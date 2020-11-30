Televizyon Haber Giriş: 30 Kasım 2020 - 01:38 | 30 Kasım 2020 - 01:38

Son dakika: MasterChef' kim elendi? MasterChef Uğur'a ne oldu? 29 Kasım MasterChef'ten elenen isim gözyaşları ile özür diledi...

Son dakika haber... MasterChef'te kim elendi? Eleme gecesiyle ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin 29 Kasım tarihli 110. bölümünde Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in verdiği menüyü en iyi hazırlayan iki yarışmacı eleme potasından kurtulurken, gecenin sonunda ise bir isim MasterChef 2020'ye veda etti. Dokunulmazlık oyununda haftanın üçüncü eleme adayı Barbaros olurken, bireysel dokunulmazlığı alan isim Emir oldu. Gecenin sonunda Uğur'la ilgili şeflerin açıkladığı karar MasterChef Türkiye'ye damga vuran anlardan oldu. İşte, MasterChef elenen yarışmacı ve son bölümde yaşananlar.