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Haber Giriş: 18 Ekim 2020 - 21:48 | 

Son Dakika: Masterchef Duygu Acarsoy ve Uğur Atun evlendi... İşte nikahtan ilk görüntüler

MasterChef Türkiye 2020 yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Duygu Acarsoy 'beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun ile evlendi. Aile arasında gerçekleşen nikaha MasterChef yarışmacıları da katıldı. MasterChef Duygu bu özel gününü sevenleriyle paylaştı. İşte, Masterchef Duygu Acarsoy'un nikahından ilk görüntüler

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Katıldığı MasterChef yarışmasında nişanlısı tarafından aldatıldığını açıklayan ve daha sonra barışan Duygu Acarsoy aile arasında gerçekleşen bir törenle dünyaevine girdi. Güzel haberi 'DuygUğur 18.10.20' mesajıyla duyuran Acarsoy, çok sayıda tebrik mesajı aldı.

2NİŞANLIMLA BARIŞTIM DEMİŞTİ
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'NİŞANLIMLA BARIŞTIM' DEMİŞTİ

'MasterChef Türkiye 2020' yarışmasında nişanlısı tarafından ihanete uğradığını açıklayan Duygu Acarsoy, katıldığı YouTube kanalında, nişanlısı ile barıştığını duyurmuştu.

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'MasterChef Türkiye 2020'den elenen Duygu Acarsoy, program çekimlerinde evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısı tarafından aldatıldığını, hatta bu durumu ikinci kadının aramasıyla öğrendiğini itiraf etmişti.

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'MasterChef Türkiye'de moralinin bozuk olduğu gözlenen hatta, yemeğine bilerek fazla tuz ekleyip elenen Duygu, bu kararı kariyeri için verdiğini söylemişti. Hikayesiyle herkesi derinden sarsan Duygu Acarsoy, geçtiğimiz günlerde eski MasterChef yarışmacılarından Berk İlter'in YouTube kanalına konuk olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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"İlişkimde bir yanlış anlaşılma var, onu düzeltmek isterim. Nişanlımın eski kız arkadaşı sabah 10'da beni arayıp 'Erkek arkadaşın seni benimle aldatıyor' dedi."

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"Nişanlımı arayıp 'Sen nasıl bir saçmalık yaptın?' diye sordum. Çocuğu hiç dinlemeden telefonu yüzüne kapattım ve yüzüğü attım. Aradan birkaç gün geçip sinirim yatıştıktan sonra nişanlım aradı.

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"(Bu durumun olmadığını ispatlayacağım. Bunun için de her yolu deneyeceğim) dedi. Kız (nişanlısının eski sevgilisi) ayrılmamız için böyle bir oyun yapmış. Keşke önce birlikte olduğum kişiyi dinleseydim. Bunu yapmayarak hata ettim."

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"Yüzüğü tekrar taktım hatta yakında da galiba evleniyorum. Pandemiden dolayı düğün yapmayacağız sadece nikah ve ardından yemek vereceğiz. Bu olayın kurgu olma durumu yok zaten."

9EN YAKIN ARKADAŞI TARAFINDAN İHANETE UGRADI
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EN YAKIN ARKADAŞI TARAFINDAN İHANETE UGRADI

MasterChef yarışmasında daha önce bir evlilik yaptığını anlatan Duygu Acarsoy, 'En yakın arkadaşım ve eşimin ihanetine uğradım. Eşim beni en yakın arkadaşımla aldatmış. Beni hem maddi hem manevi yönden kullandı' demişti.

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