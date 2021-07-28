Son dakika... Manavgat'ta tarihin en büyük yangını! Yangının dehşeti bu karelerde...
Son dakika haberine göre, Antalya'da 2 ayrı noktada çıkan orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı, 4 mahalle boşaltıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CNN TÜRK canlı yayınında 'En kötü günümüzü geçiriyoruz.' ifadelerini kullandı. Böcek, 'Yangının 4 noktada birden başlaması düşündürücüdür.' derken Manavgat'taki yangının fotoğrafları dehşetin büyüklüğünü gözler önüne seriyor...
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Manavgat'ın Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 12.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Poyrazın da etkili olduğu bölgede giderek genişleyen alevlere, havadan helikopterle karadan da Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri ile müdahale edilmeye başlandı.
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YANGIN 12.00 SULARINDA BAŞLADI
Yangını söndürme çalışmalarına, Antalya'nın yanı sıra çevre illerden gelen ekipler de destek veriyor. İlçenin Kalemler Mahallesi Azizler mevkisindeki yangında evlerinde olanlar, görevlilerce araçlara bindirilerek alandan uzaklaştırıldı.
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Yangında, bazı evlerin zarar gördüğü, hayvanların telef olduğu belirtildi.
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Traktörlerle bölgeden uzaklaşanların yaşadığı panik anları ise kameralara yansıdı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, AA muhabirine, "Yangın yerleşim yerlerine doğru ilerliyor. Yangın nedeniyle Evrenseki, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki bazı evler boşaltıldı." dedi.
"Hava sıcaklığı yüksek. Poyraz esiyor. Hava sıcaklığı 44- 45 derece. Tehdit ettiği köyleri boşalttık. Çolaklı, Evrenseki, Yeniköy, Haremler boşaltıldı. Havadan müdahale devam ediyor. Allah beterinden saklasın. Görülmemiş bir yangın yaşıyoruz. Şu anda can kaybı yok ama elimizde net bilgi yok. Mahsur kalanlar olduğuna dair köylerden gelen bilgiler var. Yaralı olma ihtimali var. İlk olarak Yeniköy'ün dağlık yamaçlarında başladı. Kozalaklar fırladı, süratle etrafa yayıldı. Henüz karadan yangının üzerine gidemiyoruz. Havadan yoğun müdahale yapılıyor. Merkezdeki yangınlar önemli ölçüde kontrol altına alındı fakat köylerde devam eden yangınlar var. İnşallah en kısa sürede söndüreceğiz. Bütün çevre illerden takviye ekipler geliyor. Can kaybı olmamasını ümit ediyoruz. Yangın Evrenseki'de mezarlığın içine sıçradı. Elimizden geleni yapıyoruz."
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'AKILALMAZ KÖTÜ BİR TABLO'
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de "Hala devam ediyor, komple yanıyor. Yerleşim alanlarına girdi. Birçok ev ve iş yeri yandı. Manavgat merkeze sirayet etti. Atlatılmış değil. Bölgedeki yerleşim alanları tahliye ediliyor. Yangına tam anlamıyla müdahale edemedik. Havadan müdahale var. Devam ettiği için trafik kilitlendi, akılalmaz, kötü bir tablo. Tam anlamıyla neyin içinde olduğumuzu bile fark edemedik. Özel araçları mümkün olduğu kadar yollardan çekmemiz önemli" dedi.Manavgat'ın Kalemler Mahallesi Azizler mevkisindeki yangında evlerinde olanlar, görevlilerce araçlara bindirilerek alandan uzaklaştırıldı. Yangında, bazı evlerin zarar gördüğü, hayvanların öldüğü belirtildi. Traktörlerle bölgeden uzaklaşanların yaşadığı panik anları ise kameralara yansıdı.Yangın nedeniyle Manavgat'ın üzeri komple dumanla kaplandı.
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450 ORMAN İŞÇİSİ GÖREV YAPIYOR
Antalya'nın Manavgat ilçesinde saat 12.00 sıralarında 4 ayrı noktada başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızla büyürken, ekipler yangını söndürmek için büyük çaba harcıyor. Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, ilçedeki yangınlara 2 uçak, 15 helikopter, 111 arazöz, 6 dozer ve 450 orman işçisiyle müdahale edildiğini bildirdi.
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AKILALMAZ, KÖTÜ BİR TABLO
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen yangına ilişkin CNN TÜRK yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Sözen, "Hala devam ediyor, komple yanıyor. yerleşim alanlarına girdi. bir çok ev ve işyeri yandı. Manavgat merkeze sirayet etti. Atlatılmış değil. Bölge yerleşim alanları tahliye ediliyor. Yangına tam anlamıyla müdahale edemedik. Havadan müdahale var. Devam ettiği için trafik kilitlendi. Akılalmaz, kötü bir tablo. Tam anlamıyla neyin içinde olduğumuzu bile fark edemedik. Özel araçları mümkün olduğu kadar yollardan çekmemiz önemli." dedi.
Sözen, "Köylere geldi, yerleşim yerleri yandı... Yangının nerede olduğunu tam anlamıyla kestiremez duruma geldik. Tamamen yanan köylerimiz oldu" dedi.
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Öte yandan Manavgat'taki orman yangını nedeniyle oluşan yoğun duman, 80 kilometre uzaklıktaki kent merkezinden de görüldü.
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Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre, yangının devam ettiği bölgede hava sıcaklığı 39 ile 42 derece arasında değişirken, rüzgarın hızının ise gün içinde 50 kilometreye kadar ulaştığı öğrenildi.
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MUHİTTİN BÖCEK: KUNDAKLAMA VAR MI, ARAŞTIRILACAK
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "27 yıllık yöneticiyim, ben böyle bir yangın görmedim. 4 mahallemiz boşaltıldı. İnsanlarımız, tahliye anlamında evlerinden itfaiye yardımıyla boşaltılıyor. Önlemlerimizi almaya çalışıyoruz. Şu ana kadar can kaybı yok. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor, inşallah en kısa zamanda söndürürüz. 4 noktada birden yangın çıkması düşündürücü. Acaba kundaklama var mı? Bunu araştıracaklardır, sayın valim bunu araştırtacaktır. Bunu kısa zamanda öğrenmiş oluruz" dedi.
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AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD'da Manavgat yangını ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
28 Temmuz 2021 tarihinde Antalya Manavgat ilçesi Yeniköy mevkiinde ormanlık alanda yangın çıkmıştır. Yangına havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Yürütülmekte olan söndürme çalışmalarında 1 uçak, 19 helikopter, 192 arazöz ve 2 dozer görev yapmaktadır.
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SAKOM’dan alınan bilgiye göre yangından 30 vatandaşımız etkilenmiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından bölgeye 7 ambulans, 2 UMKE ve 1 mobil komuta aracı sevk edilmiştir.
Antalya AFAD Müdürlüğü’nden 3 araç ve 11 personel bölgede görevlendirilmiştir. Ayrıca Isparta, Burdur, Konya, Karaman ve Mersin illerinden Antalya Valiliği ile eşgüdüm halinde 10 arazöz ve 3 itfaiye aracı bölgeye sevk edilmiştir.
Yeniköy, Kalemler, Evrenseki ve Çolaklı mahallelerinde, yangından etkilenebilecek alanlarda bulunan evler tahliye edilmektedir. Kırsal kesimde bulunan bazı ahırların yandığı bilgisi alınmıştır.