı Barbaros olurken, bireysel dokunulmazlığı alan isim Emir oldu. Gecenin sonunda Uğur'la ilgili şeflerin açıkladığı karar MasterChef Türkiye'ye damga vuran anlardan oldu. İşte, MasterChef elenen yarışmacı ve son bölümde yaşananlar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
MasterChef Türkiye'nin 29 Kasım akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık ve eleme heyecanı yaşandı. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te ilk etapta yarışmacılar dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Sefa ve Uğur'un eleme potasında olduğu haftada, dokunulmazlık oyununda yarışmacılar Tayland Mutfağı yemeklerini yaptı. Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda eleme adayı Barbaros oldu. Geçen hafta diskalifiye kararı verilen Uğur'la ilgili şeflerin yaptığı açıklama sonrası Uğur'un gözyaşlarına boğulması son bölüme damga vurdu.. Açıklama yapan Uğur, "O insanların tanıdığı gibi bir insan değilim ben" dedi. İşte, ayrıntılar.
2
Abone Ol
MASTERCHEF'E VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU
MasterChef Türkiye'nin eleme gecesinde Sefa, Uğur ve Barbaros eleme adayı oldu. Eleme oyunu oynanmadan diskalifiye Somer Şef Uğur'u öne aldı ve diğer yarışmacıların balkona çıkmasını söyledi. Sosyal medyada geçmişte yaptığı paylaşımlar nedeniyle Acun Ilıcalı tarafından yarışmadan diskalifiye edildiği açıklanan Uğur ile ilgili karar stüdyoda duyuruldu. Somer Şef, Uğur'un sosyal medyada yer alan paylaşımlarından dolayı verdikleri kararla yarışmadan diskalifiye edildiğini söyledi. Karar karşısında Uğur Yılmaz Deniz gözyaşlarına boğuldu.
3
Abone Ol
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Açıklama yapan Uğur, "Bu sebepten dolayı buradan ayrılmak hiç istemediğim bu olaydı. 2012'de sosyal medyaya başladığımda bazı problemler yaşadım. Çok fazla saldırgan oldum. Seneler geçtikçe pişman oldum. Öncelikle sizlerden Acun Medya'dan ve diğer tüm insanlardan özür diyorum. O insanların tanıdığı gibi bir insan değilim ben.
4
Abone Ol
İnsanların tanıdığı Uğur'u ben buradan dışarı çıktıktan sonra da göstermek isterdim ama geçmişime sinirliyim. O insanların tanıdığı Uğur ben değilim. Kendime sinirliyim. Geçmişime sinirliyim.
5
Abone Ol
Benim bir ailem var ve onların karşısına bu şekilde çıkmaktan utanç diyorum. Geçmişin bu şekilde önüme çıkmasından utanç duyuyorum. Beni destekleyen herkesten özür diliyorum.
Mehmet Şef, yazışmaların maksadını aşan paylaşımlar olduğunu belirtti. Gözyaşlarına hakim olmakta zorlanan Uğur, bunu yaşadığı için utanç duyduğunu söyledi.
6
Abone Ol
MasterChef Uğur, ''Buraya gelmeye yüzüm yoktu, sizin yüzünüze bakamıyorum. Kötü durumdayım.'' dedi.
Uğur'la ilgili açıklanan karar sonrası balkondaki diğer yarışmacılar da gözyaşlarını tutamadı.
7
Abone Ol
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Pazar akşamı ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin eleme gecesinde ilk olarak kırmızı ve mavi takım yeni bir dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Bu turda günün menüsünde Tayland mutfağından yemekler yapıldı.
Dokunulmazlık oyunun sonunda yapılan yemeklerin tadına bakan şefler kazanan takımın mavi takım olduğunu duyurdu. Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık için yeniden tezgah başına geçti.
8
Abone Ol
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
Dokunulmazlığı kaybetmelerinin ardından kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Bu turda da kazanan isim Emir oldu. Emir böylece bir haftayı daha garantiledi.
9
Abone Ol
MASTERCHEF UĞUR NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?
MasterChef Türkiye'nin bu sezonki yarışmacılarından olan Uğur'un geçmişte yaptığı paylaşımlara Acun Ilıcalı kayıtsız kalmadı. Ünlü televizyoncu MasterChef Uğur'un yarışmayla olan ilişkisinin bittiğini açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Ilıcalı, yarışmacının terbiye sınırlarını aştığını söylemişti.
Acun Ilıcalı Twitter'dan şunları açıkladı;
Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir.