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Hürriyet
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Haber Giriş: 27 Kasım 2020 - 11:41 | 

Son dakika.. Malatya'da deprem mi oldu? Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem.. Gaziantep ve Adıyaman'dan da hissedildi..

Deprem mi oldu sorusu ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Gelen son dakika haberlerine göre Malatya'da deprem olduğu bildirildi. Meydana gelen depremin çevre illerden de hissedildiği gelen ilk bilgiler arasında.. Özellikle Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa'da yaşayan vatandaşlar Malatya'da meydana gelen depremi hissetti.. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada Malatya Uluköy’de saat 11:27’de 4.7 büyüklüğünde yerin 5.0 km derinliğinde deprem meydana geldiği duyuruldu. İşte gerçekleşen son depremler

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Son dakika deprem açıklamaları yakından takip ediliyor. Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan deprem açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada Malatya Uluköy’de saat 11:27’de 4.7 büyüklüğünde yerin 5.0 km derinliğinde deprem meydana geldiği duyuruldu.

2DEPREM Mİ OLDU
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DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada Malatya Uluköy’de saat 11:27’de 4.7 büyüklüğünde yerin 5.0 km derinliğinde deprem meydana geldiği duyuruldu.

27 Kasım’da yapılan açıklamalara göre saat 07:16’da Kuşadası Körfezi’nde 1.8 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Manisa Akhisar’da saat 07:11:45’de 1.4 büyüklüğünde, saat 07:11:43’de 2.5 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti.

SON DEPREMLER EKRANI İÇİN TIKLAYIN

3SON DEPREMLER
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SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2020.11.27 11:27:54 38.1820 38.5830 5.0 -.- 4.9 4.7 ULUKOY-(MALATYA) İlksel

2020.11.27 11:01:17 36.3640 34.8317 19.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2020.11.27 10:56:06 40.0750 27.7617 8.2 -.- 1.6 -.- KOCBAYIRI-GONEN (BALIKESIR) İlksel

2020.11.27 10:20:44 37.8518 26.7382 10.9 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.27 10:03:28 40.5697 29.0187 4.5 -.- 1.6 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2020.11.27 09:05:02 38.6875 43.9553 16.3 -.- 2.7 -.- ALTINBOGA-OZALP (VAN) İlksel

2020.11.27 09:03:56 36.6840 28.1602 68.1 -.- 1.9 -.- BAYIR-MARMARIS (MUGLA) REVIZE01 (2020.11.27 09:03:57)

2020.11.27 08:39:50 37.8330 27.0188 8.0 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.27 08:33:42 37.8502 26.8647 8.9 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.27 08:18:44 37.8193 26.8475 2.3 -.- 2.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.27 07:44:07 39.5293 28.0412 5.4 -.- 2.4 -.- ESENLI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2020.11.27 07:16:51 38.7842 38.1323 6.0 -.- 2.6 -.- KAVACIK-HEKIMHAN (MALATYA) REVIZE01 (2020.11.27 07:16:56)

2020.11.27 07:11:45 38.9783 27.8743 2.6 -.- 1.4 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.11.27 07:11:13 38.9815 27.8493 6.5 -.- 2.5 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.11.27 07:08:10 38.7003 26.3767 8.0 -.- 2.9 -.- HASSEKI-KARABURUN (IZMIR) İlksel

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