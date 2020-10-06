Son dakika... Maske takmayanlar dikkat! Tazminatınızdan olabilirsiniz

İŞÇİLER DE SORUMLU Özdemir cevabında, konuyla ilgili mevzuatta yer alan kritik noktaları da belirtmiş. İşçiler öncelikle iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda kendilerini ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür. (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md.19)