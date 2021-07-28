Son dakika... Manavgat'ta tarihin en büyük yangını! Yangının dehşeti bu karelerde...

AKILALMAZ, KÖTÜ BİR TABLO Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen yangına ilişkin CNN TÜRK yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Sözen, "Hala devam ediyor, komple yanıyor. yerleşim alanlarına girdi. bir çok ev ve işyeri yandı. Manavgat merkeze sirayet etti. Atlatılmış değil. Bölge yerleşim alanları tahliye ediliyor. Yangına tam anlamıyla müdahale edemedik. Havadan müdahale var. Devam ettiği için trafik kilitlendi. Akılalmaz, kötü bir tablo. Tam anlamıyla neyin içinde olduğumuzu bile fark edemedik. Özel araçları mümkün olduğu kadar yollardan çekmemiz önemli." dedi.



Sözen, "Köylere geldi, yerleşim yerleri yandı... Yangının nerede olduğunu tam anlamıyla kestiremez duruma geldik. Tamamen yanan köylerimiz oldu" dedi.