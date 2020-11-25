Son dakika magazin haberi... Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nin bebek heyecanı

Tolgahan Sayışman, fotoğrafa "En muazzan hediye, en mutlu an... Daha mutlu olamam" notunu eklerken eşi Abazi ise duygularını şu şekilde dile getirdi, "İki numaralı bebek yükleniyor. Seninle tanışmak için sabırsızlanıyoruz ufaklık."