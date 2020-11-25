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Magazin
Haber Giriş: 25 Kasım 2020 - 13:19 | 

Son dakika magazin haberi... Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nin bebek heyecanı

Oyuncu Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi ikinci kez anne-baba oluyor. Çift güzel haberi sosyal medyadan sevenleriyle paylaştı. Efehan adında bir oğlu olan çiftin büyük heyecan yaşadığı öğrenildi.

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Oyuncu Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi, 2017'de Los Angeles'ta nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren çift 2019 yılında oğulları Efehan'ı kucağına almıştı.

2İKİNCİ BEBEK GELİYOR
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İKİNCİ BEBEK GELİYOR!

Mutlu aile pozlarını sık sık sosyal medya hesaplarından yayınlayan Sayışman ve Abazi, ikinci kez bebek beklediklerini duyurdu. Çok heyecanlı olan çift müjdeli haberi Instagram hesaplarından sevenleriyle paylaştı.

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Tolgahan Sayışman, fotoğrafa "En muazzan hediye, en mutlu an... Daha mutlu olamam" notunu eklerken eşi Abazi ise duygularını şu şekilde dile getirdi, "İki numaralı bebek yükleniyor. Seninle tanışmak için sabırsızlanıyoruz ufaklık."

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Çiftin paylaşımlarına takipçilerinden binlerce beğeni ve 'hayırlı olsun' mesajları geldi

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