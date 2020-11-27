Son dakika.. Malatya'da deprem mi oldu? Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem.. Gaziantep ve Adıyaman'dan da hissedildi..

Son dakika deprem açıklamaları yakından takip ediliyor. Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan deprem açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada Malatya Uluköy’de saat 11:27’de 4.7 büyüklüğünde yerin 5.0 km derinliğinde deprem meydana geldiği duyuruldu.