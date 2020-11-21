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Magazin
Haber Giriş: 21 Kasım 2020 - 09:37 | 

Son dakika magazin haber.... Kutsi, Sibel Ülker aşkı ortaya çıktı! Sürpriz birliktelik

Oyuncu ve şarkıcı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncu Poyraz Ar'ın annesi Sibel Ülker ile aşk yaşamaya başladı.

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Posta'nın haberine göre; yedi yıllık sevgilisi Feyza Çıpa'dan 6 ay önce ayrılan Kutsi, karantina günlerini yalnız geçirdi.

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Oyuncu, şimdilerde rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile aşk yaşamaya başladı.

'Benim Adım Melek' adlı dizide Halil Şirhan karakterini canlandıran Kutsi, gönlünü aynı dizide rol alan çocuk oyuncu Poyraz Ar'ın annesine kaptırdı.

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Sibel Ülker'in Kutsi ile yer aldığı fotoğrafını paylaşması aşkı ortaya çıkardı. Instagram hesabının profil resmi olarak Kutsi ile çekildiği fotoğrafı seçen Ülker, daha sonra profil resmini değiştirdi.

4AYRILIĞI ÇIPA DUYURMUŞTU
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AYRILIĞI ÇIPA DUYURMUŞTU

Öte yandan Çıpa, ayrılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuş ve "Kutsi ile yollarımızı ayırdık. Bundan sonraki süreçte adımın onunla aynı cümlede geçmesini dahi istemiyorum ve basın mensubu arkadaşlarıma bu konuda gösterecekleri saygı için şimdiden teşekkür ediyorum" demişti.

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Feyza Çıpa, ihanet iddiaları hakkında ise, "Bu konu hakkında artık konuşmak istemiyorum. Sebep aldatılma değil" şekline yanıt vermişti.

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