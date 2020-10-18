Son Dakika: Masterchef Duygu Acarsoy ve Uğur Atun evlendi

EN YAKIN ARKADAŞI TARAFINDAN İHANETE UGRADI MasterChef yarışmasında daha önce bir evlilik yaptığını anlatan Duygu Acarsoy, 'En yakın arkadaşım ve eşimin ihanetine uğradım. Eşim beni en yakın arkadaşımla aldatmış. Beni hem maddi hem manevi yönden kullandı' demişti.