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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 01 Aralık 2020 - 07:53 | 

Son dakika magazin haberi... Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı!

Hadise ve Kaan Yıldırım hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Çiftin evleri ayrıldıktan sonra ilişkilerine de son verdiği öne sürüldü. Evlilik hazırlığı yaptığı konuşulan Hadise ve Kaan Yıldırım cephesinde yaşanan sürpriz gelişme o iddiaları güçlendirdi. İşte haberin detayları...

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Yılın aşkına imza atan şarkıcı Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım magazin gündeminden düşmeyen çiftlerimizin arasında yer almaktadır. Hadise ve Kaan Yıldırım hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Çiftin evleri ayrıldıktan sonra ilişkilerine de son verdiği öne sürüldü.

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Geçtiğimiz hafta Covid-19'a yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın yanından ayrılıp kendi evine geçmişti. Kendisini karantinaya alan Hadise'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Hadise ve Kaan Yıldırım çifti hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Snob Magazin'in haberine göre ünlü ikilinin, hastalık nedeniyle evleri ayırdıktan sonra ilişkilerine de son verdiği iddia edildi.

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Hadise ve Kaan Yıldırım, Instagram'dan birbirlerini takip etmiyor. Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek adına açılan Instagram hesabı da geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde kapatılmıştı.

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Ünlü çift, son olarak 2 hafta önce Bodrum'da mutluluk pozları vermişti. Hadise ve Kaan Yıldırım'ın bu iddia sonrası ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.

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