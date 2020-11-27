Son dakika.. Malatya'da deprem mi oldu? Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem.. Gaziantep ve Adıyaman'dan da hissedildi..
Deprem mi oldu sorusu ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Gelen son dakika haberlerine göre Malatya'da deprem olduğu bildirildi. Meydana gelen depremin çevre illerden de hissedildiği gelen ilk bilgiler arasında.. Özellikle Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa'da yaşayan vatandaşlar Malatya'da meydana gelen depremi hissetti.. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada Malatya Uluköy’de saat 11:27’de 4.7 büyüklüğünde yerin 5.0 km derinliğinde deprem meydana geldiği duyuruldu. İşte gerçekleşen son depremler
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Son dakika deprem açıklamaları yakından takip ediliyor. Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan deprem açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada Malatya Uluköy’de saat 11:27’de 4.7 büyüklüğünde yerin 5.0 km derinliğinde deprem meydana geldiği duyuruldu.
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DEPREM Mİ OLDU?
Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada Malatya Uluköy’de saat 11:27’de 4.7 büyüklüğünde yerin 5.0 km derinliğinde deprem meydana geldiği duyuruldu.
27 Kasım’da yapılan açıklamalara göre saat 07:16’da Kuşadası Körfezi’nde 1.8 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Manisa Akhisar’da saat 07:11:45’de 1.4 büyüklüğünde, saat 07:11:43’de 2.5 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti.