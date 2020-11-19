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Haber Giriş: 19 Kasım 2020 - 11:00 | 

Son dakika magazin haberi... Sıla ve Hazer Amani boşanıyor! Ayrılık açıklaması geldi...

2019 yılında sürpriz bir kararla nikah masasına oturan Sıla ve Hazer Amani boşanıyor. Gelen son dakika haberine göre Sıla ve Hazer Amani ayrılık açıklaması yaptı. Ortak bir metin yayınlayan çift, 'boşanma kararı aldığımız doğrudur' dedi.

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Hazer Amani ve Sıla’nın bir süredir evliliklerinin yolunda gitmediği iddiaları son dönemde sık sık gündeme geliyordu. Evlerini ayırdıkları konuşulan ikiliden ayrılık açıklaması geldi.

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Sıla ve Hazer Amani'nin ayrılık açıklaması şoke etkisi yarattı. Avukatları aracılığıyla ortak bir metin yayınlayan ünlü çift boşanacaklarını doğruladı.

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11 ay önce evlenen Sıla ve Hazer Amani boşanacaklarını şu sözlerle açıkladı: Sıla & Hazer Amani’nin basın açıklamasını aşağıda bilgilerilerinize sunarız;

“Evliliğimiz hakkında bir süredir çıkan haberlere istinaden bu açıklamayı yapma gereği duyduk. Boşanma kararı aldığımız doğrudur. Bu kararın, yansıtılan haberlerle ilintisi olmadığı gibi, dostluğumuzun kıymeti bakidir.

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Sağlığın, sıhhatin her şeyden önemli olduğunu bir kez daha epey kuvvetli anladığımız şu dönemde bu “haber”in bir detay olduğunu düşünüyoruz. Yine de bunu açık yüreklilik ve içtenlikle birinci ağızlardan duymanızı arzu ettik.

5ESKİ EŞİYLE GÖRÜŞMESİNİ İSTEMEDİ
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ESKİ EŞİYLE GÖRÜŞMESİNİ İSTEMEDİ

İddiaya göre Sıla eşi Hazer Amani'nin eski eşi Deniz Mumcuoğlu’yla sık sık bir araya gelmesinden rahatsız oldu. Amani'ye eski eşiyle arasına mesafe koymasını istedi. Bu talebi olumsuz karşılanan Sıla oturdukları evden ayrıldı. Zamanla aralarındaki bağ kopan ikili ayrılma kararı aldı.

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